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На стіну посольства РФ спроєктували гасла проти Путіна. ФОТОрепортаж

Протестувальники біля Посольства Російської Федерації в Києві за допомогою проєктора нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що його чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

У Києві біля Посольства Російської Федерації нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що на нього чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

З протилежної від посольства РФ сторони Повітрофлотського проспекту активісти на тротуарі припаркували мінівен із лазерним проєктором і демонстрували на стінах дипустанови різні гасла. Зокрема, серед них були такі написи: "Вітаємо нашу збірну з перемогою!", "Гаага чекає", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" та інші.

Крім того, активісти вивели на стіни посольства РФ зображення "Кремля, що палає".

Організатор акції Юрій Федоренко пояснив, що мета акції полягає у тому, аби "пан Путін не забував, що рано чи пізно його очікує Гаага".

Дивіться також: У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Федоренко зазначив, що бажає Путіну здоров'я, щоб він "дожив до того моменту, коли буде суд в Гаазі, послухав вирок і відсидів кожен день з тих років, які йому винесе суд".

Також біля мінівену активісти встановили дві потужні аудіоколонки, з яких гучно лунала україномовна патріотична рок-музика. Деякі пісні були присвячені українським захисникам, воїнам-кіборгам та волонтерам.

Акція пройшла спокійно, без провокацій.

Всі фото - "УНІАН"

На стіну посольства РФ спроєктували гасла проти Путіна 01
На стіну посольства РФ спроєктували гасла проти Путіна 02
На стіну посольства РФ спроєктували гасла проти Путіна 03
На стіну посольства РФ спроєктували гасла проти Путіна 04
На стіну посольства РФ спроєктували гасла проти Путіна 05

Автор: 

акція (1456) пікет (322) посольство рф (331) путін володимир (23873)


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Топ коментарі
+18
На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина - Цензор.НЕТ 5872
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30.06.2021 23:34
+16
На стіну посольства РФ спроектували гасла проти Путіна - Цензор.НЕТ 4255
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30.06.2021 23:46
+10
Пєтух гриль по бандерівськи
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01.07.2021 00:07
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На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина - Цензор.НЕТ 5872
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30.06.2021 23:34 Відповісти
Всьо фігня. Де путін-*****?
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30.06.2021 23:35 Відповісти
"Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь"Источник: https://censor.net/ru/p3274379
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01.07.2021 02:22 Відповісти
завтра урод - песков или алкоголичка захарова будут из трусов выпрыгивать... рассказывать какие мы нехорошие.... мид кацапии высскажет протест...
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30.06.2021 23:38 Відповісти
На стіну посольства РФ спроектували гасла проти Путіна - Цензор.НЕТ 4255
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30.06.2021 23:46 Відповісти
Пєтух гриль по бандерівськи
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01.07.2021 00:07 Відповісти
_Доктор Зло? Близко. Но только это реальное, а не гротескное и карикатурное зло - наибольшая угроза для человечества за обозримую историю ввиду имеющихся в распоряжении у античеловека орудий массового уничтожения. Антипод Христа.
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01.07.2021 00:06 Відповісти
Після *****,прийде ще одне *****.Нам ворог вся москальщина.
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01.07.2021 00:29 Відповісти
наши хатынки . как хотим ,так и раскрашиваем.
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01.07.2021 00:30 Відповісти
Увы, но здание кацапского посольства в собственности кацапстана
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01.07.2021 07:39 Відповісти
Твари паскудные, ответите за свои преступления против Украины тотальной нищетой ,голодом и развалом ресурсной ********* ,животные *****,дичь 21го века...
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01.07.2021 11:02 Відповісти
Это заявление Куйла как-то настораживает...
"Кутин надеется, что его главное достижение на посту президента россии еще впереди.."
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01.07.2021 01:12 Відповісти
Главным достижением *****,будут его похороны. И они действительно впереди
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01.07.2021 07:47 Відповісти
Хіба не доцільніше , просто закрити посольство , а рашистську наволоч відправити на болота в московію . Для чого нам це московське гамніще у столиці ?
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01.07.2021 05:28 Відповісти
І ці гундяєвські притони з хрестами на чердаках , теж давно пора сраною мітлою вимести з України . Контрабанда , педофілія , збір грошей та фінансування тероризму - ото й увесь їх бог . Є нормальні церкви . Навіщо нам це мокшанське уродство ?
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01.07.2021 05:42 Відповісти
 
 