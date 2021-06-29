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Украинца в Польше подозревают во взрыве дома молодоженов. ФОТО

По данным следствия, 24-летний гражданин Украины подложил взрывчатку в дом по заказу соседа молодых, который хотел их запугать.

Взрыв произошел в селе Сосново в Мазовецком воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН"

Дом взорвался во время празднования свадьбы. Изначально предполагали, что речь идет о взрыве бытового газа, но вскоре на месте взрыва нашли остатки бутылок с зажигательным веществом.

Теперь полиция подозревает двух человек, один из них - гражданин Украины. По информации следствия, его якобы нанял сосед пострадавшей семьи, чтобы запугать их.

Смотрите: Взрыв в доме в Белогородке: подозреваемый признался в жестоком убийстве и поджоге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родственники супругов уточнили, что те недавно сделали ремонт в доме.

Расследование продолжается.

Украинца в Польше подозревают во взрыве дома молодоженов 01
Украинца в Польше подозревают во взрыве дома молодоженов 02

Автор: 

взрыв (6766) Польша (8428) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+6
Судячи з кульок, це свайба риганалів.
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29.06.2021 23:47
+2
неразделенная любофф страшная штука)
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29.06.2021 23:37
+2
Нещодавно конфлікт ідіота з поліцейськими сьогодні випадок з вибухівкою так і на двері одного разу вкажуть
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29.06.2021 23:48
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неразделенная любофф страшная штука)
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29.06.2021 23:37 Ответить
Теперь ремонт будет делать сосед.
Причем, не в своем доме.
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29.06.2021 23:39 Ответить
Халупа гірша як у нашого найбіднішого заробітчанина. А мож фотки підмінили - не Польща, а Донецька чи Луганська область.
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29.06.2021 23:41 Ответить
Літня кухня під здачу
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30.06.2021 00:15 Ответить
Судячи з кульок, це свайба риганалів.
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29.06.2021 23:47 Ответить
Нещодавно конфлікт ідіота з поліцейськими сьогодні випадок з вибухівкою так і на двері одного разу вкажуть
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29.06.2021 23:48 Ответить
А вони у вікно.
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29.06.2021 23:53 Ответить
Нада проста пєрєстать подривать будинки молодят.
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30.06.2021 06:36 Ответить
Хіба пляшка з запалювальною рідиною мрже зробити такі руйнування?
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30.06.2021 00:16 Ответить
Мені здалося що в кладці силікатної цегли цементного розчину немає, просто салати цеглину на цеглину.
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30.06.2021 01:35 Ответить
Поліція розкопає все до дрібниць, це не рядовий злочин.
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30.06.2021 03:50 Ответить
И я не знаю какой процент
Сумашедших на данньій час
Но если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз.
В.Цой
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30.06.2021 06:31 Ответить
 
 