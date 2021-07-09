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Швейцарский фильм о Революции Достоинства "Ольга" показали на Каннском фестивале. ФОТО

События Евромайдана фильм рассказывает через переживания украинской спортсменки, которая вынуждена уехать из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В киноленте использованы документальные кадры с Революции достоинства.

Одним из самих эмоциональных моментов кинопоказа стал Гимн Украины, звучащий в использованной в фильме документальной хронике. В каннском кинозале, полном зрителей, реакция была очень эмоциональной, были слышны даже всхлипывания. Причем такие эмоции были не только у украинцев, но и у французов.

Швейцарский фильм о Революции Достоинства Ольга показали на Каннском фестивале 01

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Исполнительница главной роли Анастасия Будяшкина - спортсменка в реальной жизни, для нее это дебют в кино.

"Кастинг проходил среди профессиональных гимнасток и девушка, которая играет лучшую подругу Ольги, также ее коллега в реальной жизни. Они обе - воспитанницы Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Многие украинские молодые спортсмены исполнили эпизодические роли в фильме", - рассказал Саша Чубко, младший продюсер компании, продюсировавшей украинскую часть съемок.

Швейцарский фильм о Революции Достоинства Ольга показали на Каннском фестивале 02Швейцарский фильм о Революции Достоинства Ольга показали на Каннском фестивале 03

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Фильм снимали в Украине, Швейцарии и Германии в сверхтяжелый для кинематографа год - 2020-й.

"Ковид значительно усложнил поездки украинских актеров на съемки в Швейцарию и Германию. На самом деле из-за всего этого мы не успели на Канны в 2020 году, но фестиваль тогда тоже отменили", - рассказал продюсер.

Лента представлена ​​в конкурсной программе "Неделя критики" и для ее режиссера Эли Граппа этот дебют в полнометражном кино настолько успешен, что его отобрали в качестве претендента и на другую престижную награду в Каннах - "Золотую камеру".

Швейцарский фильм о Революции Достоинства Ольга показали на Каннском фестивале 04

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Канны (49) кино (1536) евромайдан (7835)


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10.07.2021 10:11 Ответить
Название неудачное. при поиске выпадает
https://filmix.ac/seria/komedia/112605-l-olga-2020.html
Ольга смотреть онлайн с 1 по 4 сезон, 2020 -

Смотреть Сериал Ольга все сезоны онлайн в отличном HD 1080 качестве. Страна - Россия. Перевод и озвучка - Оригинал
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10.07.2021 10:39 Ответить
 
 