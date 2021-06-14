52 нелегалов из Вьетнама обнаружили в Одесской области. ФОТО
Иностранцы находились в Белгород-Днестровском Одесской области. 7 из них выдворят из страны, на 42 составили протоколы.
Об этом сообщает Миграционная служба Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
"11 июня сотрудники отдела миграционного контроля ГУ ДМС в Одесской области совместно с миграционной полицией ГУ ЧП в Одесской области обнаружили нарушителей законодательства Украины в Одесском районе. Выявленные лица являются гражданами Вьетнама", - сказано в сообщении.
В Миграционной службе призвали иностранцев не нарушать законодательство Украины.
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