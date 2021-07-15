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Новини Фото Олімпіада-2020 Коронавірус і карантин
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Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс". ФОТО

Учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України у веслувальному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію. У такому режимі вона буде до 20 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її Facebook.

За її словами, 12 липня було отримано повідомлення про те, що у пасажирів рейсу Стамбул - Токіо, яким вона 6 липня добиралася на Олімпіаду, позитивні тести на COVID-19. Тепер щоранку контактні особи здають тести і незважаючи на те, що Ус вакцинована, вона не має права виходити з кімнати.

"Нас одразу додали в список близьких контактів з ковід19 позитивними людьми, і тепер, не дивлячись на те, що кожен ранок здаємо !негативні! тести, та те що ми вакциновані - ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок. Не такими я уявляла Олімпійські Ігри....Але це реаліті сьогодення. Коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь в якійсь доступності до можливо на той час ще не зараженої людини.. І вже тиждень пробула в звичайному режимі", - розповіла Ус.

"Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс", - зазначила вона.

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Вона додала, що від сьогодні їй дають можливість робити по одному тренуванню в день окремо від інших спортсменів. Такий режим триватиме до 20 липня.

Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс 01
Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс 02
Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс 03
Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс 04

Автор: 

карантин (18172) Олімпіада (687) спорт (1627) Токіо (61) Японія (1209) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс"Источник: https://censor.net/ru/p3277263

Это не нонсенс ,это в порядке вщей-так вот работают законы в других странах
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15.07.2021 12:51 Відповісти
Вот и все понты вакцинации. Вакцина не про разрешения, а про продолжение ограничений. Вакцина як дишло.
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15.07.2021 12:59 Відповісти
яка рiзниця дe крiсла були - усi в однiй кiмнатi.
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15.07.2021 13:49 Відповісти
Добро пожаловать во всемирный ковид-концлагерь
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15.07.2021 14:10 Відповісти
Украинский спортсмен, который намерен участвовать в Олимпиаде, причастен к нападению на журналиста по заказу ОПЗЖ

Капитан олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко, который намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио, оказался в эпицентре скандала.
Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было https://alternatyva.org/2021/01/26/zavtra-ovidiopolskyi-sud-bude-rozhliadaty-skarhu-butsenko-ta-kravchenko/ совершено нападение , в котором принимал участие именитый боксер.
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c0-1626341179.jpg Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 1945
Как пояснил Варнишадзе, тогда в Овидиопольском районе во время встречи с избирателями одного из кандидатов на пост главы местной ОТГ на него напали сторонники ОПЗЖ. Среди них был и спортсмен Николай Буценко. Дело в том, что по списку этой политсилы баллотировалась в депутаты сестра Буценко.
«В нападении на нас участвовал капитан Олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко. Но расследование умышленно затягивается, и виновных покрывают», - уверен Варнишадзе.
Двум из троих участников нападения уже сообщили о подозрении по данному факту, но Буценко смог избежать ответственности.
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c0-1626341398.jpg Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 1945
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c0-1626341307.jpg Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 1945
фото из материалов дела
По словам журналиста, несмотря на многочисленные судебные решения о бездействии следственных органов, правоохранители Одесской области не предъявляют Буценко подозрение и не объявляют его в розыск. Вероятно, не хотят портить карьеру спортсмену накануне Олимпиады.
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15.07.2021 15:01 Відповісти
Пускай попросит американцев надавить на японцев. Девушке с именем US Victoria они не откажут.
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15.07.2021 16:40 Відповісти
 
 