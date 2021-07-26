СБУ "накрила" потужну проросійську ботоферму на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

СБУ в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організував ботоферму місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Тільки від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 000 SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Ботоферма працювала здебільшого в соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Замовниками послуг були переважно клієнти з РФ. І використовували її потужності, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. Здебільшого це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах.

У ході проведених обшуків за місцем реального мешкання організатора ботоферми виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії.

Після завершення експертиз планується оголосити організатору оборудки про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.

Документування протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.





Фото: сайт СБУ