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Сошедший из-за дождей оползень повредил участок трассы Киев-Одесса. ФОТО

На автодороге Киев-Одесса в Одесской области произошел оползень из-за чрезмерных осадков. Инцидент произошел на участке трассы вблизи села Троицкое в Подольском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автодорог в Одесской области.

"На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 337 возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия", - сообщила дорожная служба.

Из-за оползня крайнюю правую полосу на этом участке пришлось перекрыть. Сейчас дорожная служба работает над восстановлением трассы.

"Подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного грунта. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники. Уже заменили 2200 м3 переувлажненного грунта", - отметили дорожники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле базы отдыха на Одесчине произошел оползень, спасатели проводят поиски возможных пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сошедший из-за дождей оползень повредил участок трассы Киев-Одесса 01

Автор: 

Одесская область (3623) оползни (62) трасса (107)


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Топ комментарии
+18
Велике крадівництво в реаліях
" А как дышал, как дышал"(с)
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15.07.2021 22:45
+15
Який придурок так будує?! Де ссуки бетон поділи?!
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15.07.2021 22:52
+13
у кучмы спроси...а поскольку еще и военные строили, то гравий, цемент и песок из бетона просто испарились в соседнее село
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15.07.2021 23:03
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Велике крадівництво в реаліях
" А как дышал, как дышал"(с)
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15.07.2021 22:45 Ответить
Який придурок так будує?! Де ссуки бетон поділи?!
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15.07.2021 22:52 Ответить
у кучмы спроси...а поскольку еще и военные строили, то гравий, цемент и песок из бетона просто испарились в соседнее село
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15.07.2021 23:03 Ответить
Хто всрався - Кучма. Ти ще Миколу другого згадай.
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16.07.2021 16:41 Ответить
Какие вопросы то. Дорогу лепили при "великих хозяйственниках" времен Кучмы-Кирпы, на основании стандартов тех времен, т.е. совковых - т.е. нагрузка 25т., херовое(если есть) водоотведение, шлак в основании и вся остальная совковая срань. Фуры по ПДД с допуском до 48 тонн, а в реале, с перегрузом, 60-75-100-130 тонн, ездили уже тогда и сейчас. Вот системные перегрузы-ударные нагрузки, как минимуму в 2 раза превышающие характеристики полотна, в купе с тропическими ливнями, сделали свою черную работу. При Порохе всего лишь капиталили покрытие, а не все строение трассы, и покрытие, судя по фото то нагрузки выдерживает, основа не выдержала, построенная по совковым нормам в 25 тонн, поплыла...
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16.07.2021 11:29 Ответить
Ну так я ж про це й говорю...
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16.07.2021 12:11 Ответить
Большая стройка смылась в большую яму.
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15.07.2021 22:53 Ответить
а це Любашівський р-н може? в Подільському р-ні такого села немає.
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15.07.2021 22:56 Ответить
Любашівського району вже немає і не тільки його, децентралізвція.
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15.07.2021 23:16 Ответить
Оползень Александрович ...
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15.07.2021 22:57 Ответить
До чого не торкаються все перетворюється в лайно...
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15.07.2021 22:59 Ответить
потому что неправильно построена насыпь, хреновая подложка, нет дренажной системы и т.д. , короче денюжки отмыли. почему в Германии автобаны построены ещё при гитлере не проваливаются и продолжают исправно служить немцам?
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15.07.2021 23:04 Ответить
Гітлер дбав про свою країну.
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16.07.2021 06:37 Ответить
І в Німеччині, на жаль, таке трапляється:
https://www.spiegel.de/panorama/a20-in-mecklenburg-vorpommern-an-zwei-stellen-leicht-abgesackt-a-1265620.html#bild-bdc618ad-0001-0004-0000-000001423260
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16.07.2021 09:14 Ответить
пластилиновые дороги...
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15.07.2021 23:08 Ответить
шото нe видно укрiплeння схилу
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15.07.2021 23:11 Ответить
просто важко побачити те, чого нема
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16.07.2021 01:03 Ответить
кларіки які пишуть про велике крадівництво, цю дорогу будували під керівництвом покійного Кирпи при Кучмі, а останній раз ремонтували при вяліком гетьмане пєтрові-рошеновскому, дебіли ***.
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15.07.2021 23:20 Ответить
точняк порох бетон покрав!
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16.07.2021 01:05 Ответить
не пєтро і не вован крадуть бетон, а довірені підрядчики, а відкат потім везуть на Київ, так тобі ясніше рошеновський сирота.
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18.07.2021 19:05 Ответить
та ти шо!... серйозно?
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19.07.2021 01:39 Ответить
йди нах чорт, юморити будеш з своєю мамою.
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07.08.2021 19:03 Ответить
а шо, одесити вже відюморили? печалька накотила? і у вашої мами також? співчуваю...
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12.08.2021 01:03 Ответить
Ти шо долбоьоб! Тобі сказали йди *****, чи з першого разу не доходе,
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22.09.2021 15:18 Ответить
дуже тонка кам'яна підстилка під асфальтом;
а узбіччя підпиралося либонь лише плечем Бога...
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16.07.2021 01:31 Ответить
...при Джосефе Сталине почетные строители дружным коллективом поехали бы по зову сердца строить в чукотскую тайгу дорогу из сосновых чурбаков, но без руководителей, потому-что почемуто вдрух руководители дружно начали сторить Радугу
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16.07.2021 06:45 Ответить
а шо такое?..
а хто это сделал?..
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16.07.2021 06:55 Ответить
Як будують дороги в Германії
https://www.youtube.com/watch?v=wqXtfDL_rXE
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16.07.2021 10:01 Ответить
 
 