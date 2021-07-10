Высокоскоростной десантный катамаран ВМС США "Yuma" зашел в Одессу. ФОТО

В 10:00 10 июля американский высокоскоростной транспортно-десантный корабль Yuma был пришвартован к причалу 2-К контейнерного терминала порта Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Думская.

Yuma задействован в проведении транспортных операций в рамках международных учений Sea Breeze-2021 – это восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead флота США, пишет издание.





