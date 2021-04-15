Зурабишвили - Зеленскому: Украина и Грузия поддерживают друг друга в вопросе мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства обсудил с собеседницей ситуацию с безопасностью на Донбассе, отметив опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

"Президент Украины выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира. Президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности и обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО", - следует из сообщения.

"Действительно наступило время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважны сегодня", - отметил Зеленский.

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Собеседники также обменялись мнениями по актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.

Кроме этого, отмечается, что Зеленский ознакомил президента Грузии с инициативой "Крымской платформы", саммит инаугурации которой состоится в августе 2021 в Киеве. Он выразил надежду на личное участие Саломе Зурабишвили в этом важном мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению данной инициативы.