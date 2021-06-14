Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве. ФОТОрепортаж

Ливневка не справилась с дождевым потоком, и в центре города образовалось "озеро" глубиной полтора метра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Novosti-n.

В районе бывшего завода "Дормашина" и на прилегающих к нему улицах оказались затопленными около двух десятков автомобилей, среди которых есть и внедорожники: Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado и другие.

Владельцы "утопленников" уже подсчитывают убытки.

Смотрите: Ливень в Житомире: люди плавают на надувном матрасе и ездят на гидроцикле. ВИДЕО

Подтопления после дождей в этой части города случаются регулярно. Городская власть неоднократно рапортовала о том, что ливневая канализация в этом районе прочищена и теперь справится с любым потоком. Но сегодняшний дождь показал, что это не так.





















