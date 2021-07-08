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Новости День Независимости
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Минкультуры решило провести конкурс патриотических сериалов к 30-летию Независимости

Минкультуры решило провести конкурс патриотических сериалов к 30-летию Независимости

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) проведет конкурсный отбор патриотических сериалов, приуроченный к 30-й годовщине Независимости Украины.

"Среди общегосударственных проектов, которые планируется реализовать в 2021 году по случаю Дня Независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины предусмотрено проведение конкурса короткометражных художественных и анимационных сериалов", - говорится в сообщении МКИП передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 7 июля правительство приняло изменения к порядку использования средств по программе "Производство и распространение патриотических сериалов".

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"Такое решение позволит Министерству культуры и информационной политики провести конкурсный отбор и поддержать производство короткометражных анимационных сериалов патриотической направленности к 30-летию Независимости Украины", - подчеркивают в министерстве.

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День Независимости (1196) кино (1535) конкурс (1142) Министерство культуры и информационной политики (777)


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Нормальних людей зараз тільки від однієї назви "мінкульт" вже верне...
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08.07.2021 09:09 Ответить
Апріорі "Свати" переможуть.
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08.07.2021 09:28 Ответить
Вовіку треба розкручувати "папіка"...
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08.07.2021 10:25 Ответить
Свати і той на лісапеті
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08.07.2021 09:15 Ответить
И художественных тоже проведите. Они тоже нуждаются в материальной и рекламной поддержке. Их нет на всеукраинских каналах. Хорошо, если есть на ютубе.
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08.07.2021 09:23 Ответить
т.е. за 1,5 мес до Дня Независимости...решили провести какой-то там конкурс?
ну ну...
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08.07.2021 09:26 Ответить
распил-попил
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08.07.2021 09:30 Ответить
 
 