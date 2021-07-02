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Новости Фото ДТП
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Экс-прокурор, совершивший смертельное ДТП на Черниговщине, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТО

Бывший руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области, совершивший смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Утром 2 ноября 2020 прокурор за рулем собственного авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате столкновения водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте происшествия.

Экс-прокурор обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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Экс-прокурор, совершивший смертельное ДТП на Черниговщине, предстанет перед судом, - ГБР 01
Экс-прокурор, совершивший смертельное ДТП на Черниговщине, предстанет перед судом, - ГБР 02

Автор: 

ДТП (7674) суд (25099) Черниговщина (1485) прокурор (1131) ГБР (2991)


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акура тлх 3.5, очень провокационная машина... и очень безопасная.
не смотря на все вскукареки противников авто из США, при повторном лобовом (что чаще всего) она по прежнему хорошо отработала и сработали подушки...
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02.07.2021 17:30 Ответить
Нехай готує 170 грн штрафу платити. Бо суд в Україні - він огого який суворий до прокурорів і інших силових псів.
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02.07.2021 18:19 Ответить
За двойное убийство 10 лет?! Ну афигеть вабще
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03.07.2021 00:10 Ответить
Грозит - это не значит, что он будет вообще что-то отбывать и оплачивать. Это УКРАИНА, и судьи судят не по закону (буке и духу), а по личным предпочтениям, подкрепленным денежными знаками заинтересованной стороны. Типа никто об этом у нас не слышал и не знает.
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03.07.2021 09:52 Ответить
 
 