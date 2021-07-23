Легковик розірвало: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. ФОТОрепортаж

В Одеській області біля села Новосільське сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними Національної поліції, на автодорозі Одеса - Рені зіткнулися вантажний і легковий автомобілі DAF і Renault.

В результаті аварії загинув 54-річний місцевий житель, який перебував за кермом Renault. Пасажира легковика госпіталізували в медичний заклад у важкому стані.

За попередніми даними співробітників поліції, які працювали на місці події, 54-річний водій транспортного засобу Renault виїхав на зустрічну смугу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані. ФОТО

Зараз правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Фото: сайт поліції

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.