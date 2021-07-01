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Задержана организатор сепаратистского "референдума" в Попасной на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Задержана организатор сепаратистского

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора незаконного референдума о создании т.н."ЛНР" в г.Попасной Луганской области в 2014 году. Женщина прибыла из РФ, где длительное время скрывалась от украинского правосудия.

Благодаря спланированной спецоперации сотрудникам СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной "референдума" - возглавляла т.н. "избирательную комиссию". Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После "голосования" злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправку заполненных "бюллетеней" в Луганск. После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница убежала в РФ и скрывалась там от следствия", - отмечают в СБУ.

Следователи спецслужбы заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.

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Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по ч.2 ст.110 УК Украины также бывшему депутату городского совета г.Золотое Луганской области, который в мае 2014 возглавил "избирательную комиссию" по проведению незаконного референдума в городе. Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили доказательства совершения преступления.

Задержана организатор сепаратистского референдума в Попасной на Луганщине, - СБУ 01
Задержана организатор сепаратистского референдума в Попасной на Луганщине, - СБУ 02

Кроме этого, СБУ сообщила о подозрении по ч.2 ст.110 УК Украины также бывшему депутату горсовета г. Золотое Луганской области, который в мае 2014 года возглавил "избирательную комиссию" по проведению незаконного референдума в городе. Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили доказательства совершения преступления.

Злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в общегосударственный розыск.

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Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры, добавили в СБУ.

Автор: 

задержание (6679) референдум (1505) СБУ (19934) сепаратизм (11311) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+21
как и со штепой, зеля сделает данную курицу депутаткой?
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01.07.2021 15:50
+16
Нахріна затримали? Може зразу в ВР, як аксьонова?
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01.07.2021 15:51
+9
Молодцы, не зря хлебушек с маслом едят. Теперь этой тете талоны на усиленное питание, и домой...
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01.07.2021 15:51
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как и со штепой, зеля сделает данную курицу депутаткой?
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01.07.2021 15:50 Ответить
Это спорный вопрос...а вот к государственной награде представят точно
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01.07.2021 16:04 Ответить
Компенсацию ей уже выплатили, но процесс идет. Позор, я видел видео, где эта стерва топтала флаг ЕС, пролетела на выборах мера Славянска, дрянь высшей пробы, а украинская Фемида к таким слепая и глухая. При Порохе не посадили, а сейчас и подавно.
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01.07.2021 17:17 Ответить
Это я о Штепе
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01.07.2021 17:18 Ответить
Молодцы, не зря хлебушек с маслом едят. Теперь этой тете талоны на усиленное питание, и домой...
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01.07.2021 15:51 Ответить
Теперь ей дадут условно лет пять и всё. Хоть кого-то посадили реально за эти референдумы?
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01.07.2021 16:29 Ответить
сказочник,мля.... эти "товарищи" решают вопросы(финансово) с сепарьем, на раз два.На Донбассе таких уйо@ков сотнями свободно себя чувствуют и после условного срока сейчас являются депутатами местных громад.
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01.07.2021 19:30 Ответить
Нахріна затримали? Може зразу в ВР, як аксьонова?
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01.07.2021 15:51 Ответить
Що Ви це ж жінка, спочатку в салон краси а потім вже в депутати та призначити головою якогось комітету, наприклад, у справах ветеранів.
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01.07.2021 23:06 Ответить
Может даже и путёвку дадут
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01.07.2021 15:52 Ответить
ей прямая дорога в депутаты Верховной Рады. Тогда к ней у нашей СБУ вопросов не будет.
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01.07.2021 15:52 Ответить
На НАРЫ лет на 15 и не меньше ...
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01.07.2021 15:58 Ответить
Задержали ? Так расстреляйте на месте , к чему эти бумажки ???
Вы ещё палачей из их подвалов задержите , а потом затейте с ними долгие разговоры .
Не власть , а импотентное дерьмо ...
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01.07.2021 15:58 Ответить
Перфект участникам этой операции! Смутные времена во всех странах вытягивали только патриоты. Сейчас такое руководство во всех силовых структурах, что это скорее всего не благодаря налаженной работе вертикали управления, а вопреки.
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01.07.2021 16:08 Ответить
Німеччина вкотрий раз пробує "злити" Україну -


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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01.07.2021 16:14 Ответить
Говна на палке в качестве пункта 5 не хотят?
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01.07.2021 16:27 Ответить
А все остальные пункты вам норм?
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01.07.2021 16:31 Ответить
Отнюдь.
Я просто предложил добавть к рассмотрению п.5
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01.07.2021 17:36 Ответить
Это просто смешно.
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01.07.2021 16:30 Ответить
На нары эту бесноватую!
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01.07.2021 16:18 Ответить
Приехала за украинской пенсией, это же "наш" человек с той стороны, правда, бубочка?
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01.07.2021 16:38 Ответить
Рожу чо размазали? Героев народ должен знать в лицо!
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01.07.2021 17:07 Ответить
Очерелной пук лейтенанта Баканова!! Скажите??Почему ШТЁПА сегодня не сидит в тюрьме!!Какие ещё доказательства вам ******** ещё надо!! Пол мира видел на видео как эта ***** Штепа бегала с российским треколором и т..д. !
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01.07.2021 17:08 Ответить
К вечеру выпустят. Кива на поруки возьмет.
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01.07.2021 17:50 Ответить
..нормально.. СБУшники поймали - баклановцы отпустят, а Аксёнов возьмёт такого ценного кадра себе в помощники, чтобы разваливать Украину под крылом Вошьдя зебилов вместе..
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01.07.2021 19:09 Ответить
Показати то показали, а де тепер її посадити в Раді?
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01.07.2021 19:54 Ответить
И? Извинились уже?
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01.07.2021 21:16 Ответить
Затримано організаторку сепаратистського "референдуму" в Попасній на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2223
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02.07.2021 08:19 Ответить
Судья поймет и простит
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02.07.2021 08:44 Ответить
 
 