УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4701 відвідувач онлайн
Новини Фото
6 340 12

Українця в Польщі підозрюють у підриві будинку молодят. ФОТО

За даними слідства, 24-річний громадянин України підклав вибухівку в будинок на замовлення сусіда молодих, який хотів їх залякати.

Вибух стався в селі Сосново в Мазовецькому воєводстві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН"

Будинок вибухнув під час святкування весілля. Спочатку припускали, що йдеться про вибух побутового газу, але невдовзі на місці вибуху знайшли залишки пляшок із займистою речовиною.

Тепер поліція підозрює двох осіб, один із них - громадянин України. За інформацією слідства, його нібито найняв сусід постраждалої сім'ї, щоб залякати їх.

Родичі подружжя уточнили, що ті нещодавно зробили ремонт у будинку.

Розслідування триває.

Українця в Польщі підозрюють у підриві будинку молодят 01

Українця в Польщі підозрюють у підриві будинку молодят 02

Автор: 

вибух (4478) Польща (8526) українці (2538)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Судячи з кульок, це свайба риганалів.
показати весь коментар
29.06.2021 23:47
+2
неразделенная любофф страшная штука)
показати весь коментар
29.06.2021 23:37
+2
Нещодавно конфлікт ідіота з поліцейськими сьогодні випадок з вибухівкою так і на двері одного разу вкажуть
показати весь коментар
29.06.2021 23:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неразделенная любофф страшная штука)
показати весь коментар
29.06.2021 23:37 Відповісти
Теперь ремонт будет делать сосед.
Причем, не в своем доме.
показати весь коментар
29.06.2021 23:39 Відповісти
Халупа гірша як у нашого найбіднішого заробітчанина. А мож фотки підмінили - не Польща, а Донецька чи Луганська область.
показати весь коментар
29.06.2021 23:41 Відповісти
Літня кухня під здачу
показати весь коментар
30.06.2021 00:15 Відповісти
Судячи з кульок, це свайба риганалів.
показати весь коментар
29.06.2021 23:47 Відповісти
Нещодавно конфлікт ідіота з поліцейськими сьогодні випадок з вибухівкою так і на двері одного разу вкажуть
показати весь коментар
29.06.2021 23:48 Відповісти
А вони у вікно.
показати весь коментар
29.06.2021 23:53 Відповісти
Нада проста пєрєстать подривать будинки молодят.
показати весь коментар
30.06.2021 06:36 Відповісти
Хіба пляшка з запалювальною рідиною мрже зробити такі руйнування?
показати весь коментар
30.06.2021 00:16 Відповісти
Мені здалося що в кладці силікатної цегли цементного розчину немає, просто салати цеглину на цеглину.
показати весь коментар
30.06.2021 01:35 Відповісти
Поліція розкопає все до дрібниць, це не рядовий злочин.
показати весь коментар
30.06.2021 03:50 Відповісти
И я не знаю какой процент
Сумашедших на данньій час
Но если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз.
В.Цой
показати весь коментар
30.06.2021 06:31 Відповісти
 
 