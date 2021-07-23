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Новини ДТП
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Легковик розірвало: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. ФОТОрепортаж

В Одеській області біля села Новосільське сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними Національної поліції, на автодорозі Одеса - Рені зіткнулися вантажний і легковий автомобілі DAF і Renault.

В результаті аварії загинув 54-річний місцевий житель, який перебував за кермом Renault. Пасажира легковика госпіталізували в медичний заклад у важкому стані.

Легковик розірвало: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП 01

За попередніми даними співробітників поліції, які працювали на місці події, 54-річний водій транспортного засобу Renault виїхав на зустрічну смугу.

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Зараз правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Легковик розірвало: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП 02

Фото: сайт поліції

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Автор: 

ДТП (4483) Одеська область (3295) смерть (6779)


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Топ коментарі
+10
Это вы к тому,что если бы была не евробляха,то при столкновении разорвало бы фуру пополам
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23.07.2021 11:00 Відповісти
+4
Раніше (до Саакашвілі) такого і у ві сні не могло бути (бо тоді пішоходи тут ходили швидше за автівки)!
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23.07.2021 11:09 Відповісти
+2
похоже что фура догнала легковую. Жопа смята, а у фуры правая скула.
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23.07.2021 11:04 Відповісти
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Евробляха бывшая наверное..не битая и не крашенная...а просто сваренная из двух..
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23.07.2021 10:53 Відповісти
Это вы к тому,что если бы была не евробляха,то при столкновении разорвало бы фуру пополам
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23.07.2021 11:00 Відповісти
Если я не ошибаюсь, то у многих моделей Рено некоторые элементы кузова сделаны из пластика, что значительно снижает уровень безопасности. На фото так же не видно что отработали активные системы безопасности, так что пассажиру очень крупно повезло...
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23.07.2021 11:06 Відповісти
повезло?! как знать..может лучше умереть...
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23.07.2021 11:09 Відповісти
Кстати чем новее авто тем больше этого пластика, например у лайноса пирожка даже фургон весь пластмассовый , в данном случае проще сказать так, столкновение слона и моськи ,при таких ударах часто происходит отрыв органов и внутренние кровоизлияние
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23.07.2021 11:58 Відповісти
Это я к тому что если бы это была не сваренная из двух евробляха...ее бы не разорвало на две части...смяло бы...но не разорвало.акие уж и большие повреждения...
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23.07.2021 11:07 Відповісти
Может и разорвало бы, но не по сварке...
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23.07.2021 11:13 Відповісти
он просто идиот))
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23.07.2021 11:26 Відповісти
вы простите пишите галиматью ЭТО РЕНО КАНГУ и причем тут ваш идиотский бред про сварку из 2 авто вы сами за рулем сидели ???ездили по дорогам..любая машина евро или какая то иная новая с салона пострадала также.. законы физики вы в школе учили или абы так ляпнуть..ахинею... какова масса грузовика вместе в прицепом?? и какова масса Рено Кангу...кратность в 8 раз..разница...разорвало в силу конструкции (авто не предназначено для тарана грузовиков фур)..а там дверь раздвижная и естественно и там и случился разрыв...
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23.07.2021 11:11 Відповісти
То був Сценік 2006 року.
Легковик розірвало: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП - Цензор.НЕТ 9606
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23.07.2021 11:30 Відповісти
Никто машины из Европы не везет в таком состоянии, чтобы их сваривать из двух одну, а те которые привезены из европы и ростаможены давно перестали быть евробляхами. Иногда лучше помолчать.
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23.07.2021 11:46 Відповісти
а чо двe трахнутi вжe в Украiнi зварили. хiба слабо? ну можe нe вигiдно
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23.07.2021 22:25 Відповісти
Это будет вечно, пока не сделают разделительные отбойники между полосами.
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23.07.2021 11:03 Відповісти
там однополоска и долговременное скругление дороги, объездная вокруг села...
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23.07.2021 11:10 Відповісти
Вот и я о том же. Вне населенных пунктов все дороги должны иметь 4 полосы с разделительным отбойником между направлениями.
