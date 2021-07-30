Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях унаслідок потужного урагану затоплено вулиці, повалено дерева і відсутнє електропостачання в будинках. Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова міста Роман Клічук.

"Шановні городяни, отримую безліч дзвінків і повідомлень про відсутність електропостачання в багатьох районах міста через ураган. Ліквідація аварій триває, бригади працюватимуть цілодобово, взяв ситуацію під особистий контроль", - написав він.

У соцмережах публікують фото і відео наслідків урагану.











