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Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве. ФОТОрепортаж

Ливневка не справилась с дождевым потоком, и в центре города образовалось "озеро" глубиной полтора метра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Novosti-n.

В районе бывшего завода "Дормашина" и на прилегающих к нему улицах оказались затопленными около двух десятков автомобилей, среди которых есть и внедорожники: Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado и другие.

Владельцы "утопленников" уже подсчитывают убытки.

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Подтопления после дождей в этой части города случаются регулярно. Городская власть неоднократно рапортовала о том, что ливневая канализация в этом районе прочищена и теперь справится с любым потоком. Но сегодняшний дождь показал, что это не так.

Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 01
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 02
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 03
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 04
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 05
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 06
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 07
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 08
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 09
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 10
Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве 11

Автор: 

авто (4204) непогода (816) Николаев (2151) потоп (336)


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Топ комментарии
+14
Для Миколаївців пора б знати, що Міщанська яма - гибле місце. Тягнеться від М.Морської до Інженерної. В радіусі 5 кварталів. Об'їхати в негоду можна тільки по Адміральській. Основна заливна негода завжди приходиться на червень. В цей час, в цих місцях авто оставляти неможна. Навіть для тих, хто любить японаматькухню (там ресторація Якіторії).
Ратувати та репетувати за те, що влада нічого не робить, то марнотрацтво своїх сил. Що батько покійний в далекі часи говорив, що в тіх містах чуть не втопив КАМАЗ.
На моїй пам'яті було вочевидь, як водій ПАЗа на отут, де була солдатська лазня, виліз на дай авто і чекав допомоги. А автівки там, на проспекті, частенько тонуть, Були навіть жертви, потопленики. Є фото років 15 давності, теж саме.
Ніхто, нічого з цим не поробіть. Хіба що ставити якийсь віадук... Тільки це фантастика в наших реаліях.
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14.06.2021 18:44
+8
Скоро на авториа. Не бит не крашет, только с салона, в такси не был мамой клянусь, честно дорогой.
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14.06.2021 18:17
+7
до революции Мещанская канава называлась,и всё время затапливало
мудозвоны из администрации,только провели реконструкцию ливнёвок на этом участке
результат мы видим
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14.06.2021 18:21
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Правила форума Совет форумчан
ну, не десятки...штук пять))
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14.06.2021 18:06 Ответить
Почему-то думаешь, что тебе на фото все выложили.
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14.06.2021 18:35 Ответить
почему ты думаешь что я думаю, а не то что я видел собственными глазами?)))
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14.06.2021 19:05 Ответить
все остальные десятки штук под водой - вода выше крыши, в первую очередь не видно крыш низеньких спорткаров - порше, кайенов, феррари
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14.06.2021 18:41 Ответить
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14.06.2021 19:01 Ответить
В Николаеве женщины за пачку сигарет и шейк отдаются любому немытому чму, какие нахрен спорткары?
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15.06.2021 20:47 Ответить
А скільки смартів пішло у лівнєвку!
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14.06.2021 19:44 Ответить
ждем дешевые авто из Николаева, оптовикам большая скидка))
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15.06.2021 16:43 Ответить
жесть...
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14.06.2021 18:08 Ответить
"Дормашина" как всегда
вроде и не самое низкое место в городе, но каждый раз одно и то же

я помню как в том месте лично видел автобус который утонул по окна а пассажиры стояли на сидушках. машины ездили по центральному пешеходному бульвару
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14.06.2021 18:08 Ответить
Мещанская канава
привет,у нас сегодня жесть,в три захода тропический ливень
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14.06.2021 18:23 Ответить
привет
а мои жалуются - у них ни капли. все ушло на центр
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14.06.2021 18:25 Ответить
омг, я то думал в одессе плохо
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14.06.2021 18:09 Ответить
Не все, що на перший поглядждається трагедією є нею насправді. Безумовно, авто були застраховані. І оловне - кацапи в Криму цю воду чючайнками набирали б. Але у них посуха. Ще одна іронія від Всевишнього. 😊
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14.06.2021 18:10 Ответить
Ржу не могу......
А ливневка вообще работала?
Если в таком же состоянии как у нас в Херсоне - то это естественно!
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14.06.2021 18:12 Ответить
сушить и продавать.....
дождь неустойку не заплатит....
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14.06.2021 18:13 Ответить
главное, чтоб моторы под водой не заводили, будут перебои в работе
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14.06.2021 18:44 Ответить
Враждебная погода. Тварь!
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14.06.2021 18:15 Ответить
Скоро на авториа. Не бит не крашет, только с салона, в такси не был мамой клянусь, честно дорогой.
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14.06.2021 18:17 Ответить
уже послезавтра ждём бум на "авториа" : "..не бит, не крашен, жена детей в школу возила..."
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14.06.2021 18:19 Ответить
И так каждый ливень. На одном и том же месте.
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14.06.2021 18:19 Ответить
до революции Мещанская канава называлась,и всё время затапливало
мудозвоны из администрации,только провели реконструкцию ливнёвок на этом участке
результат мы видим
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14.06.2021 18:21 Ответить
Норм. Зато новострой рядом фигачат. Риторический вопрос про подземный паркинг и ливневки от новостроя.
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14.06.2021 18:25 Ответить
Ачётакова,пля! Зате в Миколаєві і досі кацапська мова має стастус регіональної.Так шо це вас,уродів,покарано звише...
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14.06.2021 18:34 Ответить
Для Миколаївців пора б знати, що Міщанська яма - гибле місце. Тягнеться від М.Морської до Інженерної. В радіусі 5 кварталів. Об'їхати в негоду можна тільки по Адміральській. Основна заливна негода завжди приходиться на червень. В цей час, в цих місцях авто оставляти неможна. Навіть для тих, хто любить японаматькухню (там ресторація Якіторії).
Ратувати та репетувати за те, що влада нічого не робить, то марнотрацтво своїх сил. Що батько покійний в далекі часи говорив, що в тіх містах чуть не втопив КАМАЗ.
На моїй пам'яті було вочевидь, як водій ПАЗа на отут, де була солдатська лазня, виліз на дай авто і чекав допомоги. А автівки там, на проспекті, частенько тонуть, Були навіть жертви, потопленики. Є фото років 15 давності, теж саме.
Ніхто, нічого з цим не поробіть. Хіба що ставити якийсь віадук... Тільки це фантастика в наших реаліях.
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14.06.2021 18:44 Ответить
Крымчанам эти фото.
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14.06.2021 19:06 Ответить
о рио рио
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14.06.2021 20:03 Ответить
Ливневки последний раз чистили в 1919г ?
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14.06.2021 20:46 Ответить
Что такое - Ливневки? )
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14.06.2021 20:52 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&rlz=1C1AVNG_enUA704UA781&oq=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Ливневки
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14.06.2021 22:46 Ответить
Вот спасибо!
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14.06.2021 23:21 Ответить
Громи на південь відгриміли, із Громоклії п'ють воли...


та ніякі зливостоки ніде не подужають залпової зливи
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14.06.2021 21:28 Ответить
 
 