На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина. ФОТОрепортаж

Протестующие у Посольства Российской Федерации в Киеве при помощи проектора напомнили президенту РФ Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

С противоположной от посольства стороны Воздухофлотского проспекта активисты припарковали минивэн с лазерным проектором и демонстрировали на стенах дипучреждения различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.

Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ изображение "горящего Кремля".

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Организатор акции Юрий Федоренко объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага".

Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он "дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день из того срока, который ему вынесет суд".

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Также у минивэна активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.

Акция прошла спокойно, без провокаций.

Все фото - "УНИАН"









