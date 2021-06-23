Останки скифского воина перезахоронили на Днепропетровщине. ФОТО

В Днепропетровской области возле поселка Токовского перезахоронили останки скифского воина.

Об сообщил заведующий отделом археологии Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Александр Стариков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, останки нашли во время археологической экспедиции пять лет назад. Их исследовали антропологи из столичного Института археологии НАН Украины.

"Известно, что это был европеоид, молодой человек 20-25 лет. У него был перелом бедра. Не было четырех передних зубов. Рядом с ним был длинный нож или меч. Он не уцелел, почва такая, что остались только корозированные контуры предмета", - рассказал специалист.

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Как отметил Стариков, перезахоронение останков с участием общины провели по просьбе местных активистов. На месте установили гранитный памятник скифском воину.

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"Обычно мы это делаем без пафоса - всегда возвращаем останки туда, где мы их нашли. Но в этом случае это произошло при участии общины. Община настаивала, что они хотят знать, кем были их предки, как они выглядели", - сказал историк.

Сейчас на памятнике возобновились исследовательские работы. Как отметил руководитель археологической экспедиции, возникновение объекта относится к периоду средней бронзы, содержит он и скифский культурный слой.

"Памятник - комплексный. Нас позвали его исследовать, потому что там были найдены предметы эпохи казачества, но мы обнаружили, что этот памятник гораздо древнее. Мы обнаружили каменные отложения эпохи бронзы, жертвенник эпохи бронзы, несколько сокровищ - литейных форм, что говорит о развитом производство в то время. Но мы не можем назвать это поселением: там идут выходы гранита на поверхность, и вряд ли люди смогли бы там долго жить", - рассказал археолог.

Археологическая экспедиция в Токовском продлится до середины июля.==