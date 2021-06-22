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Президент Грузии Зурабишвили посетит Украину

Президент Грузии Зурабишвили посетит Украину

23 июня состоится визит в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия оnline", о этом сообщили в администрации президента Грузии.

В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.

"В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти", - говорится в информации, которую распространяет администрация президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Грузии в Украине Шарашенидзе вернулся в Киев в результате договоренностей Зеленского и Зурабишвили, - МИД

визит (3077) Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+4
Лучше уже с Михой затусить, чем с кокаинозависимым гнусавым гномом
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22.06.2021 11:59
+3
прячте куда нибудь карлсона...а то вдруг встетятся
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22.06.2021 11:56
+3
а Миха встречать приедет ?
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22.06.2021 11:59
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Подарки от презедентов стран хранятся в музее, но винишко которое в подарок привезут из Грузии будет выпито зе-командой
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22.06.2021 11:55 Ответить
прячте куда нибудь карлсона...а то вдруг встетятся
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22.06.2021 11:56 Ответить
Лучше уже с Михой затусить, чем с кокаинозависимым гнусавым гномом
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22.06.2021 11:59 Ответить
та думаю,экономии кокаину не будет в любом случае
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22.06.2021 12:01 Ответить
Нет пусть подарок сделают грузинам.На обратный рейс ,пусть загрузят карлсона как бонус.
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22.06.2021 12:18 Ответить
Невже уже і братьня Грузія деградує...
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22.06.2021 11:57 Ответить
а Миха встречать приедет ?
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22.06.2021 11:59 Ответить
эпичненько . с такой зарплатой он не только приехать а даже и прилететь сможет
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22.06.2021 12:04 Ответить
человек умеет жить!
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22.06.2021 12:05 Ответить
Саакашвили с цветами будет встречать ?
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22.06.2021 12:16 Ответить
лишь бы какую-нибудь глупость не сморозила но ничего, русский она не знает, можно будет списать на ошибку перевода
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22.06.2021 12:18 Ответить
Да, и когда поедет обратно пусть михуила с собой заберёт.
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22.06.2021 12:50 Ответить
 
 