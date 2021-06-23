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Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі. ВІДЕО+ФОТО

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського і президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в нашій країні з офіційним візитом. На площі біля Маріїнського палацу прозвучали державні гімни Грузії та України. Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі представили членів офіційних делегацій і розпочали переговори у форматі віч-на-віч.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-грузинські переговори під головуванням президентів двох держав.

Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі 01
Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі 02
Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі 03
Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі 04

За результатами перемовин Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зроблять заяви для представників ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Грузії Зурабішвілі відвідає Україну

Автор: 

Грузія (1844) Зеленський Володимир (23829) Зурабішвілі Саломе (104)


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Топ коментарі
+7
Зеленский сегодня заявил, что все украинцы старше 55 лет будут раз в 2 года проходить полное медицинское обследование. Удивил в очередной раз невыполнимостью данного обещания. Вспомнились и его прошлые проекты. Вот на вскидку от новейших к более ранним: высадка миллиарда деревьев, немедленное вступление в НАТО, не менее 20т. гривен для врачей, Закон о борьбе с олигархами, уверения в том, что распродажа земли в редакции его закона является цивилизованным рынком, нереализуемый Закон об импичменте и всеукраинском референдуме, снятие депутатской неприкосновенности исключительно по представлению 100% своего прокурора, чемпионы по борьбе с короновирусом, Вагнер Нет, разрушение всех заборов вдоль рек и озер для свободного доступа граждан к их побережьям, надо просто перестать стрелять, 4000$ для учителей, я ваш сырок, я иду на один срок... наверное многое еще можно добавить. В чем дело? Откуда такое прожектерство и отсутствие связи с реальностью у нашего президента? Отсутствие опыта? Думаю, что дело не в этом. Сделаю осторожное предположение. Прошу его не расценивать, как попытку оскорбить В.А., но складывающаяся в стране ситуация требует точного диагноза для исправления ситуации. Итак, я предполагаю, что наш президент патологический лжец. Обратимся к Википедии: Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия это патологическая склонность к сообщению ложной информации, СОЧИНЕНИЮ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, А МОГУТ И ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ГОВОРЯТ.

В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более ста лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре. Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, ЧТО ГОВОРИТ ПРАВДУ, И ПРИ ЭТОМ ВЖИВАЕТСЯ В РОЛЬ.(Именно прекрасные актерское данные и многолетний опыт позволяют Зеленскому заставить поверить в сказанное миллионы наших граждан.) Многие, однако, не полностью согласны с подобной интерпретацией, но сходятся во мнении, что патологическая ложь - особое психическое состояние. Хотя термин «патологический лгун» и не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
В 2005 году было найдено первое доказательство того, что мозг патологического лжеца отличается от мозга человека, который не склонен часто врать. Исследователи Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе провели исследование среди группы волонтеров в возрасте от 21 до 45 лет, состоящей из:

12 патологических лжецов

21 человека категории «нормальные» , не склонных к хронической лжи, а также без признаков антисоциального расстройства личности;

16 человек, склонных к антисоциальному поведению .

В ходе исследования в мозге лжецов были выявлены структурные аномалии, которые отличали их от других участников. В результатах исследования, опубликованных в октябрьском выпуске Британского журнала психиатрии за 2005 год, сообщается, что в префронтальной коре мозга патологических лжецов на 14,2 % уменьшен объём серого вещества (нейронов) и на 22 % увеличен объём белого вещества (нервных волокон).

