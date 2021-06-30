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На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина. ФОТОрепортаж

Протестующие у Посольства Российской Федерации в Киеве при помощи проектора напомнили президенту РФ Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

С противоположной от посольства стороны Воздухофлотского проспекта активисты припарковали минивэн с лазерным проектором и демонстрировали на стенах дипучреждения различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.

Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ изображение "горящего Кремля".

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Организатор акции Юрий Федоренко объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага".

Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он "дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день из того срока, который ему вынесет суд".

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Также у минивэна активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.

Акция прошла спокойно, без провокаций.

Все фото - "УНИАН"

На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина 01
На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина 02
На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина 03
На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина 04
На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина 05

Автор: 

акция (2425) пикет (697) посольство РФ (451) путин владимир (31321)


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Топ комментарии
+18
На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина - Цензор.НЕТ 5872
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30.06.2021 23:34
+16
На стіну посольства РФ спроектували гасла проти Путіна - Цензор.НЕТ 4255
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30.06.2021 23:46
+10
Пєтух гриль по бандерівськи
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01.07.2021 00:07
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На стену посольства РФ спроецировали лозунги против Путина - Цензор.НЕТ 5872
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30.06.2021 23:34 Ответить
Всьо фігня. Де путін-*****?
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30.06.2021 23:35 Ответить
"Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь"Источник: https://censor.net/ru/p3274379
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01.07.2021 02:22 Ответить
завтра урод - песков или алкоголичка захарова будут из трусов выпрыгивать... рассказывать какие мы нехорошие.... мид кацапии высскажет протест...
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30.06.2021 23:38 Ответить
На стіну посольства РФ спроектували гасла проти Путіна - Цензор.НЕТ 4255
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30.06.2021 23:46 Ответить
Пєтух гриль по бандерівськи
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01.07.2021 00:07 Ответить
_Доктор Зло? Близко. Но только это реальное, а не гротескное и карикатурное зло - наибольшая угроза для человечества за обозримую историю ввиду имеющихся в распоряжении у античеловека орудий массового уничтожения. Антипод Христа.
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01.07.2021 00:06 Ответить
Після *****,прийде ще одне *****.Нам ворог вся москальщина.
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01.07.2021 00:29 Ответить
наши хатынки . как хотим ,так и раскрашиваем.
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01.07.2021 00:30 Ответить
Увы, но здание кацапского посольства в собственности кацапстана
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01.07.2021 07:39 Ответить
Твари паскудные, ответите за свои преступления против Украины тотальной нищетой ,голодом и развалом ресурсной ********* ,животные *****,дичь 21го века...
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01.07.2021 11:02 Ответить
Это заявление Куйла как-то настораживает...
"Кутин надеется, что его главное достижение на посту президента россии еще впереди.."
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01.07.2021 01:12 Ответить
Главным достижением *****,будут его похороны. И они действительно впереди
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01.07.2021 07:47 Ответить
Хіба не доцільніше , просто закрити посольство , а рашистську наволоч відправити на болота в московію . Для чого нам це московське гамніще у столиці ?
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01.07.2021 05:28 Ответить
І ці гундяєвські притони з хрестами на чердаках , теж давно пора сраною мітлою вимести з України . Контрабанда , педофілія , збір грошей та фінансування тероризму - ото й увесь їх бог . Є нормальні церкви . Навіщо нам це мокшанське уродство ?
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01.07.2021 05:42 Ответить
 
 