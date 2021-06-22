Президент Грузии Зурабишвили посетит Украину

23 июня состоится визит в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия оnline", о этом сообщили в администрации президента Грузии.

В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.

"В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти", - говорится в информации, которую распространяет администрация президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Грузии в Украине Шарашенидзе вернулся в Киев в результате договоренностей Зеленского и Зурабишвили, - МИД