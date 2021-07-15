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Зсув, який зійшов через дощі, пошкодив ділянку траси Київ - Одеса. ФОТО

На автодорозі Київ - Одеса в Одеській області стався зсув через надмірні опади. Інцидент стався на ділянці траси поблизу села Троїцьке в Подільському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автодоріг в Одеській області.

"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 337 біля села Троїцьке (Подільський район) в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття", - повідомила дорожня служба.

Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити. Зараз дорожня служба працює над відновленням траси.

"Підрядна організація виконує роботи з заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Уже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту", - зазначили дорожники.

Зсув, який зійшов через дощі, пошкодив ділянку траси Київ - Одеса 01

Автор: 

Одеська область (3273) зсув (33) траса (83)


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Топ коментарі
+18
Велике крадівництво в реаліях
" А как дышал, как дышал"(с)
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15.07.2021 22:45
+15
Який придурок так будує?! Де ссуки бетон поділи?!
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15.07.2021 22:52
+13
у кучмы спроси...а поскольку еще и военные строили, то гравий, цемент и песок из бетона просто испарились в соседнее село
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15.07.2021 23:03
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Велике крадівництво в реаліях
" А как дышал, как дышал"(с)
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15.07.2021 22:45 Відповісти
Який придурок так будує?! Де ссуки бетон поділи?!
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15.07.2021 22:52 Відповісти
у кучмы спроси...а поскольку еще и военные строили, то гравий, цемент и песок из бетона просто испарились в соседнее село
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15.07.2021 23:03 Відповісти
Хто всрався - Кучма. Ти ще Миколу другого згадай.
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16.07.2021 16:41 Відповісти
Какие вопросы то. Дорогу лепили при "великих хозяйственниках" времен Кучмы-Кирпы, на основании стандартов тех времен, т.е. совковых - т.е. нагрузка 25т., херовое(если есть) водоотведение, шлак в основании и вся остальная совковая срань. Фуры по ПДД с допуском до 48 тонн, а в реале, с перегрузом, 60-75-100-130 тонн, ездили уже тогда и сейчас. Вот системные перегрузы-ударные нагрузки, как минимуму в 2 раза превышающие характеристики полотна, в купе с тропическими ливнями, сделали свою черную работу. При Порохе всего лишь капиталили покрытие, а не все строение трассы, и покрытие, судя по фото то нагрузки выдерживает, основа не выдержала, построенная по совковым нормам в 25 тонн, поплыла...
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16.07.2021 11:29 Відповісти
Ну так я ж про це й говорю...
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16.07.2021 12:11 Відповісти
Большая стройка смылась в большую яму.
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15.07.2021 22:53 Відповісти
а це Любашівський р-н може? в Подільському р-ні такого села немає.
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15.07.2021 22:56 Відповісти
Любашівського району вже немає і не тільки його, децентралізвція.
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15.07.2021 23:16 Відповісти
Оползень Александрович ...
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15.07.2021 22:57 Відповісти
До чого не торкаються все перетворюється в лайно...
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15.07.2021 22:59 Відповісти
потому что неправильно построена насыпь, хреновая подложка, нет дренажной системы и т.д. , короче денюжки отмыли. почему в Германии автобаны построены ещё при гитлере не проваливаются и продолжают исправно служить немцам?
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15.07.2021 23:04 Відповісти
Гітлер дбав про свою країну.
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16.07.2021 06:37 Відповісти
І в Німеччині, на жаль, таке трапляється:
https://www.spiegel.de/panorama/a20-in-mecklenburg-vorpommern-an-zwei-stellen-leicht-abgesackt-a-1265620.html#bild-bdc618ad-0001-0004-0000-000001423260
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16.07.2021 09:14 Відповісти
пластилиновые дороги...
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15.07.2021 23:08 Відповісти
шото нe видно укрiплeння схилу
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15.07.2021 23:11 Відповісти
просто важко побачити те, чого нема
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16.07.2021 01:03 Відповісти
кларіки які пишуть про велике крадівництво, цю дорогу будували під керівництвом покійного Кирпи при Кучмі, а останній раз ремонтували при вяліком гетьмане пєтрові-рошеновскому, дебіли ***.
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15.07.2021 23:20 Відповісти
точняк порох бетон покрав!
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16.07.2021 01:05 Відповісти
не пєтро і не вован крадуть бетон, а довірені підрядчики, а відкат потім везуть на Київ, так тобі ясніше рошеновський сирота.
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18.07.2021 19:05 Відповісти
та ти шо!... серйозно?
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19.07.2021 01:39 Відповісти
йди нах чорт, юморити будеш з своєю мамою.
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07.08.2021 19:03 Відповісти
а шо, одесити вже відюморили? печалька накотила? і у вашої мами також? співчуваю...
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12.08.2021 01:03 Відповісти
Ти шо долбоьоб! Тобі сказали йди *****, чи з першого разу не доходе,
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22.09.2021 15:18 Відповісти
дуже тонка кам'яна підстилка під асфальтом;
а узбіччя підпиралося либонь лише плечем Бога...
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16.07.2021 01:31 Відповісти
...при Джосефе Сталине почетные строители дружным коллективом поехали бы по зову сердца строить в чукотскую тайгу дорогу из сосновых чурбаков, но без руководителей, потому-что почемуто вдрух руководители дружно начали сторить Радугу
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16.07.2021 06:45 Відповісти
а шо такое?..
а хто это сделал?..
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16.07.2021 06:55 Відповісти
Як будують дороги в Германії
https://www.youtube.com/watch?v=wqXtfDL_rXE
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16.07.2021 10:01 Відповісти
 
 