Преступная группировка пыталась заработать на прошлогодних лесных пожарах в Луганской области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Схема хищения лесоматериалов более чем 2 млн гривен разоблачена на территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Представители организованной преступной группы выставляли на биржу качественные лесоматериалы по заниженным ценам. В документах прописывалось, что они якобы сгорели во время прошлогодних пожаров. Это позволяло значительно занижать цену на сырье. Кроме того, злоумышленники указывали меньшие объемы древесины, чем продавались на самом деле.

Организовал преступную группу предприниматель, ранее занимавший должность советника председателя одного из лесхозов. В группу также входили должностные лица ГП "Северодонецкое ЛМГ", ГП "Новоайдарское ЛМГ", экс-чиновник Луганского областного управления ЛМГ, бывший начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Указанным лицам "помогали" местные работники правоохранительных органов, которые за вознаграждение "закрывали глаза" на нарушения.

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По этой схеме 2 июля 2021 злоумышленники попытались вывезти лесоматериалы из территории госпредприятий. Работники ГБР провели масштабную операцию и остановили 26 грузовых автомобилей с прицепами и 3 манипулятора в разных населенных пунктах Луганской области.

Общее количество древесины в грузовиках составляло примерно 800 кубов, а по документам - только 308 кубов. То есть более 400 кубов лесопродукции планировали вывезти без всякого учета. Ориентировочная общая сумма ущерба составляет более 2 млн гривен.

На сегодня проводятся комплексные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и собрания доказательств противоправной деятельности причастных лиц. Сейчас направлены ходатайства в суд о наложении ареста на изъятую лесопродукцию, транспортные средства и документацию.

Предварительная квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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