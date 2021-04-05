Ученые создали 3D-модели судов, находящихся на дне Днепра вблизи Запорожья
Гидроархеологи создали 3D-модели остатков двух затонувших лодок, лежащих на дне Днепра в акватории Запорожья.
Об этом сообщил председатель отдела охраны памятников Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Кобалия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-группу экспедиции подводных археологических работ "Хортица-Скуба".
Реконструкция создана по результатам зимней гидроархеологической экспедиции этого года. Два объекта, которые были исследованы в ходе экспедиции, получили кодирования OD8 и OD9.
Фотографии объекта OD8, и 3D-модель на их основе, которую выложили в открытый доступ, создал младший научный сотрудник Института морской биологии Александр Куракин, который представляет подводный клуб "Navarex". Дмитрий Кобалия пообещал вскоре более подробно рассказать об исследованных лодках.
Как напоминает Суспільне, с 25 февраля пять дней гидроархеологи Запорожья, Одессы и Киева исследовали затонувшие вблизи Хортицы суда. Участники зимней экспедиции работали на глубине от 6 до 10 метров у причала №11 и вблизи Громушиной балки на Хортице. Ученые исследовали остатки трех судов: торговую плоскодонную барку периода конца XIX - начала XX века длиной в 15 метров и два объекта XVIII века.
Исследования были бесконтактными, ученые сделали тысячи фотографий объектов для последующего создания трехмерных моделей остатков лодок. Задача экспедиции заключалась в том, чтобы начать ставить обнаруженные памятники на государственный учет.
Тоді треба їх підняти і виставити в музеї.
Жаль. Добре, будемо дивитися фото і 3D.
Некоторые деревянные экземпляры держат в атмосфере ахота без доступа кислорода..под колпаком..
На фото тоже под стеклом похоже
Гадаю там вже все коштовне дістали...
Тому я й спитала.
Хотя, для кого как.
Було, є і буде во віки віків!!!!
Слава Запоріжжю!!! Слава Україні!!!
P.S. Это я так, на всякий случай, шоб случайно не забыли, бо ГазСбыт кнутами забьет до смерти когда-то гордого козака...