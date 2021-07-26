УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7334 відвідувача онлайн
Новини Фото
38 048 103

СБУ "накрила" потужну проросійську ботоферму на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

СБУ в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організував ботоферму місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Тільки від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 000 SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Ботоферма працювала здебільшого в соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Замовниками послуг були переважно клієнти з РФ. І використовували її потужності, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. Здебільшого це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах.

СБУ накрила потужну проросійську ботоферму на Івано-Франківщині 01

У ході проведених обшуків за місцем реального мешкання організатора ботоферми виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Також дивіться: Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ. ФОТО

Наразі тривають слідчі дії.

СБУ накрила потужну проросійську ботоферму на Івано-Франківщині 02

Після завершення експертиз планується оголосити організатору оборудки про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.

Документування протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

СБУ накрила потужну проросійську ботоферму на Івано-Франківщині 03
СБУ накрила потужну проросійську ботоферму на Івано-Франківщині 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

інтернет (2073) СБУ (13377) боти (98) Івано-Франківська область (988)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+78
Зелених знову поменшає в інтернеті
показати весь коментар
26.07.2021 10:53 Відповісти
+24
СБУ "накрыла" мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 1492
показати весь коментар
26.07.2021 11:04 Відповісти
+24
"При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей."

Шейх Абдулла Аззам
показати весь коментар
26.07.2021 11:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Хакерские атаки ГРУ РАБссии одновременно сразу в 17 странах Мира включая США Британию Германию и далее везде, сделали не Мавзолейные Хмыри... у них нет китайского оборудования для этого...
показати весь коментар
27.07.2021 04:40 Відповісти
Один із улюблених сайтів в коментах ботоватанів - https://novosti-n.org/
Як читаєш коменти, то таке відчуття, що їх пишуть ордоватокацапи.
показати весь коментар
27.07.2021 08:15 Відповісти
За такі статьї редактора треба звільняти з вовчим білетом. https://novosti-n.org/analitic/-CHogo-ty-taka-maruda-Kak-v-Ukrayne-nachaly-dublyrovat-fylmi-na-movu-4365
показати весь коментар
27.07.2021 11:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 