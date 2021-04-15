Зурабішвілі - Зеленському: Україна і Грузія підтримують одна одну в питанні миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави обговорив зі співрозмовницею безпекову ситуацію на Донбасі, наголосивши на небезпечній тенденції до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.
"Президент України висловив подяку Грузії та особисто Саломе Зурабішвілі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Саломе Зурабішвілі наголосила, що Україна та Грузія мають історичне розуміння й підтримують одна одну в питанні миру. Президенти акцентували увагу на важливості діалогу та солідарності й обговорили практичні кроки України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з НАТО", - йдеться в повідомленні.
"Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні", – зазначив Зеленський.
Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема в контексті тимчасової незаконної окупації Кримського півострова.
Крім цього, зазначається, що Зеленський ознайомив президентку Грузії з ініціативою "Кримська платформа", інавгураційний саміт якої відбудеться в серпні 2021 року в Києві. Він висловив сподівання на особисту участь Саломе Зурабішвілі в цьому важливому заході та активне залучення грузинських партнерів до змістового наповнення згаданої ініціативи.
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Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля.
«Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего Президента», - сообщил Нескоромный. Он также выразил мнение, что после обнародования этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента». Кроме этого, экс-первый замглавы СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
Как синхронно ватники, пороховатники и кацапесталы валят зеленого...я даже подумываю, не зауважать ли его...
Тишина была несколько лет, соевые договорняки, а как наезд на олигархов и воров,так и обострение у порога...видать не такие и плохие сапоги, стоит взять
Не мели чушь! Никакой тишины от ЕС два года не было!
Как говорили, что зе --приговор для страны, так и продолжали носом тыкать за ежедневные зашквары.
Это все штатные борцуны на зарплате языки в попы позасовывали и два года невиданного воровства, сдачи государственных интересов и прямой госизмены---молчали, как рыбы ---видимо все устраивало!
Публиковать он будет тогда, когда ЕМУ или его хозяевам нужно будет.
В наличии у осла другого гражданства я не сомневалась и без него.
Да, а где ты увидел наезд на олигархов и воров? Клоунские санкции?
Так все на свободе и при деньгах---это договорняк называется и передел криминальных потоков, но если тебе такие сапоги нравятся, то и бери их с собой---нам же лучше)))
- жаль что безногий не может допрыгнуть повесить всю ВР