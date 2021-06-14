52 нелегалів з В'єтнаму виявили в Одеській області. ФОТО

Іноземці перебували в Білгород-Дністровському Одеської області. 7 із них виженуть з країни, на 42 склали протоколи.

Про це повідомляє Міграційна служба Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"11 червня співробітники відділу міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області спільно з міграційною поліцією ГУ ПП в Одеській області виявили порушників законодавства України в Одеському районі. Виявлені особи є громадянами В'єтнаму", - сказано в повідомленні.

У Міграційній службі закликали іноземців не порушувати законодавство України.







