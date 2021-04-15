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Зурабішвілі - Зеленському: Україна і Грузія підтримують одна одну в питанні миру

Зурабішвілі - Зеленському: Україна і Грузія підтримують одна одну в питанні миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави обговорив зі співрозмовницею безпекову ситуацію на Донбасі, наголосивши на небезпечній тенденції до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

"Президент України висловив подяку Грузії та особисто Саломе Зурабішвілі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Саломе Зурабішвілі наголосила, що Україна та Грузія мають історичне розуміння й підтримують одна одну в питанні миру. Президенти акцентували увагу на важливості діалогу та солідарності й обговорили практичні кроки України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з НАТО", - йдеться в повідомленні.

"Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський

Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема в контексті тимчасової незаконної окупації Кримського півострова.

Крім цього, зазначається, що Зеленський ознайомив президентку Грузії з ініціативою "Кримська платформа", інавгураційний саміт якої відбудеться в серпні 2021 року в Києві. Він висловив сподівання на особисту участь Саломе Зурабішвілі в цьому важливому заході та активне залучення грузинських партнерів до змістового наповнення згаданої ініціативи.

Автор: 

армія рф (17833) Грузія (1852) Зеленський Володимир (24358) Зурабішвілі Саломе (104) Донбас (22357) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+5
Та подаруйте в Тбілісі сракошвілі! Все-одно з нього лише одна шкода: зарплата захмарна; толку - нуль.
А в Тбілісі зацінять такий подарунок...
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15.04.2021 15:19 Відповісти
+4
не знаю, де ти бачив порохоботів, нічого не маю проти того, що два побиті лузера між собою бухають і тости за мір між собою проголошують.
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15.04.2021 15:22 Відповісти
+3
Сдавайтесь, зебобики, кина не будет. Идиотское представление совместного авторства #уйло-зеленский(тоже #уйло) провалилось. Зрители(корабли) не приедут, самолеты сверх обычного не взлетят, воды не будет, клоуну впихнут. Но это уже совершенно другая история, да и Байдену наплевать
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15.04.2021 15:17 Відповісти
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Так а що, між Україною і Грузією війна, що вони один одного підтримують?
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15.04.2021 15:15 Відповісти
Тобто, по збоченій логіці порохобота, підтримують один одного тільки ті, хто воює один з одним?
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15.04.2021 15:18 Відповісти
не знаю, де ти бачив порохоботів, нічого не маю проти того, що два побиті лузера між собою бухають і тости за мір між собою проголошують.
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15.04.2021 15:22 Відповісти
Ну побили Грузію та Україну ще до того як ці двоє прийшли до влади. Зараз вони в тих реаліях відносно цього питання, що склалися до них. Так шо шукайте власне лузерів яких побили в Україні. Вони обидва поки що тут і обидва поки що громадяни України.
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15.04.2021 15:35 Відповісти
По твоей "логіці", нужно Пупкина в очко целовать. Вы как бараны то видите порохоботов, то зеленую соплю. Только что один что другой просрали часть Украины. Ну, и где мир от Зеленского? Вы же орали что он наведет порядок. Обосрались. Да Путлеру нужна Украина вся!
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15.04.2021 15:39 Відповісти
Сдавайтесь, зебобики, кина не будет. Идиотское представление совместного авторства #уйло-зеленский(тоже #уйло) провалилось. Зрители(корабли) не приедут, самолеты сверх обычного не взлетят, воды не будет, клоуну впихнут. Но это уже совершенно другая история, да и Байдену наплевать
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15.04.2021 15:17 Відповісти
Ні, ні,ні нам рюсського міра не потрібно. Нам грузинські вори, які працюють під фсб вже давно в поперек горла. Нам би своїх ворів на стовпах перевішати. То ж ви свій мір тримайте при собі.
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15.04.2021 15:17 Відповісти
Та подаруйте в Тбілісі сракошвілі! Все-одно з нього лише одна шкода: зарплата захмарна; толку - нуль.
А в Тбілісі зацінять такий подарунок...
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15.04.2021 15:19 Відповісти
Зурабишвили - Зеленскому: Украина и Грузия поддерживают друг друга в вопросе мира - Цензор.НЕТ 3420
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15.04.2021 15:33 Відповісти
Еще одни озабоченные клоуны. Одним бьют морду, а те стоят и мысленно поддерживают.
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15.04.2021 15:35 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом еще 12.09.2020 г.; см. "Хроника"). Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. ..
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15.04.2021 15:36 Відповісти
Що це за помийка, що її пороховатнікі так радісно цитують?
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15.04.2021 16:38 Відповісти
При чем здесь помойка--это пост нескромного в его телеграм-канале)))

Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля.
«Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего Президента», - сообщил Нескоромный. Он также выразил мнение, что после обнародования этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента». Кроме этого, экс-первый замглавы СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
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15.04.2021 21:02 Відповісти
ой, задолбали эти шатуны...во время войны качать. пусть или публикует и доказывает что это не подстава, или идет по холодку вместе с соевым на буй.
Как синхронно ватники, пороховатники и кацапесталы валят зеленого...я даже подумываю, не зауважать ли его...

Тишина была несколько лет, соевые договорняки, а как наезд на олигархов и воров,так и обострение у порога...видать не такие и плохие сапоги, стоит взять
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15.04.2021 21:21 Відповісти
А как нас задолбали клоуны-недоучки!
Не мели чушь! Никакой тишины от ЕС два года не было!
Как говорили, что зе --приговор для страны, так и продолжали носом тыкать за ежедневные зашквары.
Это все штатные борцуны на зарплате языки в попы позасовывали и два года невиданного воровства, сдачи государственных интересов и прямой госизмены---молчали, как рыбы ---видимо все устраивало!
Публиковать он будет тогда, когда ЕМУ или его хозяевам нужно будет.
В наличии у осла другого гражданства я не сомневалась и без него.

Да, а где ты увидел наезд на олигархов и воров? Клоунские санкции?
Так все на свободе и при деньгах---это договорняк называется и передел криминальных потоков, но если тебе такие сапоги нравятся, то и бери их с собой---нам же лучше)))
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15.04.2021 21:41 Відповісти
ога, как у запетрастов подгорело! отлично! давай исче...бггг
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15.04.2021 21:57 Відповісти
Ботяра идет на
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15.04.2021 22:14 Відповісти
иди, иди, не тормози
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15.04.2021 23:54 Відповісти
... слепой рассказывает безногому куда идти...

- жаль что безногий не может допрыгнуть повесить всю ВР
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15.04.2021 15:37 Відповісти
хорошо. правильно.
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16.04.2021 06:30 Відповісти
 
 