Останки скифского воина перезахоронили на Днепропетровщине. ФОТО
В Днепропетровской области возле поселка Токовского перезахоронили останки скифского воина.
Об сообщил заведующий отделом археологии Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Александр Стариков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По его словам, останки нашли во время археологической экспедиции пять лет назад. Их исследовали антропологи из столичного Института археологии НАН Украины.
"Известно, что это был европеоид, молодой человек 20-25 лет. У него был перелом бедра. Не было четырех передних зубов. Рядом с ним был длинный нож или меч. Он не уцелел, почва такая, что остались только корозированные контуры предмета", - рассказал специалист.
Как отметил Стариков, перезахоронение останков с участием общины провели по просьбе местных активистов. На месте установили гранитный памятник скифском воину.
"Обычно мы это делаем без пафоса - всегда возвращаем останки туда, где мы их нашли. Но в этом случае это произошло при участии общины. Община настаивала, что они хотят знать, кем были их предки, как они выглядели", - сказал историк.
Сейчас на памятнике возобновились исследовательские работы. Как отметил руководитель археологической экспедиции, возникновение объекта относится к периоду средней бронзы, содержит он и скифский культурный слой.
"Памятник - комплексный. Нас позвали его исследовать, потому что там были найдены предметы эпохи казачества, но мы обнаружили, что этот памятник гораздо древнее. Мы обнаружили каменные отложения эпохи бронзы, жертвенник эпохи бронзы, несколько сокровищ - литейных форм, что говорит о развитом производство в то время. Но мы не можем назвать это поселением: там идут выходы гранита на поверхность, и вряд ли люди смогли бы там долго жить", - рассказал археолог.
Археологическая экспедиция в Токовском продлится до середины июля.==
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Недавно переглядав інтерв'ю якогось ректора московського університету доктора історичних наук. Вразила фраза, що Переяславське князівство створили московські князі. І це говорить праЙфєйсар.
А Тарасівка була, коли на московії жаби квакали.
А тут "спеціаліст" нагло збрехав. Хто в темі той зрозуміє.
За селом стояла висока могила, а біля неї три менші. Їх не чіпали аж поки не появились колгоспи, от тоді розорали малі три могили, а потім і велику.
А за валом (зміїним), була ще одна висока могила над яром, так її всю знесли на будівництво дамби
С древнейших времен (триполье 3-2 тыс. до н.э) люди на Днепре селились в одних и тех же местах.На пике расцвета трипольской культупы их деревни совпадсли практически полностью по местам и плотности, с украинскими селами в 20х годах.
Развитие цивилизации шло не линейно а скачами по 500 лет, развитых трипольцев сменила грубая культура всадников, потом опять земледельцы и опят всадники ...
Но вот примерно с началом нашей эры начал формироваться генетически и культурно современный украинец. Т е. в генах украинцев действительно есть наследство от скифов, греков, cарматов и др народов..Но не трипольцев которые жили за 2 тысячи лет до этого.
Домонтович не стал развивать далее эти мысли, ибо попал в отношения с НКВД. А если пойти далее то последовательно приходишь к следущим выводам. Вот попробуйте узнать откуда взялись восточные славяне.? В википедиях ничего, четкого ответа не найдете, какие то сплошные гипотезы. В 6 веке упали с неба так получается. А ответа нет по понятной причине, миф о так называемых восточных славянах придумали в Московии , чтоб обьединь население нынешних Украины, Беларуси и РФ в империю
Возможно мы еще застанем времена, когда в учебниках истории напишут, что славяне с берегов Днепра примерно с 6 века начали расселяться на восток подчиняя себе дикие первобытные финоугорские племена. Этот процесс принял системный характер после принятие православия в Киевской Руси. Потом осеменнеые ордой потомки славянских князей, правители фино-угорских народов, придумают украсть себе идентичность Киевской Руси и назовутся русскими, но генетически и ментально эти народы так и остануся финно-угорскими диковатыми племенами, которых кормят откровенной ложью. Не зря финские ученые говорят, что все беды Расии идут от того что она выдумала свой народ, а если кацапы поймут кто они на самом деле такие, откуда их реальные корни, то по мнению финов это подлечит кацапрв от мучительного и неосознаваемого конфликта в поиске самоидентификации.
РОЗРИТА МОГИЛА
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.