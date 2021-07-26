РУС
СБУ "накрыла" мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

СБУ в Ивано-Франковской области ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовал ботоферму местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 000 SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Заказчиками услуг СМС-хаба были, в основном, клиенты из РФ. И использовали его мощности, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном - это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах.

СБУ накрыла мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине 01

В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование, а также почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ. ФОТО

Сейчас продолжаются следственные действия.

СБУ накрыла мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине 02

После завершения экспертиз планируется объявить организатору сделки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что предусмотрено ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

СБУ накрыла мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине 03
СБУ накрыла мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине 04
Фото: сайт СБУ

Топ комментарии
+78
Зелених знову поменшає в інтернеті
показать весь комментарий
26.07.2021 10:53 Ответить
+24
СБУ "накрыла" мощную пророссийскую ботоферму на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 1492
показать весь комментарий
26.07.2021 11:04 Ответить
+24
"При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей."

Шейх Абдулла Аззам
показать весь комментарий
26.07.2021 11:17 Ответить
Хакерские атаки ГРУ РАБссии одновременно сразу в 17 странах Мира включая США Британию Германию и далее везде, сделали не Мавзолейные Хмыри... у них нет китайского оборудования для этого...
показать весь комментарий
27.07.2021 04:40 Ответить
Один із улюблених сайтів в коментах ботоватанів - https://novosti-n.org/
Як читаєш коменти, то таке відчуття, що їх пишуть ордоватокацапи.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:15 Ответить
За такі статьї редактора треба звільняти з вовчим білетом. https://novosti-n.org/analitic/-CHogo-ty-taka-maruda-Kak-v-Ukrayne-nachaly-dublyrovat-fylmi-na-movu-4365
показать весь комментарий
27.07.2021 11:16 Ответить
