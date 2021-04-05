РУС
Ученые создали 3D-модели судов, находящихся на дне Днепра вблизи Запорожья

Гидроархеологи создали 3D-модели остатков двух затонувших лодок, лежащих на дне Днепра в акватории Запорожья.

Об этом сообщил председатель отдела охраны памятников Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Кобалия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-группу экспедиции подводных археологических работ "Хортица-Скуба".

Реконструкция создана по результатам зимней гидроархеологической экспедиции этого года. Два объекта, которые были исследованы в ходе экспедиции, получили кодирования OD8 и OD9.

Фотографии объекта OD8, ​​и 3D-модель на их основе, которую выложили в открытый доступ, создал младший научный сотрудник Института морской биологии Александр Куракин, который представляет подводный клуб "Navarex". Дмитрий Кобалия пообещал вскоре более подробно рассказать об исследованных лодках.

Как напоминает Суспільне, с 25 февраля пять дней гидроархеологи Запорожья, Одессы и Киева исследовали затонувшие вблизи Хортицы суда. Участники зимней экспедиции работали на глубине от 6 до 10 метров у причала №11 и вблизи Громушиной балки на Хортице. Ученые исследовали остатки трех судов: торговую плоскодонную барку периода конца XIX - начала XX века длиной в 15 метров и два объекта XVIII века.

Исследования были бесконтактными, ученые сделали тысячи фотографий объектов для последующего создания трехмерных моделей остатков лодок. Задача экспедиции заключалась в том, чтобы начать ставить обнаруженные памятники на государственный учет.

+14
копайте й діставайте шановні, друзі-археологи! то НАША історія, яка стане поперек горла "братішкам"
05.04.2021 02:26 Ответить
+8
Існує проблема у збереженні і консервації дерева після підняття з води. Якщо метал доволі легко демінералізувати і законсервувати, то з велетенськими кораблями дещо складніше.
05.04.2021 07:17 Ответить
+7
Запоріжжя - Колиска України...
Було, є і буде во віки віків!!!!
Слава Запоріжжю!!! Слава Україні!!!
05.04.2021 04:39 Ответить
05.04.2021 02:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/341803 Что тебе лучше, чтобы украинцам было лучше, или чтобы "братiшкам" стало "поперек горла"? И еще, думаю, что если спросить у миллиона кацапов, даже в Украине, то они не ответят, что там нашли возле Хортицы.
05.04.2021 08:21 Ответить
А скарби коли дістанете ?
05.04.2021 02:45 Ответить
А це не скарби?
05.04.2021 06:55 Ответить
Теж скарби.
Тоді треба їх підняти і виставити в музеї.
05.04.2021 07:08 Ответить
05.04.2021 07:17 Ответить
Дякую за пояснення. Не знала. (Це для мене - далекі поняття)
Жаль. Добре, будемо дивитися фото і 3D.
05.04.2021 07:45 Ответить
Если их поднять, под действием воздуха они разрушатся.
05.04.2021 07:27 Ответить
Thanks.
05.04.2021 07:46 Ответить
а как же дракары викингов, когги 13 века?? римские корабли? "Васа" в конец концов? морение древесины???
05.04.2021 11:55 Ответить
ганзейский когг 13 век не рассыпался! таких примеров сотни.Вчені створили 3D-моделі суден, що перебувають на дні Дніпра поблизу Запоріжжя - Цензор.НЕТ 9262
05.04.2021 12:02 Ответить
Обрабатывают спец составом...Скорее всего после морской воды разрушений меньше...может дуб тот наоборот самоконсервируется (мореный дуб)
Некоторые деревянные экземпляры держат в атмосфере ахота без доступа кислорода..под колпаком..
На фото тоже под стеклом похоже
05.04.2021 12:14 Ответить
По сравнению с месячным доходом и.щ. министра энергетики, ясновельможным паном Витренко ЭТО мелочь, которую стыдно давать приличным людям просящим на паперти род церквой...
05.04.2021 08:43 Ответить
Участники зимней экспедиции работали на глубине от 6 до 10 метров у причала №11 и вблизи Громушиной балки на Хортице. Источник: https://censor.net/ru/n3257572
Гадаю там вже все коштовне дістали...
05.04.2021 07:04 Ответить
Нє ... Там написано, що дослідження було безконтактним.
Тому я й спитала.
05.04.2021 07:08 Ответить
История - тоже ценность.
Хотя, для кого как.
05.04.2021 07:29 Ответить
Як сказала би Мосейчучка - історію на хліб не мамажеш.
05.04.2021 09:43 Ответить
Жуйте букеты.
05.04.2021 09:46 Ответить
Тебе золото Полуботка до сих пор спать не дает? Там самым ценным могла быть серьга в ухе боцмана баржи конца 19 века, но он ее пропил в Херсоне после успешной погрузки кавунов... Стоит оно твоейих переживаний?
05.04.2021 07:51 Ответить
05.04.2021 04:39 Ответить
Героям Слава!
05.04.2021 06:54 Ответить
Пенсионерам - пенсия!
P.S. Это я так, на всякий случай, шоб случайно не забыли, бо ГазСбыт кнутами забьет до смерти когда-то гордого козака...
05.04.2021 07:56 Ответить
И гетьману Запоріжжя Ринату, сыну Леонида, возможно потомка царя Спарты - Слава, слава, слава, на всякий случай...
05.04.2021 07:53 Ответить
В музеї є човен видовбаний з дубу, яких було багато на Хортиці.
05.04.2021 07:46 Ответить
 
 