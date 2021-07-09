Швейцарский фильм о Революции Достоинства "Ольга" показали на Каннском фестивале. ФОТО
События Евромайдана фильм рассказывает через переживания украинской спортсменки, которая вынуждена уехать из Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
В киноленте использованы документальные кадры с Революции достоинства.
Одним из самих эмоциональных моментов кинопоказа стал Гимн Украины, звучащий в использованной в фильме документальной хронике. В каннском кинозале, полном зрителей, реакция была очень эмоциональной, были слышны даже всхлипывания. Причем такие эмоции были не только у украинцев, но и у французов.
Исполнительница главной роли Анастасия Будяшкина - спортсменка в реальной жизни, для нее это дебют в кино.
"Кастинг проходил среди профессиональных гимнасток и девушка, которая играет лучшую подругу Ольги, также ее коллега в реальной жизни. Они обе - воспитанницы Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Многие украинские молодые спортсмены исполнили эпизодические роли в фильме", - рассказал Саша Чубко, младший продюсер компании, продюсировавшей украинскую часть съемок.
Фильм снимали в Украине, Швейцарии и Германии в сверхтяжелый для кинематографа год - 2020-й.
"Ковид значительно усложнил поездки украинских актеров на съемки в Швейцарию и Германию. На самом деле из-за всего этого мы не успели на Канны в 2020 году, но фестиваль тогда тоже отменили", - рассказал продюсер.
Лента представлена в конкурсной программе "Неделя критики" и для ее режиссера Эли Граппа этот дебют в полнометражном кино настолько успешен, что его отобрали в качестве претендента и на другую престижную награду в Каннах - "Золотую камеру".
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