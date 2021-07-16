Разумков закрив п'яту сесію Верховної Ради поточного скликання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 липня, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття п'ятої сесії ВР поточного скликання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після оголошення Разумкова зазвучав гімн України в запису. Депутати слухали гімн стоячи, а після проскандували "Слава Україні - Героям слава!".

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Сектор "Батьківщини"

Сектор "Голосу".

Сектор "СН".

Сектор "ЄС".

Нардепи стоячи слухають гімн України.

16 липня, закриття п'ятої сесії ВР поточного скликання.





Фото: Цензор.НЕТ