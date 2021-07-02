Экс-прокурор, совершивший смертельное ДТП на Черниговщине, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТО

Бывший руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области, совершивший смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Утром 2 ноября 2020 прокурор за рулем собственного авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате столкновения водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте происшествия.

Экс-прокурор обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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