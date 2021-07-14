Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 14 июля спасателям поступило сообщение о возгорании на территории заготовительно-производственного предприятия "Хутровик" в городе Узин Белоцерковского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 14 июля в 8:31.

На месте происшествия работают спасатели 1-й ДПСЧ, 3-й ДПРЧ г. Белая Церковь, 5-й ДПСЧ г. Узин, 48-ДПСП пгт Гребенки, 18-й ДПСЧ пгт Ракитное и АРЗ СП г. Белая Церковь.

По прибытию спасателями установлено, что горит кровля и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 кв.м.

Пожар локализован в 09:58. Угрозы распространения огня нет.

На тушение пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.





