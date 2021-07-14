Рятувальники гасять масштабну пожежу на підприємстві на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 14 липня рятувальникам надійшло повідомлення про займання на території заготівельно-виробничого підприємства "Хутровик" у місті Узин Білоцерківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-диспетчерську службу Білоцерківського району 14 липня о 8:31.

На місце події виїхали рятувальники 1-ї ДПРЧ, 3-ї ДПРЧ м. Біла Церква, 5-ї ДПРЧ м. Узин, 48-ДПРП смт Гребінки, 18-ї ДПРЧ смт Рокитне та АРЗ СП м. Біла Церква.

Прибувши рятувальники встановили, що горить покрівля і частково мансарда офісного та виробничого приміщення на площі 400 кв.м.

Пожежу локалізовано о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає.

На гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 рятувальників особового складу.

