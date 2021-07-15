Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс". ФОТО
Учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України у веслувальному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію. У такому режимі вона буде до 20 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її Facebook.
За її словами, 12 липня було отримано повідомлення про те, що у пасажирів рейсу Стамбул - Токіо, яким вона 6 липня добиралася на Олімпіаду, позитивні тести на COVID-19. Тепер щоранку контактні особи здають тести і незважаючи на те, що Ус вакцинована, вона не має права виходити з кімнати.
"Нас одразу додали в список близьких контактів з ковід19 позитивними людьми, і тепер, не дивлячись на те, що кожен ранок здаємо !негативні! тести, та те що ми вакциновані - ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок. Не такими я уявляла Олімпійські Ігри....Але це реаліті сьогодення. Коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь в якійсь доступності до можливо на той час ще не зараженої людини.. І вже тиждень пробула в звичайному режимі", - розповіла Ус.
"Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс", - зазначила вона.
Вона додала, що від сьогодні їй дають можливість робити по одному тренуванню в день окремо від інших спортсменів. Такий режим триватиме до 20 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это не нонсенс ,это в порядке вщей-так вот работают законы в других странах
Капитан олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко, который намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио, оказался в эпицентре скандала.
Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было https://alternatyva.org/2021/01/26/zavtra-ovidiopolskyi-sud-bude-rozhliadaty-skarhu-butsenko-ta-kravchenko/ совершено нападение , в котором принимал участие именитый боксер.
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c0-1626341179.jpg
Как пояснил Варнишадзе, тогда в Овидиопольском районе во время встречи с избирателями одного из кандидатов на пост главы местной ОТГ на него напали сторонники ОПЗЖ. Среди них был и спортсмен Николай Буценко. Дело в том, что по списку этой политсилы баллотировалась в депутаты сестра Буценко.
«В нападении на нас участвовал капитан Олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко. Но расследование умышленно затягивается, и виновных покрывают», - уверен Варнишадзе.
Двум из троих участников нападения уже сообщили о подозрении по данному факту, но Буценко смог избежать ответственности.
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c0-1626341398.jpg
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c0-1626341307.jpg
фото из материалов дела
По словам журналиста, несмотря на многочисленные судебные решения о бездействии следственных органов, правоохранители Одесской области не предъявляют Буценко подозрение и не объявляют его в розыск. Вероятно, не хотят портить карьеру спортсмену накануне Олимпиады.