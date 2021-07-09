Швейцарський фільм про Революцію Гідності "Ольга" показали на Каннському фестивалі. ФОТО

Події Євромайдану фільм розповідає через переживання української спортсменки, яка змушена виїхати з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

У кінострічці використані документальні кадри з Революції Гідності.

Одним із найемоційніших моментів кінопоказу став Гімн України, що звучить у використаній у фільмі документальній хроніці. У каннському кінозалі, повному глядачів, реакція була дуже емоційною, було чути навіть схлипування. Причому такі емоції були не тільки в українців, а й у французів.

Виконавиця головної ролі Анастасія Будяшкіна - спортсменка в реальному житті, для неї це дебют в кіно.

"Кастинг проходив серед професійних гімнасток і дівчина, яка грає найкращу подругу Ольги, також її колега в реальному житті. Вони обидві - вихованки Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Багато українських молодих спортсменів виконали епізодичні ролі у фільмі", - розповів Саша Чубко, молодший продюсер компанії, яка продюсувала українську частину зйомок.

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Фільм знімали в Україні, Швейцарії та Німеччині у надважкий для кінематографа рік - 2020-й.

"Ковід значно ускладнив поїздки українських акторів на зйомки в Швейцарію і Німеччину. Насправді через все це ми не встигли на Канни в 2020 році, але фестиваль тоді теж скасували", - розповів продюсер.

Стрічка представлена в конкурсній програмі "Тиждень критики" і для її режисера Елі Граппа цей дебют у повнометражному кіно настільки успішний, що його відібрали як претендента і на іншу престижну нагороду в Каннах - "Золоту камеру".