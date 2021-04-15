РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7192 посетителя онлайн
Новости
1 280 23

Зурабишвили - Зеленскому: Украина и Грузия поддерживают друг друга в вопросе мира

Зурабишвили - Зеленскому: Украина и Грузия поддерживают друг друга в вопросе мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства обсудил с собеседницей ситуацию с безопасностью на Донбассе, отметив опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

"Президент Украины выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира. Президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности и обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО", - следует из сообщения.

"Действительно наступило время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважны сегодня", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский

Собеседники также обменялись мнениями по актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.

Кроме этого, отмечается, что Зеленский ознакомил президента Грузии с инициативой "Крымской платформы", саммит инаугурации которой состоится в августе 2021 в Киеве. Он выразил надежду на личное участие Саломе Зурабишвили в этом важном мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению данной инициативы.

Автор: 

армия РФ (19682) Грузия (4504) Зеленский Владимир (20873) Зурабишвили Саломе (99) Донбасс (26957) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Та подаруйте в Тбілісі сракошвілі! Все-одно з нього лише одна шкода: зарплата захмарна; толку - нуль.
А в Тбілісі зацінять такий подарунок...
показать весь комментарий
15.04.2021 15:19 Ответить
+4
не знаю, де ти бачив порохоботів, нічого не маю проти того, що два побиті лузера між собою бухають і тости за мір між собою проголошують.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:22 Ответить
+3
Сдавайтесь, зебобики, кина не будет. Идиотское представление совместного авторства #уйло-зеленский(тоже #уйло) провалилось. Зрители(корабли) не приедут, самолеты сверх обычного не взлетят, воды не будет, клоуну впихнут. Но это уже совершенно другая история, да и Байдену наплевать
показать весь комментарий
15.04.2021 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а що, між Україною і Грузією війна, що вони один одного підтримують?
показать весь комментарий
15.04.2021 15:15 Ответить
Тобто, по збоченій логіці порохобота, підтримують один одного тільки ті, хто воює один з одним?
показать весь комментарий
15.04.2021 15:18 Ответить
не знаю, де ти бачив порохоботів, нічого не маю проти того, що два побиті лузера між собою бухають і тости за мір між собою проголошують.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:22 Ответить
Ну побили Грузію та Україну ще до того як ці двоє прийшли до влади. Зараз вони в тих реаліях відносно цього питання, що склалися до них. Так шо шукайте власне лузерів яких побили в Україні. Вони обидва поки що тут і обидва поки що громадяни України.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:35 Ответить
По твоей "логіці", нужно Пупкина в очко целовать. Вы как бараны то видите порохоботов, то зеленую соплю. Только что один что другой просрали часть Украины. Ну, и где мир от Зеленского? Вы же орали что он наведет порядок. Обосрались. Да Путлеру нужна Украина вся!
показать весь комментарий
15.04.2021 15:39 Ответить
Сдавайтесь, зебобики, кина не будет. Идиотское представление совместного авторства #уйло-зеленский(тоже #уйло) провалилось. Зрители(корабли) не приедут, самолеты сверх обычного не взлетят, воды не будет, клоуну впихнут. Но это уже совершенно другая история, да и Байдену наплевать
показать весь комментарий
15.04.2021 15:17 Ответить
Ні, ні,ні нам рюсського міра не потрібно. Нам грузинські вори, які працюють під фсб вже давно в поперек горла. Нам би своїх ворів на стовпах перевішати. То ж ви свій мір тримайте при собі.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:17 Ответить
Та подаруйте в Тбілісі сракошвілі! Все-одно з нього лише одна шкода: зарплата захмарна; толку - нуль.
А в Тбілісі зацінять такий подарунок...
показать весь комментарий
15.04.2021 15:19 Ответить
Зурабишвили - Зеленскому: Украина и Грузия поддерживают друг друга в вопросе мира - Цензор.НЕТ 3420
показать весь комментарий
15.04.2021 15:33 Ответить
Еще одни озабоченные клоуны. Одним бьют морду, а те стоят и мысленно поддерживают.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:35 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом еще 12.09.2020 г.; см. "Хроника"). Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. ..
показать весь комментарий
15.04.2021 15:36 Ответить
Що це за помийка, що її пороховатнікі так радісно цитують?
показать весь комментарий
15.04.2021 16:38 Ответить
При чем здесь помойка--это пост нескромного в его телеграм-канале)))

Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля.
«Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего Президента», - сообщил Нескоромный. Он также выразил мнение, что после обнародования этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента». Кроме этого, экс-первый замглавы СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
показать весь комментарий
15.04.2021 21:02 Ответить
ой, задолбали эти шатуны...во время войны качать. пусть или публикует и доказывает что это не подстава, или идет по холодку вместе с соевым на буй.
Как синхронно ватники, пороховатники и кацапесталы валят зеленого...я даже подумываю, не зауважать ли его...

Тишина была несколько лет, соевые договорняки, а как наезд на олигархов и воров,так и обострение у порога...видать не такие и плохие сапоги, стоит взять
показать весь комментарий
15.04.2021 21:21 Ответить
А как нас задолбали клоуны-недоучки!
Не мели чушь! Никакой тишины от ЕС два года не было!
Как говорили, что зе --приговор для страны, так и продолжали носом тыкать за ежедневные зашквары.
Это все штатные борцуны на зарплате языки в попы позасовывали и два года невиданного воровства, сдачи государственных интересов и прямой госизмены---молчали, как рыбы ---видимо все устраивало!
Публиковать он будет тогда, когда ЕМУ или его хозяевам нужно будет.
В наличии у осла другого гражданства я не сомневалась и без него.

Да, а где ты увидел наезд на олигархов и воров? Клоунские санкции?
Так все на свободе и при деньгах---это договорняк называется и передел криминальных потоков, но если тебе такие сапоги нравятся, то и бери их с собой---нам же лучше)))
показать весь комментарий
15.04.2021 21:41 Ответить
ога, как у запетрастов подгорело! отлично! давай исче...бггг
показать весь комментарий
15.04.2021 21:57 Ответить
Ботяра идет на
показать весь комментарий
15.04.2021 22:14 Ответить
иди, иди, не тормози
показать весь комментарий
15.04.2021 23:54 Ответить
... слепой рассказывает безногому куда идти...

- жаль что безногий не может допрыгнуть повесить всю ВР
показать весь комментарий
15.04.2021 15:37 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
16.04.2021 06:30 Ответить
 
 