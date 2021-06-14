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52 нелегалов из Вьетнама обнаружили в Одесской области. ФОТО

Иностранцы находились в Белгород-Днестровском Одесской области. 7 из них выдворят из страны, на 42 составили протоколы.

Об этом сообщает Миграционная служба Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"11 июня сотрудники отдела миграционного контроля ГУ ДМС в Одесской области совместно с миграционной полицией ГУ ЧП в Одесской области обнаружили нарушителей законодательства Украины в Одесском районе. Выявленные лица являются гражданами Вьетнама", - сказано в сообщении.

В Миграционной службе призвали иностранцев не нарушать законодательство Украины.

Также смотрите: Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

52 нелегалов из Вьетнама обнаружили в Одесской области 01
52 нелегалов из Вьетнама обнаружили в Одесской области 02
52 нелегалов из Вьетнама обнаружили в Одесской области 03
52 нелегалов из Вьетнама обнаружили в Одесской области 04

Автор: 

нелегалы (452) Одесская область (3565) Вьетнам (56) ГМС (49)


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Топ комментарии
+4
В Одеські області сотні тисяч нелегальних мігрантів зі всього світу! Авакова потрібно знімати!
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14.06.2021 18:52
+4
А хто ж їх сюди завозить? Хто їм відкриває шляхи на кордоні? Хто їм дозволяє нелегально працювати і продовжувати свою нелегальну подорож в ЄС? В кого в руках керівництво ДПСУ та МВС? Є така людина - це Аваков! Саме Аваков і сидить на цих нелегальних потоках мігрантів, наркотрафіку та ментовському кришуванні!
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14.06.2021 19:02
+3
В Одессе с 90 годов как в Нью-Йорке целые китайские районы существуют и с каждым годом китайцев все больше и больше. У них там уже международная китайская мафия.
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14.06.2021 18:59
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В Одеські області сотні тисяч нелегальних мігрантів зі всього світу! Авакова потрібно знімати!
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14.06.2021 18:52 Ответить
В Одессе с 90 годов как в Нью-Йорке целые китайские районы существуют и с каждым годом китайцев все больше и больше. У них там уже международная китайская мафия.
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14.06.2021 18:59 Ответить
А хто ж їх сюди завозить? Хто їм відкриває шляхи на кордоні? Хто їм дозволяє нелегально працювати і продовжувати свою нелегальну подорож в ЄС? В кого в руках керівництво ДПСУ та МВС? Є така людина - це Аваков! Саме Аваков і сидить на цих нелегальних потоках мігрантів, наркотрафіку та ментовському кришуванні!
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14.06.2021 19:02 Ответить
авакян то рідкісна мерзота, але не при ньому це почалось, але він з цим і не бореться, а кришує
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14.06.2021 21:27 Ответить
Навіщо ім фейси позамальовували? Адже вони й так усі однакові!.
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14.06.2021 22:36 Ответить
його ще не повісили, щоб знімати
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14.06.2021 21:26 Ответить
Неужели в Украине лучше чем там. Какой смысл миграции
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14.06.2021 18:57 Ответить
Беруть землю в оренду і обробляють.
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14.06.2021 18:58 Ответить
Во Вьетнаме нет плодородных земель или уровень жизни на столько ниже чем в Украине. Да еще и в статусе нелегала.
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14.06.2021 19:49 Ответить
Юра , в 100 раз лучше , чем в раше . Запомни .
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14.06.2021 18:59 Ответить
Разве где то упоминалась слово "раша".
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14.06.2021 19:50 Ответить
Представь себе-да.
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14.06.2021 20:11 Ответить
почему 7 выдворят, а на 42 составят протоколы? У семерых денег не хватило?
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14.06.2021 18:59 Ответить
Всего 52. Троих по дороге потеряли.
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14.06.2021 21:21 Ответить
Зачем очочки закрыли?Вьетнам должен знать своих героев)))...
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14.06.2021 19:00 Ответить
Та вы шо! Ну, ни в одном городе, ни на одном рынке нет , а здесь пожалуйста!
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14.06.2021 19:49 Ответить
Тих нелегалів трошки, а стільки галасу. А те, що в Україні крім росіян і євреїв купа, і болгар, і угорців - то цілком природнбо? Тож хай розбавляють єврейську діаспору. Кажуть, чорні і китайці - перша гроза жиду. То вони їх бояться.
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14.06.2021 20:45 Ответить
стосовно китайців не вкурсі, але є чорні євреї
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14.06.2021 21:30 Ответить
Да какие же это вьетнамцы, это бессарабские цыгане.
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14.06.2021 22:24 Ответить
На седьмом километре посмотрите. Их там тысячи. Уже по городу расползлись. Ни языка ни культуры. Дали баксы и ВНЖ и ПМЖ. Не страна, а мусорник. Любой НЕ нужный стране человек может оформить здесь проживание. Треш какой то,
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15.06.2021 07:15 Ответить
 
 