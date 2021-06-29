Українця в Польщі підозрюють у підриві будинку молодят. ФОТО
За даними слідства, 24-річний громадянин України підклав вибухівку в будинок на замовлення сусіда молодих, який хотів їх залякати.
Вибух стався в селі Сосново в Мазовецькому воєводстві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН"
Будинок вибухнув під час святкування весілля. Спочатку припускали, що йдеться про вибух побутового газу, але невдовзі на місці вибуху знайшли залишки пляшок із займистою речовиною.
Тепер поліція підозрює двох осіб, один із них - громадянин України. За інформацією слідства, його нібито найняв сусід постраждалої сім'ї, щоб залякати їх.
Родичі подружжя уточнили, що ті нещодавно зробили ремонт у будинку.
Розслідування триває.
Топ коментарі
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В.Цой