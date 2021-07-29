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Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах в результате мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение в домах. Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова города Роман Кличук.

"Уважаемые горожане, получаю множество звонков и сообщений об отсутствии электроснабжения во многих районах города из-за урагана. Ликвидация аварий продолжается, бригады будут работать круглосуточно, взял ситуацию под личный контроль", - написал он.

В соцсетях публикую фото и видео последствий урагана.

Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган 01
Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган 02

Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган 03

Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган 04
Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган 05

Автор: 

ураган (233) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+8
Все одно ураган мине, а зросійщення моїх Чернівців лишилось. Прикро, що це не можна змити ніяким ураганом…
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30.07.2021 07:35 Ответить
+6
Ото комусь "поталанило"

Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган - Цензор.НЕТ 815
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29.07.2021 23:34 Ответить
+3
Ты, знаешь, был поражён!
Приехал в Черновцы, цитадель украинства, а на улицах, особенно в новом городе, практически все по русски! Так даже я из принципа начал там говорит исключительно на украинском!
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30.07.2021 10:40 Ответить
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Ото комусь "поталанило"

Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган - Цензор.НЕТ 815
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29.07.2021 23:34 Ответить
кто знает- шо за марка-модель..?
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30.07.2021 01:29 Ответить
Рендж ровер
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30.07.2021 01:34 Ответить
Land Rover Freelander
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30.07.2021 06:13 Ответить
поможет каско
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30.07.2021 19:03 Ответить
минус ведро насосаное
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30.07.2021 08:52 Ответить
Грёбаный уроган. Ублюдок!
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29.07.2021 23:35 Ответить
И это всё за пол часа
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30.07.2021 01:03 Ответить
Граждане сами виноваты что сидят без света и с поломанными машинами и крышами от упавших деревьев!
Надо было идти работать госчиновниками и тырить деньги на крепкий особняк за высоким забором и бензиновую электростанцию для электричества в доме...
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30.07.2021 02:43 Ответить
Та зупиніть вже того Порошенка !!!
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30.07.2021 04:09 Ответить
HAARP (англ. High Frequency Active Auroral Research Program - программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн) -

Метео война и ничего более .
Украина разрушила все свои наработки по HAARP , как и ЯО.
Змиев ,Украина полуразрушенная система " Уран". Ответить не чем .
Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган - Цензор.НЕТ 7322 Антени HAARPПовалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган - Цензор.НЕТ 6039Повалені дерева, відсутня електрика, - Чернівці накрив ураган - Цензор.НЕТ 5235
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30.07.2021 06:33 Ответить
яка ще метео війна? не пишіть дурниць!
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30.07.2021 07:58 Ответить
А хто знає чи то дурниці.
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30.07.2021 08:57 Ответить
Я знаю!: то дурниці
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30.07.2021 10:44 Ответить
100% дурниці
Ви хоч уявляєте собі яка потрібна енергія щоб істотно впливати на погодні процеси?
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04.08.2021 15:13 Ответить
Что за чушь? "Уран" - астрономический радиоинтерферометр (радиотелескоп) для изучения космических объектов по излучению от них (планет и т.п.) И никакой он неполуразрушенный.

И никакого отношения к бредовым метеовойнам он не имеет) Как, собственно говоря, и упомянутый HAARP)
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30.07.2021 11:19 Ответить
Цкраїна зараз це відновлює і дещо вже відновила
https://www.youtube.com/watch?v=-YLkQjLqjxk
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31.07.2021 01:07 Ответить
А в это время Бразилию засыпало снегом ...
*****
https://www.youtube.com/watch?v=VUjrU59mMVE&t=2s
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30.07.2021 07:15 Ответить
Все одно ураган мине, а зросійщення моїх Чернівців лишилось. Прикро, що це не можна змити ніяким ураганом…
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30.07.2021 07:35 Ответить
Повністю Вас підтримую.І не розумію чому цензор викладають відео,де говорять російською.Вони тільки і сприяють зросійщенню.
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30.07.2021 10:31 Ответить
Та Бутусов і сам не великий борець за мову…мняко кажучи. Вже багато разів йому писала бо Цензор на рюзькій передував новинами від українського на багато годин.
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30.07.2021 12:54 Ответить
А він - "русскоязычный патріот".
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30.07.2021 18:51 Ответить
Це те саме,що вітати українців з їх національним святом картинками на мові московитів.
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30.07.2021 10:34 Ответить
Ты, знаешь, был поражён!
Приехал в Черновцы, цитадель украинства, а на улицах, особенно в новом городе, практически все по русски! Так даже я из принципа начал там говорит исключительно на украинском!
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30.07.2021 10:40 Ответить
так потужно льет, что а асфальт почти весь смыло!
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30.07.2021 08:07 Ответить
везет им..еще недовольны..прохлада..
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30.07.2021 08:52 Ответить
Судя по закадровым комментам снимал какой-то зедаун?
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30.07.2021 11:17 Ответить
ЦЕНЗОР! Заглуши на відео москворотого істеричного рагуля з Чернауць!!! То не можна слухати!!!!!!!! Нахіба така шизофренічна озвучка?!!!👹👹👹👹👹👹👹
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30.07.2021 19:14 Ответить
А хай би то дерево того дурнуватого автора відео накрило… Аби українську згадав і трохи вспокоївся від психозу. А най би його Прут потоком змив .
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30.07.2021 19:17 Ответить
 
 