Президент Грузии Зурабишвили посетит Украину
23 июня состоится визит в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия оnline", о этом сообщили в администрации президента Грузии.
В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.
"В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти", - говорится в информации, которую распространяет администрация президента.
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