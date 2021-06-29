Украинца в Польше подозревают во взрыве дома молодоженов. ФОТО
По данным следствия, 24-летний гражданин Украины подложил взрывчатку в дом по заказу соседа молодых, который хотел их запугать.
Взрыв произошел в селе Сосново в Мазовецком воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН"
Дом взорвался во время празднования свадьбы. Изначально предполагали, что речь идет о взрыве бытового газа, но вскоре на месте взрыва нашли остатки бутылок с зажигательным веществом.
Теперь полиция подозревает двух человек, один из них - гражданин Украины. По информации следствия, его якобы нанял сосед пострадавшей семьи, чтобы запугать их.
Родственники супругов уточнили, что те недавно сделали ремонт в доме.
Расследование продолжается.
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Причем, не в своем доме.
Сумашедших на данньій час
Но если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз.
В.Цой