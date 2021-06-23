Розпочалася зустріч Зеленського і президентки Грузії Зурабішвілі. ВІДЕО+ФОТО

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського і президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в нашій країні з офіційним візитом. На площі біля Маріїнського палацу прозвучали державні гімни Грузії та України. Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі представили членів офіційних делегацій і розпочали переговори у форматі віч-на-віч.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-грузинські переговори під головуванням президентів двох держав.









За результатами перемовин Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зроблять заяви для представників ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Грузії Зурабішвілі відвідає Україну