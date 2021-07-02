Експрокурор, який скоїв смертельну ДТП на Чернігівщині, постане перед судом, - ДБР. ФОТО
Колишній керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області, який скоїв смертельну ДТП, унаслідок якої загинули дві людини, постане перед судом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Вранці 2 листопада 2020 прокурор за кермом власного авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок зіткнення водій і пасажир ВАЗ загинули на місці події.
Експрокурора звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.
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не смотря на все вскукареки противников авто из США, при повторном лобовом (что чаще всего) она по прежнему хорошо отработала и сработали подушки...