Високошвидкісний десантний катамаран ВМС США Yuma зайшов в Одесу. ФОТО

О 10:00 10 липня американський високошвидкісний транспортно-десантний корабель Yuma був пришвартований до причалу 2-К контейнерного терміналу порту Одеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.

Yuma задіяно у проведенні транспортних операцій у межах міжнародних навчань Sea Breeze-2021. Це восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead флоту США, пише видання.





