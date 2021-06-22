Президентка Грузії Зурабішвілі відвідає Україну

23 червня відбудеться візит до Києва президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия оnline", про це повідомили в адміністрації президентки Грузії.

В рамках візиту президентка Грузії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустрічі відбудуться віч-на-віч та у розширеному складі.

"У Києві заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем'єром України Денисом Шмигалем і головою Національної Ради України Дмитром Разумковим.

Президентка Грузії відвідає Україну разом з державною делегацією, до якої входять представники адміністрації президента, законодавчої і виконавчої влади", - йдеться в інформації, яку поширює адміністрація президента.

Також читайте: Зурабішвілі - Зеленському: Україна і Грузія підтримують одна одну в питанні миру