Центр протимінної діяльності створено в Чернігові. ФОТОрепортаж

У Чернігові створили Центр протимінної діяльності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Центр створено на фондах 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

Сьогодні Центр відвідали заступник голови Місії в посольстві США в Україні Алан Перселл і голова програми Швейцарського Фонду з протимінної діяльності (FSD) Коннелл Ентоні Джеррард.

У рамках співпраці ДССТ і Швейцарського фонду з протимінної діяльності спільно з управлінням екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України для груп інспектування якості розмінування передані техніка та обладнання.

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Зокрема ДССТ передали автомашини Mitsubishi L200, металодетектори Ebinger 422 GC, Minelab F3, UPEX 740M LargeLoop, захисні фартухи (жилети) (Personal protective equipment), захисні шоломи (Visor), персональні аптечки, робочі сумки сапера (обладнання для ручного розмінування), сумки парамедиків (обладнання для надання допомоги постраждалим від МВТ), рації та оргтехніку.















