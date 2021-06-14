УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7329 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 907 20

52 нелегалів з В'єтнаму виявили в Одеській області. ФОТО

Іноземці перебували в Білгород-Дністровському Одеської області. 7 із них виженуть з країни, на 42 склали протоколи.

Про це повідомляє Міграційна служба Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"11 червня співробітники відділу міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області спільно з міграційною поліцією ГУ ПП в Одеській області виявили порушників законодавства України в Одеському районі. Виявлені особи є громадянами В'єтнаму", - сказано в повідомленні.

У Міграційній службі закликали іноземців не порушувати законодавство України.

52 нелегалів з Вєтнаму виявили в Одеській області 01
52 нелегалів з Вєтнаму виявили в Одеській області 02
52 нелегалів з Вєтнаму виявили в Одеській області 03
52 нелегалів з Вєтнаму виявили в Одеській області 04

Автор: 

нелегали (383) Одеська область (3210) В’єтнам (61) ДМС (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
В Одеські області сотні тисяч нелегальних мігрантів зі всього світу! Авакова потрібно знімати!
показати весь коментар
14.06.2021 18:52
+4
А хто ж їх сюди завозить? Хто їм відкриває шляхи на кордоні? Хто їм дозволяє нелегально працювати і продовжувати свою нелегальну подорож в ЄС? В кого в руках керівництво ДПСУ та МВС? Є така людина - це Аваков! Саме Аваков і сидить на цих нелегальних потоках мігрантів, наркотрафіку та ментовському кришуванні!
показати весь коментар
14.06.2021 19:02
+3
В Одессе с 90 годов как в Нью-Йорке целые китайские районы существуют и с каждым годом китайцев все больше и больше. У них там уже международная китайская мафия.
показати весь коментар
14.06.2021 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Одеські області сотні тисяч нелегальних мігрантів зі всього світу! Авакова потрібно знімати!
показати весь коментар
14.06.2021 18:52 Відповісти
В Одессе с 90 годов как в Нью-Йорке целые китайские районы существуют и с каждым годом китайцев все больше и больше. У них там уже международная китайская мафия.
показати весь коментар
14.06.2021 18:59 Відповісти
А хто ж їх сюди завозить? Хто їм відкриває шляхи на кордоні? Хто їм дозволяє нелегально працювати і продовжувати свою нелегальну подорож в ЄС? В кого в руках керівництво ДПСУ та МВС? Є така людина - це Аваков! Саме Аваков і сидить на цих нелегальних потоках мігрантів, наркотрафіку та ментовському кришуванні!
показати весь коментар
14.06.2021 19:02 Відповісти
авакян то рідкісна мерзота, але не при ньому це почалось, але він з цим і не бореться, а кришує
показати весь коментар
14.06.2021 21:27 Відповісти
Навіщо ім фейси позамальовували? Адже вони й так усі однакові!.
показати весь коментар
14.06.2021 22:36 Відповісти
його ще не повісили, щоб знімати
показати весь коментар
14.06.2021 21:26 Відповісти
Неужели в Украине лучше чем там. Какой смысл миграции
показати весь коментар
14.06.2021 18:57 Відповісти
Беруть землю в оренду і обробляють.
показати весь коментар
14.06.2021 18:58 Відповісти
Во Вьетнаме нет плодородных земель или уровень жизни на столько ниже чем в Украине. Да еще и в статусе нелегала.
показати весь коментар
14.06.2021 19:49 Відповісти
Юра , в 100 раз лучше , чем в раше . Запомни .
показати весь коментар
14.06.2021 18:59 Відповісти
Разве где то упоминалась слово "раша".
показати весь коментар
14.06.2021 19:50 Відповісти
Представь себе-да.
показати весь коментар
14.06.2021 20:11 Відповісти
почему 7 выдворят, а на 42 составят протоколы? У семерых денег не хватило?
показати весь коментар
14.06.2021 18:59 Відповісти
Всего 52. Троих по дороге потеряли.
показати весь коментар
14.06.2021 21:21 Відповісти
Зачем очочки закрыли?Вьетнам должен знать своих героев)))...
показати весь коментар
14.06.2021 19:00 Відповісти
Та вы шо! Ну, ни в одном городе, ни на одном рынке нет , а здесь пожалуйста!
показати весь коментар
14.06.2021 19:49 Відповісти
Тих нелегалів трошки, а стільки галасу. А те, що в Україні крім росіян і євреїв купа, і болгар, і угорців - то цілком природнбо? Тож хай розбавляють єврейську діаспору. Кажуть, чорні і китайці - перша гроза жиду. То вони їх бояться.
показати весь коментар
14.06.2021 20:45 Відповісти
стосовно китайців не вкурсі, але є чорні євреї
показати весь коментар
14.06.2021 21:30 Відповісти
Да какие же это вьетнамцы, это бессарабские цыгане.
показати весь коментар
14.06.2021 22:24 Відповісти
На седьмом километре посмотрите. Их там тысячи. Уже по городу расползлись. Ни языка ни культуры. Дали баксы и ВНЖ и ПМЖ. Не страна, а мусорник. Любой НЕ нужный стране человек может оформить здесь проживание. Треш какой то,
показати весь коментар
15.06.2021 07:15 Відповісти
 
 