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Останки скифского воина перезахоронили на Днепропетровщине. ФОТО

В Днепропетровской области возле поселка Токовского перезахоронили останки скифского воина.

Об сообщил заведующий отделом археологии Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Александр Стариков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, останки нашли во время археологической экспедиции пять лет назад. Их исследовали антропологи из столичного Института археологии НАН Украины.

"Известно, что это был европеоид, молодой человек 20-25 лет. У него был перелом бедра. Не было четырех передних зубов. Рядом с ним был длинный нож или меч. Он не уцелел, почва такая, что остались только корозированные контуры предмета", - рассказал специалист.

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Останки скифского воина перезахоронили на Днепропетровщине 01

Как отметил Стариков, перезахоронение останков с участием общины провели по просьбе местных активистов. На месте установили гранитный памятник скифском воину.

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"Обычно мы это делаем без пафоса - всегда возвращаем останки туда, где мы их нашли. Но в этом случае это произошло при участии общины. Община настаивала, что они хотят знать, кем были их предки, как они выглядели", - сказал историк.

Останки скифского воина перезахоронили на Днепропетровщине 02

Сейчас на памятнике возобновились исследовательские работы. Как отметил руководитель археологической экспедиции, возникновение объекта относится к периоду средней бронзы, содержит он и скифский культурный слой.

"Памятник - комплексный. Нас позвали его исследовать, потому что там были найдены предметы эпохи казачества, но мы обнаружили, что этот памятник гораздо древнее. Мы обнаружили каменные отложения эпохи бронзы, жертвенник эпохи бронзы, несколько сокровищ - литейных форм, что говорит о развитом производство в то время. Но мы не можем назвать это поселением: там идут выходы гранита на поверхность, и вряд ли люди смогли бы там долго жить", - рассказал археолог.

Археологическая экспедиция в Токовском продлится до середины июля.==

Останки скифского воина перезахоронили на Днепропетровщине 03

Автор: 

археолог (178) история (2017) раскопки (51) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+6
В то время зубы не были самым главным. Важнее было то, как он воевал.
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23.06.2021 04:55
+5
PS. да и потерять он их мог в бою а не жравши шашлык.
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23.06.2021 04:56
+5
Община знатиме, що їх селу скоро виповниться 25 тисяч років.
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23.06.2021 05:50
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Община знатиме, що їх селу скоро виповниться 25 тисяч років.
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23.06.2021 05:50 Ответить
Знаєш, якось їхав із Оржиці в Кукоби Полтавської області. Доїжджаю до с.Тарасівка, а там знак дорожній ТАРАСІВКА, а за ним стела з написом "Тарасівка....." і дата заснування, я так прикинув більше 9000 тисяч років. Це пізніше узнав, там проходив кордон по р.Сула і були там збудовані городища. Правда по полях видно могили і чомусь їх розорюють.
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23.06.2021 09:17 Ответить
А до того ти, бідолашний, думав, що князь Потьомкін заснував усі села в Україні.
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23.06.2021 10:15 Ответить
Зовсім ні.
Недавно переглядав інтерв'ю якогось ректора московського університету доктора історичних наук. Вразила фраза, що Переяславське князівство створили московські князі. І це говорить праЙфєйсар.
А Тарасівка була, коли на московії жаби квакали.
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23.06.2021 12:23 Ответить
Я Вам скажу наступне, топонімам, тисячі років. Наприклад Крі-холодний, Вой-голос, Рог-Бога. Україна - це Батьківщина, в тому числі, і Саксів. Річка Саксагань.
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23.06.2021 14:09 Ответить
Бідний. Молодий і вже був без зубів.
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23.06.2021 04:54 Ответить
В то время зубы не были самым главным. Важнее было то, как он воевал.
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23.06.2021 04:55 Ответить
PS. да и потерять он их мог в бою а не жравши шашлык.
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23.06.2021 04:56 Ответить
Так. Але жаль.
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23.06.2021 05:09 Ответить
Ерунда, прошло полторы - две тысячи лет и мы читаем новости о нем на цензоре, кто вспомнит через такой же срок о нас, регулярно посещающих стоматолога.
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23.06.2021 05:23 Ответить
Хто його зна.
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23.06.2021 05:58 Ответить
На ті часи це вже був цілком дорослий воїн, мрія всіх токівських дівчат. Цікаво було би поглянути на того супротивника, який його відколошматив. Теж, мабуть, лежить у степах!
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23.06.2021 05:45 Ответить
"Європеоїд",тобто Арій.
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23.06.2021 05:37 Ответить
зачем памятник? хто знает при нём был кишкоправ а если он был душегубом?! и зубы видать выбили при судилище...
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23.06.2021 06:15 Ответить
А може скифские зеки на скифской зоне для известных целей)
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23.06.2021 10:15 Ответить
Рядом с ним был длинный нож или меч. Он не уцелел, почва такая, что остались только корозированные контуры предмета", - рассказал специалист.

