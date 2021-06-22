Президентка Грузії Зурабішвілі відвідає Україну
23 червня відбудеться візит до Києва президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия оnline", про це повідомили в адміністрації президентки Грузії.
В рамках візиту президентка Грузії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Зустрічі відбудуться віч-на-віч та у розширеному складі.
"У Києві заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем'єром України Денисом Шмигалем і головою Національної Ради України Дмитром Разумковим.
Президентка Грузії відвідає Україну разом з державною делегацією, до якої входять представники адміністрації президента, законодавчої і виконавчої влади", - йдеться в інформації, яку поширює адміністрація президента.
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