Злочинне угруповання намагалося заробити на торішніх лісових пожежах у Луганській області, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Схему розкрадання лісоматеріалів більш ніж на 2 млн гривень викрито на території Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Представники організованої злочинної групи виставляли на біржу якісні лісоматеріали за заниженими цінами. У документах прописувалося, що вони нібито згоріли під час минулорічних пожеж. Це дозволяло значно занижувати ціну на сировину. Крім того, зловмисники вказували менші обсяги деревини, ніж продавалися насправді.

Організував злочинну групу підприємець, який раніше обіймав посаду радника голови одного з лісгоспів. До групи також входили посадові особи ДП "Сєвєродонецьке ЛМГ", ДП "Новоайдарське ЛМГ", ексчиновник Луганського обласного управління ЛМГ, колишній начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Згаданим особам "допомагали" місцеві працівники правоохоронних органів, які за винагороду "закривали очі" на порушення.

За цієї схемою 2 липня 2021 зловмисники спробували вивезти лісоматеріали з території держпідприємств. Працівники ДБР провели масштабну операцію і зупинили 26 вантажних автомобілів із причепами і 3 маніпулятори в різних населених пунктах Луганської області.

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Загальна кількість деревини у вантажівках становила приблизно 800 кубів, а за документами - тільки 308 кубів. Тобто понад 400 кубів лісопродукції планували вивезти без будь-якого врахування. Орієнтовна загальна сума збитків становить понад 2 млн гривень.

На сьогодні здійснюються комплексні заходи, спрямовані на з'ясування всіх обставин і зборів доказів протиправної діяльності причетних осіб. Зараз направлено клопотання до суду про накладення арешту на вилучену лісопродукцію, транспортні засоби та документацію.

Попередня кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