А тут "спеціаліст" нагло збрехав. Хто в темі той зрозуміє.
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23.06.2021 07:29 Ответить
Я в теме. То что сейчас продают, в основном на Виолити, - культурно выражаясь, - подделки. А те кто эти "артефакты" покупает, грубо говоря, - лохи.
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23.06.2021 09:01 Ответить
Наследие скифов в украинском этносе можно проследить только на генном уровне. Скифы, сарматы и частично ававры принесли гены иранской группы, которых совсем нет в российском этносе.
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23.06.2021 08:23 Ответить
Авары это монголоиды
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23.06.2021 08:43 Ответить
В жилах украинцев течет кровь не только скифов и сарматов. Фракийцы и киммерийцы, а также готы и скандинавы - тоже наши предки.
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23.06.2021 09:04 Ответить
Біля нашого села було дві стоянки готів, але нічого там особливого там не було видно, ми там в дитинстві пасли корів.
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23.06.2021 09:24 Ответить
Вместо того чтоб коровам хвосты крутить лучшеб покопали курганы)
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23.06.2021 10:17 Ответить
Навіщо?
За селом стояла висока могила, а біля неї три менші. Їх не чіпали аж поки не появились колгоспи, от тоді розорали малі три могили, а потім і велику.
А за валом (зміїним), була ще одна висока могила над яром, так її всю знесли на будівництво дамби
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23.06.2021 12:15 Ответить
з металошукачем там треба було походити...
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23.06.2021 12:28 Ответить
Стосовно скандинавів. Рюрік з дружиною були скандинавами. А військовополонені з війська Карла 12. Їх не відправили до Європи.
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23.06.2021 14:13 Ответить
А шо у воїна було дві голови?)))
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23.06.2021 09:06 Ответить
что, ещё не протрезвел после праздников?
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23.06.2021 09:08 Ответить
Перепутал тазовую кость с черепом, я не медик простительно, а хамство признак не воспитаности и подлости
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25.06.2021 09:48 Ответить
Ваше глумление над мёртвым это невоспитанность и хамство в кубе, помноженное на объём невидимого вам бревна в вашем глазу.
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25.06.2021 15:59 Ответить
Странная позиция - вот воин, давайте ставить памятник. А что если это коллаборант, древний мотороло ли расхититель гробниц? Может он памятника не заслужил?
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23.06.2021 09:06 Ответить
Потрібно у ВРУ створити ТСК, а потім прийняти закон. Аж лише тоді Зєлє оголосити імпічмент і посадити на парашу поряд з Пєціком.
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23.06.2021 09:20 Ответить
Что за дичь? За 2 тысячи лет кости не сгнили, а меч растворился? Хоть бы врать научились, а то что за любительство.
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23.06.2021 09:24 Ответить
К сожалению, это факт. Находят кости мамонтов, которым миллионы лет, а гвоздь за несколько десятков лет превращается в труху. Про акинаки и говорить нечего. Их делали из железа, естественно, без легирующих добавок. Поэтому за 2300-2700 лет он и превратился в прах
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23.06.2021 10:07 Ответить
Ви повний дилетант .раз розказуєте таку дічь) .Подивіться в соцмережах .що виставляють в копарських групах і не будете розказувати про акінаки " в труху " та бронзові мечі .які випарувалися в воздух.
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23.06.2021 12:30 Ответить
тьфу!
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23.06.2021 10:01 Ответить
...тобі мизиочі
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23.06.2021 10:15 Ответить
Попа пригласили?
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23.06.2021 10:45 Ответить
Есть такой полузабытый украинский историк интеллектуал Петров-Домонтович, который ориентировался на артефакты (раскопки) а не летописи, что писались и переписывались превращась в набор мифов. Перед затоплением колыбели украинского народа - поймы реки Днепр водохранилищами, Домонтович успел произвести множество раскопок вдоль Днепра. И пришел к ряду интересных выводов:
С древнейших времен (триполье 3-2 тыс. до н.э) люди на Днепре селились в одних и тех же местах.На пике расцвета трипольской культупы их деревни совпадсли практически полностью по местам и плотности, с украинскими селами в 20х годах.
Развитие цивилизации шло не линейно а скачами по 500 лет, развитых трипольцев сменила грубая культура всадников, потом опять земледельцы и опят всадники ...
Но вот примерно с началом нашей эры начал формироваться генетически и культурно современный украинец. Т е. в генах украинцев действительно есть наследство от скифов, греков, cарматов и др народов..Но не трипольцев которые жили за 2 тысячи лет до этого.
Домонтович не стал развивать далее эти мысли, ибо попал в отношения с НКВД. А если пойти далее то последовательно приходишь к следущим выводам. Вот попробуйте узнать откуда взялись восточные славяне.? В википедиях ничего, четкого ответа не найдете, какие то сплошные гипотезы. В 6 веке упали с неба так получается. А ответа нет по понятной причине, миф о так называемых восточных славянах придумали в Московии , чтоб обьединь население нынешних Украины, Беларуси и РФ в империю

Возможно мы еще застанем времена, когда в учебниках истории напишут, что славяне с берегов Днепра примерно с 6 века начали расселяться на восток подчиняя себе дикие первобытные финоугорские племена. Этот процесс принял системный характер после принятие православия в Киевской Руси. Потом осеменнеые ордой потомки славянских князей, правители фино-угорских народов, придумают украсть себе идентичность Киевской Руси и назовутся русскими, но генетически и ментально эти народы так и остануся финно-угорскими диковатыми племенами, которых кормят откровенной ложью. Не зря финские ученые говорят, что все беды Расии идут от того что она выдумала свой народ, а если кацапы поймут кто они на самом деле такие, откуда их реальные корни, то по мнению финов это подлечит кацапрв от мучительного и неосознаваемого конфликта в поиске самоидентификации.
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23.06.2021 11:03 Ответить
Я Вам назву ознаки, за якими відрізнити росіян. Призвіща. Распутін, Мілютін, Саутін, Малютін. Тін-син, угро-фінське. Тулін, Гізатулін, Олялін, Горбулін. Лін- син, татарське.
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23.06.2021 14:19 Ответить
І ще. Українці - нащадки Галлів. Галичина! Випадковість?!
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23.06.2021 14:26 Ответить
Не клепай, наші предки жаб не їли.
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16.10.2021 19:54 Ответить
Тарас Шеіченко.

РОЗРИТА МОГИЛА
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
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23.06.2021 12:08 Ответить
 
 