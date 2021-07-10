РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9656 посетителей онлайн
Новости Фото
27 337 134

Высокоскоростной десантный катамаран ВМС США "Yuma" зашел в Одессу. ФОТО

В 10:00 10 июля американский высокоскоростной транспортно-десантный корабль Yuma был пришвартован к причалу 2-К контейнерного терминала порта Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Думская.

Yuma задействован в проведении транспортных операций в рамках международных учений Sea Breeze-2021 – это восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead флота США, пишет издание.

Высокоскоростной десантный катамаран ВМС США Yuma зашел в Одессу 01
Высокоскоростной десантный катамаран ВМС США Yuma зашел в Одессу 02
Высокоскоростной десантный катамаран ВМС США Yuma зашел в Одессу 03

корабль (2051) Одесса (8007) США (27706)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+75
Дідько - 103 метри в довжину, 28,5 м. в ширину, при осадці 3,83 метри!
І при цьому більше 300 десантників може перевозити, 500 тон техніки, включно з танками, і швидкість повного ходу 43 вузли! На швидкості 35 вузлів дальність ходу 1200 морських миль!
Красень!
показать весь комментарий
10.07.2021 16:39 Ответить
+71
Ох в Раше и залп пуканов прогремел ! На всю Землю слышно было.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:35 Ответить
+52
Теперь опять - из Одессы в Грузию мимо Крыма. Пусть опять полыхнёт. После Дефендера уже две недели свою тайгу потушить не могут.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А где его камуфляж, если он такой "военный" ?
показать весь комментарий
11.07.2021 00:32 Ответить
Так он же ВОЕННЫЙ ?
"Для нужд" ВМФ строились и буксиры. И корабли-ассенизаторы.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:38 Ответить
И можно не продолжать разговор о российских аналогах "Yuma".
Потому, что их нет.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:03 Ответить
Да, только их не стали достраивать сами заказчики и порезали на стапелях.
Такие они интересные.
Разве что для Вас, с чем и поздравляю.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:41 Ответить
В романах фантастов всё ещё интереснее.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:49 Ответить
Вот только совок так и не создал приличной легковушки.
Лицензионный Фиат-124 выпускался 40 лет, а коробки-автомата так и не получил.
Неинтересно.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:11 Ответить
Одесса стала столицей Британии и внешнего управления военно-морскими силами НАТО... жаль Мавзолейная подлодка КУРСК не дожила до счастливых дней РАБссиикажуть шо лодку затопил НАТОвский Камикадзе с одного выстрела...,а казали что лодка с двойным корпусом и взорвать ее невозможно...брехали крысы Мавзолейные...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:15 Ответить
Все то чудовенько. Але душа болить, що ми самі мали б за 30 років збудувати таких красенів доф4я. Та не було часу за. виборами, постійними засіданнями зради, що натужно працювала роками над поправками до поправок, дурнуватими ************* та гігантськими грабунками бюджетів тими з персонажами.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:33 Ответить
виликий стратех из мокшанских балот- фуйло
семь лет назад- атодвинул NATO...
прямо в Одессу
а скоро атадвинет
прямо в Севас...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:41 Ответить
Султан Эрдоган начал строительство Корвета для Украины,видимо не только Байрактарами теперь озаботятся Мавзолейные...,кажуть Эрдоган может построить для братской Украины и Линкор...,Ольга ********* родит преждевременно...Эрдоганыч ну Пужай Мавзолейных Крыс...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:45 Ответить
Севастополь город рюсскава ПОЗОРА,была затоплена флотилия полностью дабы врагу не досталась... второй раз РАБссия затопила сама свой флот уже при сЦаре Николашке...,ХЕРоический поступок... в войне с Японией 1904-05 гг
показать весь комментарий
10.07.2021 18:51 Ответить
А шо там кочегари на "кузі"?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:19 Ответить
Они полируют кингстоны.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:18 Ответить
Путлер капут.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:37 Ответить
Краса неземна!!!

Вітаємо чобіт НАТО на Приморському бульварі!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 23:30 Ответить
Не хватає кульок навіть внукам , ось що робить кров однохромосомна , скрепи тонуть в ***ні , нема шарів - нема мозгів
показать весь комментарий
11.07.2021 01:37 Ответить
Yuma доказывает свою эффективность каждым днём эксплуатации.
Boeing 747 - тоже "куча алюминия", как и Tesla.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:05 Ответить
Яка красота може бути в баржі для доставки вантажу, питання в швидкості доставки.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:37 Ответить
Питання краси в іншому, скупі коробки легіонів Риму теж красиві по свому, хоча звісно індівідуально "павліни" в пір'ях вважалиь більш красивими.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:42 Ответить
А в том дедушкином гараже - Москвич/Опель. Или Жигули-Фиат. Или Запорожец-Фиат-600.
Или Запорожец-НСУ.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:29 Ответить
Моквич-401 и ЗАЗ-965 - вот уж красота, так красота !
показать весь комментарий
11.07.2021 02:30 Ответить
Одесса стала столицей НАТО РАБссия в шоке...,Путлерские крысы хотели построить себе типа Абхезию с Осетией...,где круто жить типа в Швейцарии...
показать весь комментарий
11.07.2021 01:32 Ответить
Путина таки подменили в 2003.
В 2000-х Россия взялась за модернизацию, нюхнула импорта, появилось НТВ, то, сё,
а потом краник резко перекрыли, вылезло это ботоксное чмо, прячушее свои какашки,
чтобы мир не узнал, что 1/6 части суши правит двойник-самозванец.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:17 Ответить
Его не одно корито ЧФ РФ не догонит даже если веслами будут помогать
показать весь комментарий
12.07.2021 10:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 