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Новини День Незалежності
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Мінкультури вирішило провести конкурс патріотичних серіалів до 30-річчя незалежності

Мінкультури вирішило провести конкурс патріотичних серіалів до 30-річчя незалежності

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) проведе конкурсний відбір патріотичних серіалів, приурочений до 30-ї річниці незалежності України.

"Серед загальнодержавних проектів, які планується реалізувати в 2021 році з нагоди Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України передбачено проведення конкурсу короткометражних художніх і анімаційних серіалів", - йдеться в повідомленні МКІП передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 7 липня уряд прийняв зміни до порядку використання коштів за програмою "Виробництво та розповсюдження патріотичних серіалів".

"Таке рішення дозволить Міністерству культури та інформаційної політики провести конкурсний відбір та підтримати виробництво короткометражних анімаційних серіалів патріотичного спрямування до 30-річчя незалежності України", - підкреслюють у міністерстві.

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Автор: 

День Незалежності (701) кіно (963) конкурс (1287) Міністерство культури (760)


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Нормальних людей зараз тільки від однієї назви "мінкульт" вже верне...
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08.07.2021 09:09 Відповісти
Апріорі "Свати" переможуть.
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08.07.2021 09:28 Відповісти
Вовіку треба розкручувати "папіка"...
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08.07.2021 10:25 Відповісти
Свати і той на лісапеті
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08.07.2021 09:15 Відповісти
И художественных тоже проведите. Они тоже нуждаются в материальной и рекламной поддержке. Их нет на всеукраинских каналах. Хорошо, если есть на ютубе.
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08.07.2021 09:23 Відповісти
т.е. за 1,5 мес до Дня Независимости...решили провести какой-то там конкурс?
ну ну...
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08.07.2021 09:26 Відповісти
распил-попил
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08.07.2021 09:30 Відповісти
 
 