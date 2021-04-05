Ученые создали 3D-модели судов, находящихся на дне Днепра вблизи Запорожья

Гидроархеологи создали 3D-модели остатков двух затонувших лодок, лежащих на дне Днепра в акватории Запорожья.

Об этом сообщил председатель отдела охраны памятников Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Кобалия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-группу экспедиции подводных археологических работ "Хортица-Скуба".

Реконструкция создана по результатам зимней гидроархеологической экспедиции этого года. Два объекта, которые были исследованы в ходе экспедиции, получили кодирования OD8 и OD9.

Фотографии объекта OD8, ​​и 3D-модель на их основе, которую выложили в открытый доступ, создал младший научный сотрудник Института морской биологии Александр Куракин, который представляет подводный клуб "Navarex". Дмитрий Кобалия пообещал вскоре более подробно рассказать об исследованных лодках.

Как напоминает Суспільне, с 25 февраля пять дней гидроархеологи Запорожья, Одессы и Киева исследовали затонувшие вблизи Хортицы суда. Участники зимней экспедиции работали на глубине от 6 до 10 метров у причала №11 и вблизи Громушиной балки на Хортице. Ученые исследовали остатки трех судов: торговую плоскодонную барку периода конца XIX - начала XX века длиной в 15 метров и два объекта XVIII века.

Исследования были бесконтактными, ученые сделали тысячи фотографий объектов для последующего создания трехмерных моделей остатков лодок. Задача экспедиции заключалась в том, чтобы начать ставить обнаруженные памятники на государственный учет.