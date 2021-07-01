Задержана организатор сепаратистского "референдума" в Попасной на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора незаконного референдума о создании т.н."ЛНР" в г.Попасной Луганской области в 2014 году. Женщина прибыла из РФ, где длительное время скрывалась от украинского правосудия.

Благодаря спланированной спецоперации сотрудникам СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной "референдума" - возглавляла т.н. "избирательную комиссию". Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После "голосования" злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправку заполненных "бюллетеней" в Луганск. После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница убежала в РФ и скрывалась там от следствия", - отмечают в СБУ.

Следователи спецслужбы заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.

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Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по ч.2 ст.110 УК Украины также бывшему депутату городского совета г.Золотое Луганской области, который в мае 2014 возглавил "избирательную комиссию" по проведению незаконного референдума в городе. Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили доказательства совершения преступления.





Кроме этого, СБУ сообщила о подозрении по ч.2 ст.110 УК Украины также бывшему депутату горсовета г. Золотое Луганской области, который в мае 2014 года возглавил "избирательную комиссию" по проведению незаконного референдума в городе. Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили доказательства совершения преступления.

Злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в общегосударственный розыск.

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Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры, добавили в СБУ.