Сошедший из-за дождей оползень повредил участок трассы Киев-Одесса. ФОТО

На автодороге Киев-Одесса в Одесской области произошел оползень из-за чрезмерных осадков. Инцидент произошел на участке трассы вблизи села Троицкое в Подольском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автодорог в Одесской области.

"На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 337 возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия", - сообщила дорожная служба.

Из-за оползня крайнюю правую полосу на этом участке пришлось перекрыть. Сейчас дорожная служба работает над восстановлением трассы.

"Подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного грунта. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники. Уже заменили 2200 м3 переувлажненного грунта", - отметили дорожники.

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