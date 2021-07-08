Минкультуры решило провести конкурс патриотических сериалов к 30-летию Независимости

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) проведет конкурсный отбор патриотических сериалов, приуроченный к 30-й годовщине Независимости Украины.

"Среди общегосударственных проектов, которые планируется реализовать в 2021 году по случаю Дня Независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины предусмотрено проведение конкурса короткометражных художественных и анимационных сериалов", - говорится в сообщении МКИП передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 7 июля правительство приняло изменения к порядку использования средств по программе "Производство и распространение патриотических сериалов".

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"Такое решение позволит Министерству культуры и информационной политики провести конкурсный отбор и поддержать производство короткометражных анимационных сериалов патриотической направленности к 30-летию Независимости Украины", - подчеркивают в министерстве.