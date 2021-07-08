Мінкультури вирішило провести конкурс патріотичних серіалів до 30-річчя незалежності

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) проведе конкурсний відбір патріотичних серіалів, приурочений до 30-ї річниці незалежності України.

"Серед загальнодержавних проектів, які планується реалізувати в 2021 році з нагоди Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України передбачено проведення конкурсу короткометражних художніх і анімаційних серіалів", - йдеться в повідомленні МКІП передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 7 липня уряд прийняв зміни до порядку використання коштів за програмою "Виробництво та розповсюдження патріотичних серіалів".

"Таке рішення дозволить Міністерству культури та інформаційної політики провести конкурсний відбір та підтримати виробництво короткометражних анімаційних серіалів патріотичного спрямування до 30-річчя незалежності України", - підкреслюють у міністерстві.

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