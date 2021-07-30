УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10603 відвідувача онлайн
Новини Фото
10 268 30

Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях унаслідок потужного урагану затоплено вулиці, повалено дерева і відсутнє електропостачання в будинках. Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова міста Роман Клічук.

"Шановні городяни, отримую безліч дзвінків і повідомлень про відсутність електропостачання в багатьох районах міста через ураган. Ліквідація аварій триває, бригади працюватимуть цілодобово, взяв ситуацію під особистий контроль", - написав він.

У соцмережах публікують фото і відео наслідків урагану.

Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган 01
Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган 02

Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган 03

Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган 04
Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган 05

Автор: 

ураган (77) Чернівці (562)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Все одно ураган мине, а зросійщення моїх Чернівців лишилось. Прикро, що це не можна змити ніяким ураганом…
показати весь коментар
30.07.2021 07:35 Відповісти
+6
Ото комусь "поталанило"

Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган - Цензор.НЕТ 815
показати весь коментар
29.07.2021 23:34 Відповісти
+3
Ты, знаешь, был поражён!
Приехал в Черновцы, цитадель украинства, а на улицах, особенно в новом городе, практически все по русски! Так даже я из принципа начал там говорит исключительно на украинском!
показати весь коментар
30.07.2021 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото комусь "поталанило"

Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган - Цензор.НЕТ 815
показати весь коментар
29.07.2021 23:34 Відповісти
кто знает- шо за марка-модель..?
показати весь коментар
30.07.2021 01:29 Відповісти
Рендж ровер
показати весь коментар
30.07.2021 01:34 Відповісти
Land Rover Freelander
показати весь коментар
30.07.2021 06:13 Відповісти
поможет каско
показати весь коментар
30.07.2021 19:03 Відповісти
минус ведро насосаное
показати весь коментар
30.07.2021 08:52 Відповісти
Грёбаный уроган. Ублюдок!
показати весь коментар
29.07.2021 23:35 Відповісти
И это всё за пол часа
показати весь коментар
30.07.2021 01:03 Відповісти
Граждане сами виноваты что сидят без света и с поломанными машинами и крышами от упавших деревьев!
Надо было идти работать госчиновниками и тырить деньги на крепкий особняк за высоким забором и бензиновую электростанцию для электричества в доме...
показати весь коментар
30.07.2021 02:43 Відповісти
Та зупиніть вже того Порошенка !!!
показати весь коментар
30.07.2021 04:09 Відповісти
HAARP (англ. High Frequency Active Auroral Research Program - программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн) -

Метео война и ничего более .
Украина разрушила все свои наработки по HAARP , как и ЯО.
Змиев ,Украина полуразрушенная система " Уран". Ответить не чем .
Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган - Цензор.НЕТ 7322 Антени HAARPПовалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган - Цензор.НЕТ 6039Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган - Цензор.НЕТ 5235
показати весь коментар
30.07.2021 06:33 Відповісти
яка ще метео війна? не пишіть дурниць!
показати весь коментар
30.07.2021 07:58 Відповісти
А хто знає чи то дурниці.
показати весь коментар
30.07.2021 08:57 Відповісти
Я знаю!: то дурниці
показати весь коментар
30.07.2021 10:44 Відповісти
100% дурниці
Ви хоч уявляєте собі яка потрібна енергія щоб істотно впливати на погодні процеси?
показати весь коментар
04.08.2021 15:13 Відповісти
Что за чушь? "Уран" - астрономический радиоинтерферометр (радиотелескоп) для изучения космических объектов по излучению от них (планет и т.п.) И никакой он неполуразрушенный.

И никакого отношения к бредовым метеовойнам он не имеет) Как, собственно говоря, и упомянутый HAARP)
показати весь коментар
30.07.2021 11:19 Відповісти
Цкраїна зараз це відновлює і дещо вже відновила
https://www.youtube.com/watch?v=-YLkQjLqjxk
показати весь коментар
31.07.2021 01:07 Відповісти
А в это время Бразилию засыпало снегом ...
*****
https://www.youtube.com/watch?v=VUjrU59mMVE&t=2s
показати весь коментар
30.07.2021 07:15 Відповісти
Все одно ураган мине, а зросійщення моїх Чернівців лишилось. Прикро, що це не можна змити ніяким ураганом…
показати весь коментар
30.07.2021 07:35 Відповісти
Повністю Вас підтримую.І не розумію чому цензор викладають відео,де говорять російською.Вони тільки і сприяють зросійщенню.
показати весь коментар
30.07.2021 10:31 Відповісти
Та Бутусов і сам не великий борець за мову…мняко кажучи. Вже багато разів йому писала бо Цензор на рюзькій передував новинами від українського на багато годин.
показати весь коментар
30.07.2021 12:54 Відповісти
А він - "русскоязычный патріот".
показати весь коментар
30.07.2021 18:51 Відповісти
Це те саме,що вітати українців з їх національним святом картинками на мові московитів.
показати весь коментар
30.07.2021 10:34 Відповісти
Ты, знаешь, был поражён!
Приехал в Черновцы, цитадель украинства, а на улицах, особенно в новом городе, практически все по русски! Так даже я из принципа начал там говорит исключительно на украинском!
показати весь коментар
30.07.2021 10:40 Відповісти
так потужно льет, что а асфальт почти весь смыло!
показати весь коментар
30.07.2021 08:07 Відповісти
везет им..еще недовольны..прохлада..
показати весь коментар
30.07.2021 08:52 Відповісти
Судя по закадровым комментам снимал какой-то зедаун?
показати весь коментар
30.07.2021 11:17 Відповісти
ЦЕНЗОР! Заглуши на відео москворотого істеричного рагуля з Чернауць!!! То не можна слухати!!!!!!!! Нахіба така шизофренічна озвучка?!!!👹👹👹👹👹👹👹
показати весь коментар
30.07.2021 19:14 Відповісти
А хай би то дерево того дурнуватого автора відео накрило… Аби українську згадав і трохи вспокоївся від психозу. А най би його Прут потоком змив .
показати весь коментар
30.07.2021 19:17 Відповісти
 
 