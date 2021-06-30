На стіну посольства РФ спроєктували гасла проти Путіна. ФОТОрепортаж

Протестувальники біля Посольства Російської Федерації в Києві за допомогою проєктора нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що його чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

У Києві біля Посольства Російської Федерації нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що на нього чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

З протилежної від посольства РФ сторони Повітрофлотського проспекту активісти на тротуарі припаркували мінівен із лазерним проєктором і демонстрували на стінах дипустанови різні гасла. Зокрема, серед них були такі написи: "Вітаємо нашу збірну з перемогою!", "Гаага чекає", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" та інші.

Крім того, активісти вивели на стіни посольства РФ зображення "Кремля, що палає".

Організатор акції Юрій Федоренко пояснив, що мета акції полягає у тому, аби "пан Путін не забував, що рано чи пізно його очікує Гаага".

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Федоренко зазначив, що бажає Путіну здоров'я, щоб він "дожив до того моменту, коли буде суд в Гаазі, послухав вирок і відсидів кожен день з тих років, які йому винесе суд".

Також біля мінівену активісти встановили дві потужні аудіоколонки, з яких гучно лунала україномовна патріотична рок-музика. Деякі пісні були присвячені українським захисникам, воїнам-кіборгам та волонтерам.

Акція пройшла спокійно, без провокацій.

Всі фото - "УНІАН"