Я надеюсь, что я неправ и предвзято подхожу к нашему президенту, т.к. являюсь сторонником другого политика. Но проведение независимой психиатрической экспертизы кандидатов в президенты является насущной необходимостью. 24г не за горами.
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23.06.2021 11:51
+3
Ай, наливай
Зеленский начал встречу с президентом Грузии Зурабишвили - Цензор.НЕТ 6777
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23.06.2021 11:50
+3
Носа сцикуну від кокса витерли ? Привели до тями цього малороського оратора ?
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23.06.2021 11:51
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Ай, наливай
Зеленский начал встречу с президентом Грузии Зурабишвили - Цензор.НЕТ 6777
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23.06.2021 11:50 Відповісти
Носа сцикуну від кокса витерли ? Привели до тями цього малороського оратора ?
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23.06.2021 11:51 Відповісти
Зеленский сегодня заявил, что все украинцы старше 55 лет будут раз в 2 года проходить полное медицинское обследование. Удивил в очередной раз невыполнимостью данного обещания. Вспомнились и его прошлые проекты. Вот на вскидку от новейших к более ранним: высадка миллиарда деревьев, немедленное вступление в НАТО, не менее 20т. гривен для врачей, Закон о борьбе с олигархами, уверения в том, что распродажа земли в редакции его закона является цивилизованным рынком, нереализуемый Закон об импичменте и всеукраинском референдуме, снятие депутатской неприкосновенности исключительно по представлению 100% своего прокурора, чемпионы по борьбе с короновирусом, Вагнер Нет, разрушение всех заборов вдоль рек и озер для свободного доступа граждан к их побережьям, надо просто перестать стрелять, 4000$ для учителей, я ваш сырок, я иду на один срок... наверное многое еще можно добавить. В чем дело? Откуда такое прожектерство и отсутствие связи с реальностью у нашего президента? Отсутствие опыта? Думаю, что дело не в этом. Сделаю осторожное предположение. Прошу его не расценивать, как попытку оскорбить В.А., но складывающаяся в стране ситуация требует точного диагноза для исправления ситуации. Итак, я предполагаю, что наш президент патологический лжец. Обратимся к Википедии: Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия это патологическая склонность к сообщению ложной информации, СОЧИНЕНИЮ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, А МОГУТ И ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ГОВОРЯТ.

В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более ста лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре. Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, ЧТО ГОВОРИТ ПРАВДУ, И ПРИ ЭТОМ ВЖИВАЕТСЯ В РОЛЬ.(Именно прекрасные актерское данные и многолетний опыт позволяют Зеленскому заставить поверить в сказанное миллионы наших граждан.) Многие, однако, не полностью согласны с подобной интерпретацией, но сходятся во мнении, что патологическая ложь - особое психическое состояние. Хотя термин «патологический лгун» и не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
В 2005 году было найдено первое доказательство того, что мозг патологического лжеца отличается от мозга человека, который не склонен часто врать. Исследователи Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе провели исследование среди группы волонтеров в возрасте от 21 до 45 лет, состоящей из:

12 патологических лжецов

21 человека категории «нормальные» , не склонных к хронической лжи, а также без признаков антисоциального расстройства личности;

16 человек, склонных к антисоциальному поведению .

В ходе исследования в мозге лжецов были выявлены структурные аномалии, которые отличали их от других участников. В результатах исследования, опубликованных в октябрьском выпуске Британского журнала психиатрии за 2005 год, сообщается, что в префронтальной коре мозга патологических лжецов на 14,2 % уменьшен объём серого вещества (нейронов) и на 22 % увеличен объём белого вещества (нервных волокон).

Я надеюсь, что я неправ и предвзято подхожу к нашему президенту, т.к. являюсь сторонником другого политика. Но проведение независимой психиатрической экспертизы кандидатов в президенты является насущной необходимостью. 24г не за горами.
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23.06.2021 11:51 Відповісти
наступні загальнонаціональні вибори, по ідеї, відповідно до Конституції, мають відбутися в жовтні 2023 року, це вибори Верховної Ради, на п'ятому році її повноважень... Тобто, психекспертизу потрібно запроваджувати вже...
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23.06.2021 12:28 Відповісти
оно артист разговорно кривлятельного жанра
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23.06.2021 13:53 Відповісти
Она бы научила его Родину любить? Но он сам не знает где у него Родина, то-ли ссср, то-ли Израиль. Но не Украина, это точно.
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23.06.2021 12:04 Відповісти
Хтось із медичної мафії пропхав бюджетне фінансування своєї мережі. Але це квіточки, порівнюючи у скільки стане лікування тим, кого зроблять хворими за їх же рахунок. Манси продовжуються.
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23.06.2021 12:11 Відповісти
Стосовно відносин із Грузією
Було би непогано, якщо би:
- Україна визнавала санкції Грузії проти осіб, які відвідували Південну Осетію, Абхазію, а
- Грузія, відповідно визнавала санкції України проти осіб, які відвідували Крим та ОРДЛО.

Це б дало би такий собі кумулятивний ефект. Відвідав Абхазію, уже в Україну нев"їздний, відвідав Крим - нев"їздний в Грузію.
Чому цього не роблять?
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23.06.2021 12:18 Відповісти
який сенс в зустрічі двох маріонеток олігархів?
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23.06.2021 12:21 Відповісти
к пианино его не подпускайте, чтобы оно на весь мир в очередной раз не опозорилось ...
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23.06.2021 13:03 Відповісти
Знову знаки?
В солдата випала зброя, коли він підійшов до зеленого верховного головнокомандувача.

Відео:
https://twitter.com/PrytSLU/status/1407643485256159233
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23.06.2021 13:34 Відповісти
 
 