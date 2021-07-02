УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9182 відвідувача онлайн
Новини Фото ДТП
3 468 4

Експрокурор, який скоїв смертельну ДТП на Чернігівщині, постане перед судом, - ДБР. ФОТО

Колишній керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області, який скоїв смертельну ДТП, унаслідок якої загинули дві людини, постане перед судом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Вранці 2 листопада 2020 прокурор за кермом власного авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок зіткнення водій і пасажир ВАЗ загинули на місці події.

Експрокурора звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW на Львівщині: П'яний батько сидів поруч. ФОТО

Експрокурор, який скоїв смертельну ДТП на Чернігівщині, постане перед судом, - ДБР 01
Експрокурор, який скоїв смертельну ДТП на Чернігівщині, постане перед судом, - ДБР 02

ДТП (4468) суд (11686) Чернігівщина (1584) прокурор (624) ДБР (3495)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
акура тлх 3.5, очень провокационная машина... и очень безопасная.
не смотря на все вскукареки противников авто из США, при повторном лобовом (что чаще всего) она по прежнему хорошо отработала и сработали подушки...
показати весь коментар
02.07.2021 17:30 Відповісти
Нехай готує 170 грн штрафу платити. Бо суд в Україні - він огого який суворий до прокурорів і інших силових псів.
показати весь коментар
02.07.2021 18:19 Відповісти
За двойное убийство 10 лет?! Ну афигеть вабще
показати весь коментар
03.07.2021 00:10 Відповісти
Грозит - это не значит, что он будет вообще что-то отбывать и оплачивать. Это УКРАИНА, и судьи судят не по закону (буке и духу), а по личным предпочтениям, подкрепленным денежными знаками заинтересованной стороны. Типа никто об этом у нас не слышал и не знает.
показати весь коментар
03.07.2021 09:52 Відповісти
 
 