Экс-прокурор, совершивший смертельное ДТП на Черниговщине, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТО
Бывший руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области, совершивший смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, предстанет перед судом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Утром 2 ноября 2020 прокурор за рулем собственного авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате столкновения водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте происшествия.
Экс-прокурор обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
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