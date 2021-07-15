Зсув, який зійшов через дощі, пошкодив ділянку траси Київ - Одеса. ФОТО

На автодорозі Київ - Одеса в Одеській області стався зсув через надмірні опади. Інцидент стався на ділянці траси поблизу села Троїцьке в Подільському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автодоріг в Одеській області.

"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 337 біля села Троїцьке (Подільський район) в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття", - повідомила дорожня служба.

Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити. Зараз дорожня служба працює над відновленням траси.

"Підрядна організація виконує роботи з заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Уже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту", - зазначили дорожники.