52 нелегалів з В'єтнаму виявили в Одеській області. ФОТО
Іноземці перебували в Білгород-Дністровському Одеської області. 7 із них виженуть з країни, на 42 склали протоколи.
Про це повідомляє Міграційна служба Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
"11 червня співробітники відділу міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області спільно з міграційною поліцією ГУ ПП в Одеській області виявили порушників законодавства України в Одеському районі. Виявлені особи є громадянами В'єтнаму", - сказано в повідомленні.
У Міграційній службі закликали іноземців не порушувати законодавство України.
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