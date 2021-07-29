Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах в результате мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение в домах. Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова города Роман Кличук.

"Уважаемые горожане, получаю множество звонков и сообщений об отсутствии электроснабжения во многих районах города из-за урагана. Ликвидация аварий продолжается, бригады будут работать круглосуточно, взял ситуацию под личный контроль", - написал он.

В соцсетях публикую фото и видео последствий урагана.











