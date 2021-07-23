Легковик розірвало: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. ФОТОрепортаж
В Одеській області біля села Новосільське сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
За даними Національної поліції, на автодорозі Одеса - Рені зіткнулися вантажний і легковий автомобілі DAF і Renault.
В результаті аварії загинув 54-річний місцевий житель, який перебував за кермом Renault. Пасажира легковика госпіталізували в медичний заклад у важкому стані.
За попередніми даними співробітників поліції, які працювали на місці події, 54-річний водій транспортного засобу Renault виїхав на зустрічну смугу.
Зараз правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Фото: сайт поліції
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Разве высокие штрафы заставили не пить за рулем?
Если чел не сможет купить бензин, он его украдет.
Но конфискацию авто проводит суд, а это вопрос денег, так что...
Один знакомый дал судье 100 тысяч, чтоб не лишиться прав за пьянку, за авто просто больше денег судье.
На мой взгляд, у нас как не было, так и нет неотвратимости наказания, я бы начал с этого.
резкий возврат в свою полосу
зацепил обочину или просто слишком резко дернул рулем
занос
вынос на встречку с разворотом под грузовика
удар об правый угол бампера грузовика своей правой задней частью
пассажиру реально повезло. обычно в таких авариях гибнет именно пассажир от удара о стойку кузова. Водитель же обычно падает на пассажира
тут видимо удар хлыстовой и приложился об стойку водитель