Спасатели тушат масштабный пожар на предприятии на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 14 июля спасателям поступило сообщение о возгорании на территории заготовительно-производственного предприятия "Хутровик" в городе Узин Белоцерковского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 14 июля в 8:31.
На месте происшествия работают спасатели 1-й ДПСЧ, 3-й ДПРЧ г. Белая Церковь, 5-й ДПСЧ г. Узин, 48-ДПСП пгт Гребенки, 18-й ДПСЧ пгт Ракитное и АРЗ СП г. Белая Церковь.
По прибытию спасателями установлено, что горит кровля и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 кв.м.
Пожар локализован в 09:58. Угрозы распространения огня нет.
На тушение пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
