Експрокурор, який скоїв смертельну ДТП на Чернігівщині, постане перед судом, - ДБР. ФОТО

Колишній керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області, який скоїв смертельну ДТП, унаслідок якої загинули дві людини, постане перед судом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Вранці 2 листопада 2020 прокурор за кермом власного авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок зіткнення водій і пасажир ВАЗ загинули на місці події.

Експрокурора звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

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