Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс". ФОТО

Учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України у веслувальному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію. У такому режимі вона буде до 20 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її Facebook.

За її словами, 12 липня було отримано повідомлення про те, що у пасажирів рейсу Стамбул - Токіо, яким вона 6 липня добиралася на Олімпіаду, позитивні тести на COVID-19. Тепер щоранку контактні особи здають тести і незважаючи на те, що Ус вакцинована, вона не має права виходити з кімнати.

"Нас одразу додали в список близьких контактів з ковід19 позитивними людьми, і тепер, не дивлячись на те, що кожен ранок здаємо !негативні! тести, та те що ми вакциновані - ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок. Не такими я уявляла Олімпійські Ігри....Але це реаліті сьогодення. Коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь в якійсь доступності до можливо на той час ще не зараженої людини.. І вже тиждень пробула в звичайному режимі", - розповіла Ус.

"Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс", - зазначила вона.

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Вона додала, що від сьогодні їй дають можливість робити по одному тренуванню в день окремо від інших спортсменів. Такий режим триватиме до 20 липня.







