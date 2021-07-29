Повалены деревья, отсутствует электричество, - Черновцы накрыл ураган. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Черновцах в результате мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение в домах. Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова города Роман Кличук.
"Уважаемые горожане, получаю множество звонков и сообщений об отсутствии электроснабжения во многих районах города из-за урагана. Ликвидация аварий продолжается, бригады будут работать круглосуточно, взял ситуацию под личный контроль", - написал он.
В соцсетях публикую фото и видео последствий урагана.
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+8 Rulya Kosh
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Надо было идти работать госчиновниками и тырить деньги на крепкий особняк за высоким забором и бензиновую электростанцию для электричества в доме...
Метео война и ничего более .
Украина разрушила все свои наработки по HAARP , как и ЯО.
Змиев ,Украина полуразрушенная система " Уран". Ответить не чем .
Антени HAARP
Ви хоч уявляєте собі яка потрібна енергія щоб істотно впливати на погодні процеси?
И никакого отношения к бредовым метеовойнам он не имеет) Как, собственно говоря, и упомянутый HAARP)
https://www.youtube.com/watch?v=-YLkQjLqjxk
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https://www.youtube.com/watch?v=VUjrU59mMVE&t=2s
Приехал в Черновцы, цитадель украинства, а на улицах, особенно в новом городе, практически все по русски! Так даже я из принципа начал там говорит исключительно на украинском!