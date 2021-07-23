Мікроавтобус потрапив у ДТП на Луганщині - постраждало 6 осіб. ФОТО

23 липня приблизно о 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка – Донецьк" сталася ДТП внаслідок того, що водій мініавтобуса не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Постраждалі зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганської області.

Як наголошується в повідомленні, 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова із шістьма пасажирами, вилетів у кювет через те, що перевищив швидкість і не впорався з керуванням.

"В результаті ДТП пасажири зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Постраждалим на місці події медиками і поліцейськими була надана допомога і п'ятеро з них були госпіталізовані", - пише пресслужба поліції.

Проти водія мініавтобуса Mercedes-Benz Sprinter відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального Кодексу України.

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