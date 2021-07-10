Високошвидкісний десантний катамаран ВМС США Yuma зайшов в Одесу. ФОТО
О 10:00 10 липня американський високошвидкісний транспортно-десантний корабель Yuma був пришвартований до причалу 2-К контейнерного терміналу порту Одеси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.
Yuma задіяно у проведенні транспортних операцій у межах міжнародних навчань Sea Breeze-2021. Це восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead флоту США, пише видання.
"Для нужд" ВМФ строились и буксиры. И корабли-ассенизаторы.
Потому, что их нет.
Такие они интересные.
Разве что для Вас, с чем и поздравляю.
Лицензионный Фиат-124 выпускался 40 лет, а коробки-автомата так и не получил.
Неинтересно.
семь лет назад- атодвинул NATO...
прямо в Одессу
а скоро атадвинет
прямо в Севас...
Вітаємо чобіт НАТО на Приморському бульварі!!!
Boeing 747 - тоже "куча алюминия", как и Tesla.
Или Запорожец-НСУ.
В 2000-х Россия взялась за модернизацию, нюхнула импорта, появилось НТВ, то, сё,
а потом краник резко перекрыли, вылезло это ботоксное чмо, прячушее свои какашки,
чтобы мир не узнал, что 1/6 части суши правит двойник-самозванец.