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23.07.2021 12:56 Відповісти
Никакие отбойники эту проблему не решат, ибо все дело в прокладке между рулем и сиденьем автомобиля...
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23.07.2021 11:22 Відповісти
Просто маленькие штрафы. Штраф должен быть таким, чтобы потом полгода не за что было купить бензина.
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23.07.2021 12:57 Відповісти
Ваши штрафы,не что иное как кормушка для бездонной,разворовываемой,прорвы именуемой бюджет.Единственное,что научит идиотов-пожизненное лишение прав,как основа.Дальше можно и штрафы и конфискацию имущества.Но в первую очередь-пожизненное лишение прав на управление ТС.Не умеешь водить безопасно-будь пассажиром!
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23.07.2021 13:06 Відповісти
думаю, вы ошибаетесь.
Разве высокие штрафы заставили не пить за рулем?
Если чел не сможет купить бензин, он его украдет.
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23.07.2021 13:35 Відповісти
Думаю что они недостаточно высокие. Конфискация авто могла бы помочь решить проблему.
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23.07.2021 14:36 Відповісти
Согласен, я бы поднял штрафы, например, за проезд на красный, за пользование телефоном во время движения.
Но конфискацию авто проводит суд, а это вопрос денег, так что...
Один знакомый дал судье 100 тысяч, чтоб не лишиться прав за пьянку, за авто просто больше денег судье.
На мой взгляд, у нас как не было, так и нет неотвратимости наказания, я бы начал с этого.
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23.07.2021 15:02 Відповісти
Дело в том, что сумма взятки зависит от суммы взыскания. Если сумма взыскания потянет на 10000 долларов, то отмазаться за пару тысяч гривен не выйдет. Ну получит судья взятку, все равно в след. раз нарушать будет не так охота, как за тысчонку. Судье бы тоже при поимке на взятке, конфискация всего имущества, в т.ч. жены-детей. Это бы подняло сумму взятки так, что нарушитель бы просто ее не потянул. В нормальных странах никому не придет в голову порешать такого рода нарушения, ибо нерентабельно для всех - нарушителя, полиции, судьи и т.д.
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23.07.2021 15:21 Відповісти
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23.07.2021 11:47 Відповісти
похоже что фура догнала легковую. Жопа смята, а у фуры правая скула.
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23.07.2021 11:04 Відповісти
похоже что рено стояло
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23.07.2021 11:06 Відповісти
Рено автомобиль значит стоял
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23.07.2021 11:23 Відповісти
Тоді б у ренохи удар би прийшовся на ліву задню частину, а не на праву. Біля фури чітко видно сліди - прилетіла з зустрічної смуги.
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23.07.2021 11:25 Відповісти
Все выглядит так, что Рено, выехавшее на встречку, уходило от столкновения влево, и фура ударила не в лоб, а в бок, ближе к задней части. Отсюда и разрыв...
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23.07.2021 11:27 Відповісти
Похоже, что реноха выскочил на встречку из-за другого авто как черт из табакерки, а повернул "сосны считать" он слишком поздно. Удар фуры пришелся под углом в заднюю дверь что четко видно на фото. Голову пассажирки смягчила подушка-шторка двери, а голову водилы останавливать было нечем. При косом ударе его голова попала бы где-то между подушками, они лишь частично могли смягсить при такой траектории.
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23.07.2021 11:42 Відповісти
Раніше (до Саакашвілі) такого і у ві сні не могло бути (бо тоді пішоходи тут ходили швидше за автівки)!
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23.07.2021 11:09 Відповісти
ця об'їзна вокруг села була більш-менш нормальною)
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23.07.2021 11:11 Відповісти
"більш-менш" (пам"ятаю)
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23.07.2021 11:45 Відповісти
Ця об"їздна зараз в чудовому стані. Тому легковика і розірвало навпіл - вантажівка не збавила швидкості (дорога ідеальна)
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23.07.2021 21:00 Відповісти
выезд на встречку для обгона
резкий возврат в свою полосу
зацепил обочину или просто слишком резко дернул рулем
занос
вынос на встречку с разворотом под грузовика
удар об правый угол бампера грузовика своей правой задней частью
пассажиру реально повезло. обычно в таких авариях гибнет именно пассажир от удара о стойку кузова. Водитель же обычно падает на пассажира
тут видимо удар хлыстовой и приложился об стойку водитель
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23.07.2021 11:13 Відповісти
Части форумчан надо идти в эксперты криминалисты ,один утверждает что рено стоял другой точно знает что он сваренный из двух и евролбляха и так далее , короче респект "ясновидящим" и всезнающим
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23.07.2021 11:27 Відповісти
Выехал на встречку задом?
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23.07.2021 12:52 Відповісти
 
 