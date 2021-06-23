Останки скіфського воїна перепоховали на Дніпропетровщині. ФОТО
У Дніпропетровській області поблизу селища Токівського перепоховали останки скіфського воїна.
Про це повідомив завідувач відділом археології Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Олександр Старік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, останки знайшли під час археологічної експедиції п’ять років тому. Їх дослідили антропологи зі столичного Інституту археології НАН України.
"Відомо, що це був європеоїд, молодий хлопець 20-25 років. У нього був перелом стегна. Не було чотирьох передніх зубів. Поряд з ним був довгий ніж або меч. Він не вцілів, ґрунт такий, що залишилися тільки корозовані контури предмета", – розповів фахівець.
Як зазначив Олександр Старік, перепоховання останків за участі громади зробили на прохання місцевих активістів. На місці вони вже встановили гранітний пам’ятник скіфському воїну.
"Зазвичай ми це робимо без пафосу – завжди повертаємо останки туди, де ми їх знайшли. Але у цьому випадку це відбулося за участі громади. Громада наполягала, що вони хочуть знати, ким були їхні предки, як вони виглядали", – сказав історик.
Наразі на пам’ятці відновилися дослідницькі роботи. Як зазначив керівник археологічної експедиції, виникнення об’єкта належить до доби середньої бронзи, містить він і скіфський культурний шар.
"Пам’ятка – комплексна. Нас покликали її досліджувати, бо там були знайдені предмети Доби козацтва, однак ми виявили, що ця пам’ятка набагато давніша. Ми виявили кам’яні заклади доби бронзи, жертовник доби бронзи, кілька скарбів – ливарних форм, що говорить про розвинуте виробництво у той час. Але ми не можемо назвати це поселенням: там йдуть виходи граніту на поверхню, і навряд чи люди змогли б там довго жити", – розповів археолог.
Археологічна експедиція в Токівському триватиме до середини липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Недавно переглядав інтерв'ю якогось ректора московського університету доктора історичних наук. Вразила фраза, що Переяславське князівство створили московські князі. І це говорить праЙфєйсар.
А Тарасівка була, коли на московії жаби квакали.
А тут "спеціаліст" нагло збрехав. Хто в темі той зрозуміє.
За селом стояла висока могила, а біля неї три менші. Їх не чіпали аж поки не появились колгоспи, от тоді розорали малі три могили, а потім і велику.
А за валом (зміїним), була ще одна висока могила над яром, так її всю знесли на будівництво дамби
С древнейших времен (триполье 3-2 тыс. до н.э) люди на Днепре селились в одних и тех же местах.На пике расцвета трипольской культупы их деревни совпадсли практически полностью по местам и плотности, с украинскими селами в 20х годах.
Развитие цивилизации шло не линейно а скачами по 500 лет, развитых трипольцев сменила грубая культура всадников, потом опять земледельцы и опят всадники ...
Но вот примерно с началом нашей эры начал формироваться генетически и культурно современный украинец. Т е. в генах украинцев действительно есть наследство от скифов, греков, cарматов и др народов..Но не трипольцев которые жили за 2 тысячи лет до этого.
Домонтович не стал развивать далее эти мысли, ибо попал в отношения с НКВД. А если пойти далее то последовательно приходишь к следущим выводам. Вот попробуйте узнать откуда взялись восточные славяне.? В википедиях ничего, четкого ответа не найдете, какие то сплошные гипотезы. В 6 веке упали с неба так получается. А ответа нет по понятной причине, миф о так называемых восточных славянах придумали в Московии , чтоб обьединь население нынешних Украины, Беларуси и РФ в империю
Возможно мы еще застанем времена, когда в учебниках истории напишут, что славяне с берегов Днепра примерно с 6 века начали расселяться на восток подчиняя себе дикие первобытные финоугорские племена. Этот процесс принял системный характер после принятие православия в Киевской Руси. Потом осеменнеые ордой потомки славянских князей, правители фино-угорских народов, придумают украсть себе идентичность Киевской Руси и назовутся русскими, но генетически и ментально эти народы так и остануся финно-угорскими диковатыми племенами, которых кормят откровенной ложью. Не зря финские ученые говорят, что все беды Расии идут от того что она выдумала свой народ, а если кацапы поймут кто они на самом деле такие, откуда их реальные корни, то по мнению финов это подлечит кацапрв от мучительного и неосознаваемого конфликта в поиске самоидентификации.
РОЗРИТА МОГИЛА
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.