Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чернівцях унаслідок потужного урагану затоплено вулиці, повалено дерева і відсутнє електропостачання в будинках. Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова міста Роман Клічук.
"Шановні городяни, отримую безліч дзвінків і повідомлень про відсутність електропостачання в багатьох районах міста через ураган. Ліквідація аварій триває, бригади працюватимуть цілодобово, взяв ситуацію під особистий контроль", - написав він.
У соцмережах публікують фото і відео наслідків урагану.
Топ коментарі
+8 Rulya Kosh
показати весь коментар30.07.2021 07:35 Відповісти Посилання
+6 Rusin
показати весь коментар29.07.2021 23:34 Відповісти Посилання
+3 амфаш
показати весь коментар30.07.2021 10:40 Відповісти Посилання
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Надо было идти работать госчиновниками и тырить деньги на крепкий особняк за высоким забором и бензиновую электростанцию для электричества в доме...
Метео война и ничего более .
Украина разрушила все свои наработки по HAARP , как и ЯО.
Змиев ,Украина полуразрушенная система " Уран". Ответить не чем .
Антени HAARP
Ви хоч уявляєте собі яка потрібна енергія щоб істотно впливати на погодні процеси?
И никакого отношения к бредовым метеовойнам он не имеет) Как, собственно говоря, и упомянутый HAARP)
https://www.youtube.com/watch?v=-YLkQjLqjxk
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https://www.youtube.com/watch?v=VUjrU59mMVE&t=2s
Приехал в Черновцы, цитадель украинства, а на улицах, особенно в новом городе, практически все по русски! Так даже я из принципа начал там говорит исключительно на украинском!