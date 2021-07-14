УКР
Рятувальники гасять масштабну пожежу на підприємстві на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 14 липня рятувальникам надійшло повідомлення про займання на території заготівельно-виробничого підприємства "Хутровик" у місті Узин Білоцерківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-диспетчерську службу Білоцерківського району 14 липня о 8:31.

На місце події виїхали рятувальники 1-ї ДПРЧ, 3-ї ДПРЧ м. Біла Церква, 5-ї ДПРЧ м. Узин, 48-ДПРП смт Гребінки, 18-ї ДПРЧ смт Рокитне та АРЗ СП м. Біла Церква.

Прибувши рятувальники встановили, що горить покрівля і частково мансарда офісного та виробничого приміщення на площі 400 кв.м.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на підприємстві на Київщині 01

Пожежу локалізовано о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає.

На гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 рятувальників особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на підприємстві на Київщині 02
Рятувальники гасять масштабну пожежу на підприємстві на Київщині 03
Рятувальники гасять масштабну пожежу на підприємстві на Київщині 04

Київська область (4195) пожежа (4409) ДСНС (5255)
Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине - Цензор.НЕТ 4176
показати весь коментар
14.07.2021 11:47 Відповісти
На фото с пожара пожарные в черных боевках с утеплителем который не отстёгивается и это в такую жару!Одеть бы министра в эту боевку пусть просто постоит в ней на солнце пару часиков!
показати весь коментар
14.07.2021 12:18 Відповісти
Что удивляться. У нас всё - через жопу
показати весь коментар
14.07.2021 20:34 Відповісти
 
 