Зсув, який зійшов через дощі, пошкодив ділянку траси Київ - Одеса. ФОТО
На автодорозі Київ - Одеса в Одеській області стався зсув через надмірні опади. Інцидент стався на ділянці траси поблизу села Троїцьке в Подільському районі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автодоріг в Одеській області.
"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 337 біля села Троїцьке (Подільський район) в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття", - повідомила дорожня служба.
Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити. Зараз дорожня служба працює над відновленням траси.
"Підрядна організація виконує роботи з заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Уже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту", - зазначили дорожники.
Топ коментарі
+18 Людмила Карпова #384972
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+15 Злий Грицько
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+13 Речь Брежнева
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" А как дышал, как дышал"(с)
https://www.spiegel.de/panorama/a20-in-mecklenburg-vorpommern-an-zwei-stellen-leicht-abgesackt-a-1265620.html#bild-bdc618ad-0001-0004-0000-000001423260
а узбіччя підпиралося либонь лише плечем Бога...
а хто это сделал?..
https://www.youtube.com/watch?v=wqXtfDL_rXE