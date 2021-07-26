СБУ "накрыла" мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

СБУ в Ивано-Франковской области ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовал ботоферму местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 000 SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Заказчиками услуг СМС-хаба были, в основном, клиенты из РФ. И использовали его мощности, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном - это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах.

В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование, а также почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Сейчас продолжаются следственные действия.

После завершения экспертиз планируется объявить организатору сделки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что предусмотрено ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.





Фото: сайт СБУ