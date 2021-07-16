Разумков закрив п'яту сесію Верховної Ради поточного скликання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 липня, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття п'ятої сесії ВР поточного скликання.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після оголошення Разумкова зазвучав гімн України в запису. Депутати слухали гімн стоячи, а після проскандували "Слава Україні - Героям слава!".
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Сектор "Батьківщини"
Сектор "Голосу".
Сектор "СН".
Сектор "ЄС".
Нардепи стоячи слухають гімн України.
16 липня, закриття п'ятої сесії ВР поточного скликання.
Фото: Цензор.НЕТ
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