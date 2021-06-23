Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі. ВІДЕО+ФОТО
У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського і президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в нашій країні з офіційним візитом. На площі біля Маріїнського палацу прозвучали державні гімни Грузії та України. Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі представили членів офіційних делегацій і розпочали переговори у форматі віч-на-віч.
Після завершення зустрічі відбудуться українсько-грузинські переговори під головуванням президентів двох держав.
За результатами перемовин Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зроблять заяви для представників ЗМІ.
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В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более ста лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре. Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, ЧТО ГОВОРИТ ПРАВДУ, И ПРИ ЭТОМ ВЖИВАЕТСЯ В РОЛЬ.(Именно прекрасные актерское данные и многолетний опыт позволяют Зеленскому заставить поверить в сказанное миллионы наших граждан.) Многие, однако, не полностью согласны с подобной интерпретацией, но сходятся во мнении, что патологическая ложь - особое психическое состояние. Хотя термин «патологический лгун» и не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
В 2005 году было найдено первое доказательство того, что мозг патологического лжеца отличается от мозга человека, который не склонен часто врать. Исследователи Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе провели исследование среди группы волонтеров в возрасте от 21 до 45 лет, состоящей из:
12 патологических лжецов
21 человека категории «нормальные» , не склонных к хронической лжи, а также без признаков антисоциального расстройства личности;
16 человек, склонных к антисоциальному поведению .
В ходе исследования в мозге лжецов были выявлены структурные аномалии, которые отличали их от других участников. В результатах исследования, опубликованных в октябрьском выпуске Британского журнала психиатрии за 2005 год, сообщается, что в префронтальной коре мозга патологических лжецов на 14,2 % уменьшен объём серого вещества (нейронов) и на 22 % увеличен объём белого вещества (нервных волокон).
Я надеюсь, что я неправ и предвзято подхожу к нашему президенту, т.к. являюсь сторонником другого политика. Но проведение независимой психиатрической экспертизы кандидатов в президенты является насущной необходимостью. 24г не за горами.
Було би непогано, якщо би:
- Україна визнавала санкції Грузії проти осіб, які відвідували Південну Осетію, Абхазію, а
- Грузія, відповідно визнавала санкції України проти осіб, які відвідували Крим та ОРДЛО.
Це б дало би такий собі кумулятивний ефект. Відвідав Абхазію, уже в Україну нев"їздний, відвідав Крим - нев"їздний в Грузію.
Чому цього не роблять?
В солдата випала зброя, коли він підійшов до зеленого верховного головнокомандувача.
Відео:
https://twitter.com/PrytSLU/status/1407643485256159233