Зурабишвили - Зеленскому: Украина и Грузия поддерживают друг друга в вопросе мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства обсудил с собеседницей ситуацию с безопасностью на Донбассе, отметив опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.
"Президент Украины выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира. Президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности и обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО", - следует из сообщения.
"Действительно наступило время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважны сегодня", - отметил Зеленский.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.
Кроме этого, отмечается, что Зеленский ознакомил президента Грузии с инициативой "Крымской платформы", саммит инаугурации которой состоится в августе 2021 в Киеве. Он выразил надежду на личное участие Саломе Зурабишвили в этом важном мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению данной инициативы.
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Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля.
«Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего Президента», - сообщил Нескоромный. Он также выразил мнение, что после обнародования этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента». Кроме этого, экс-первый замглавы СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
Как синхронно ватники, пороховатники и кацапесталы валят зеленого...я даже подумываю, не зауважать ли его...
Тишина была несколько лет, соевые договорняки, а как наезд на олигархов и воров,так и обострение у порога...видать не такие и плохие сапоги, стоит взять
Не мели чушь! Никакой тишины от ЕС два года не было!
Как говорили, что зе --приговор для страны, так и продолжали носом тыкать за ежедневные зашквары.
Это все штатные борцуны на зарплате языки в попы позасовывали и два года невиданного воровства, сдачи государственных интересов и прямой госизмены---молчали, как рыбы ---видимо все устраивало!
Публиковать он будет тогда, когда ЕМУ или его хозяевам нужно будет.
В наличии у осла другого гражданства я не сомневалась и без него.
Да, а где ты увидел наезд на олигархов и воров? Клоунские санкции?
Так все на свободе и при деньгах---это договорняк называется и передел криминальных потоков, но если тебе такие сапоги нравятся, то и бери их с собой---нам же лучше)))
- жаль что безногий не может допрыгнуть повесить всю ВР