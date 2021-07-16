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Разумков закрив п'яту сесію Верховної Ради поточного скликання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 липня, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття п'ятої сесії ВР поточного скликання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після оголошення Разумкова зазвучав гімн України в запису. Депутати слухали гімн стоячи, а після проскандували "Слава Україні - Героям слава!".

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Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 01

Сектор "Батьківщини"

Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 02

Сектор "Голосу".

Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 03

Сектор "СН".

Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 04

Сектор "ЄС".

Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 05

Нардепи стоячи слухають гімн України.

Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 06

16 липня, закриття п'ятої сесії ВР поточного скликання.

Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 07
Разумков закрив пяту сесію Верховної Ради поточного скликання 08

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15022) Разумков Дмитро (1528)


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Тепер можна і на курортах ,з соснами ,відпочити !!!)))
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16.07.2021 12:40 Відповісти
Цирк закрылся... Клоуны разъехались по курортам.
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16.07.2021 12:41 Відповісти
а от тепер зацініть, як вчасно звалив хитрий Аваков... Восени всі протести йому розгрібати не доведеться.
А протести можуть бути і раніше - на тридцяту річницю...
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16.07.2021 12:43 Відповісти
 
 