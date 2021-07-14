РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6536 посетителей онлайн
Новости Фото
7 057 4

Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 14 июля спасателям поступило сообщение о возгорании на территории заготовительно-производственного предприятия "Хутровик" в городе Узин Белоцерковского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 14 июля в 8:31.

На месте происшествия работают спасатели 1-й ДПСЧ, 3-й ДПРЧ г. Белая Церковь, 5-й ДПСЧ г. Узин, 48-ДПСП пгт Гребенки, 18-й ДПСЧ пгт Ракитное и АРЗ СП г. Белая Церковь.

По прибытию спасателями установлено, что горит кровля и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 кв.м.

Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине 01

Пожар локализован в 09:58. Угрозы распространения огня нет.

На тушение пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине 02
Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине 03
Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине 04

Киевская область (4296) пожар (6023) ГСЧС (5113)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине - Цензор.НЕТ 4176
показать весь комментарий
14.07.2021 11:47 Ответить
На фото с пожара пожарные в черных боевках с утеплителем который не отстёгивается и это в такую жару!Одеть бы министра в эту боевку пусть просто постоит в ней на солнце пару часиков!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:18 Ответить
Что удивляться. У нас всё - через жопу
показать весь комментарий
14.07.2021 20:34 Ответить
 
 