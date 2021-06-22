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Новини
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Президентка Грузії Зурабішвілі відвідає Україну

Президентка Грузії Зурабішвілі відвідає Україну

23 червня відбудеться візит до Києва президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия оnline", про це повідомили в адміністрації президентки Грузії.

В рамках візиту президентка Грузії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустрічі відбудуться віч-на-віч та у розширеному складі.

"У Києві заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем'єром України Денисом Шмигалем і головою Національної Ради України Дмитром Разумковим.

Президентка Грузії відвідає Україну разом з державною делегацією, до якої входять представники адміністрації президента, законодавчої і виконавчої влади", - йдеться в інформації, яку поширює адміністрація президента.

Також читайте: Зурабішвілі - Зеленському: Україна і Грузія підтримують одна одну в питанні миру

Автор: 

візит (1580) Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104)


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Топ коментарі
+4
Лучше уже с Михой затусить, чем с кокаинозависимым гнусавым гномом
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22.06.2021 11:59
+3
прячте куда нибудь карлсона...а то вдруг встетятся
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22.06.2021 11:56
+3
а Миха встречать приедет ?
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22.06.2021 11:59
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Подарки от презедентов стран хранятся в музее, но винишко которое в подарок привезут из Грузии будет выпито зе-командой
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22.06.2021 11:55 Відповісти
прячте куда нибудь карлсона...а то вдруг встетятся
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22.06.2021 11:56 Відповісти
Лучше уже с Михой затусить, чем с кокаинозависимым гнусавым гномом
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22.06.2021 11:59 Відповісти
та думаю,экономии кокаину не будет в любом случае
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22.06.2021 12:01 Відповісти
Нет пусть подарок сделают грузинам.На обратный рейс ,пусть загрузят карлсона как бонус.
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22.06.2021 12:18 Відповісти
Невже уже і братьня Грузія деградує...
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22.06.2021 11:57 Відповісти
а Миха встречать приедет ?
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22.06.2021 11:59 Відповісти
эпичненько . с такой зарплатой он не только приехать а даже и прилететь сможет
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22.06.2021 12:04 Відповісти
человек умеет жить!
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22.06.2021 12:05 Відповісти
Саакашвили с цветами будет встречать ?
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22.06.2021 12:16 Відповісти
лишь бы какую-нибудь глупость не сморозила но ничего, русский она не знает, можно будет списать на ошибку перевода
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22.06.2021 12:18 Відповісти
Да, и когда поедет обратно пусть михуила с собой заберёт.
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22.06.2021 12:50 Відповісти
 
 