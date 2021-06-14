Десятки автомобилей утонули после ливня в Николаеве. ФОТОрепортаж
Ливневка не справилась с дождевым потоком, и в центре города образовалось "озеро" глубиной полтора метра.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Novosti-n.
В районе бывшего завода "Дормашина" и на прилегающих к нему улицах оказались затопленными около двух десятков автомобилей, среди которых есть и внедорожники: Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado и другие.
Владельцы "утопленников" уже подсчитывают убытки.
Подтопления после дождей в этой части города случаются регулярно. Городская власть неоднократно рапортовала о том, что ливневая канализация в этом районе прочищена и теперь справится с любым потоком. Но сегодняшний дождь показал, что это не так.
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+14 Огусто
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+8 Юрий Петров #225294
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вроде и не самое низкое место в городе, но каждый раз одно и то же
я помню как в том месте лично видел автобус который утонул по окна а пассажиры стояли на сидушках. машины ездили по центральному пешеходному бульвару
привет,у нас сегодня жесть,в три захода тропический ливень
а мои жалуются - у них ни капли. все ушло на центр
А ливневка вообще работала?
Если в таком же состоянии как у нас в Херсоне - то это естественно!
дождь неустойку не заплатит....
мудозвоны из администрации,только провели реконструкцию ливнёвок на этом участке
результат мы видим
Ратувати та репетувати за те, що влада нічого не робить, то марнотрацтво своїх сил. Що батько покійний в далекі часи говорив, що в тіх містах чуть не втопив КАМАЗ.
На моїй пам'яті було вочевидь, як водій ПАЗа на отут, де була солдатська лазня, виліз на дай авто і чекав допомоги. А автівки там, на проспекті, частенько тонуть, Були навіть жертви, потопленики. Є фото років 15 давності, теж саме.
Ніхто, нічого з цим не поробіть. Хіба що ставити якийсь віадук... Тільки це фантастика в наших реаліях.
та ніякі зливостоки ніде не подужають залпової зливи