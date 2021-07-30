Навчання в Рівному: ОДА звільняли від "терористів". ФОТОрепортаж

За легендою, в будівлю ОДА проникла група з 5 терористів і захопила заручників.

Про це повідомляє пресцентр Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання проводила координаційна група Антитерористичного центру при УСБУ Рівненщини. Також у них взяли участь нацгвардійці, поліцейські, співробітники військової служби правопорядку, ДСНС і Держспецзв'язку.

"Умовна група з п'яти терористів проникла в будівлю і захопила 15 заручників. Серед заручників опинилися і гвардійці. Зловмисники забарикадувалися в приміщенні. Фахівці вели з ними переговори через електронну пошту і рації", - розповів перший заступник командира частини - начальник штабу майор Володимир Немеришин.

Головним завданням учасників тренування було зберегти життя "заручників". Переговори з умовними "терористами" тривали три години, але переконати їх здатися не вдалося.

"Як результат - були задіяні штурмові групи, які нейтралізували "терористів" і звільнили заручників", - повідомили в Нацгвардії.











