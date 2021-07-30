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Навчання в Рівному: ОДА звільняли від "терористів". ФОТОрепортаж

За легендою, в будівлю ОДА проникла група з 5 терористів і захопила заручників.

Про це повідомляє пресцентр Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання проводила координаційна група Антитерористичного центру при УСБУ Рівненщини. Також у них взяли участь нацгвардійці, поліцейські, співробітники військової служби правопорядку, ДСНС і Держспецзв'язку.

"Умовна група з п'яти терористів проникла в будівлю і захопила 15 заручників. Серед заручників опинилися і гвардійці. Зловмисники забарикадувалися в приміщенні. Фахівці вели з ними переговори через електронну пошту і рації", - розповів перший заступник командира частини - начальник штабу майор Володимир Немеришин.

Головним завданням учасників тренування було зберегти життя "заручників". Переговори з умовними "терористами" тривали три години, але переконати їх здатися не вдалося.

"Як результат - були задіяні штурмові групи, які нейтралізували "терористів" і звільнили заручників", - повідомили в Нацгвардії.

Навчання в Рівному: ОДА звільняли від терористів 01
Навчання в Рівному: ОДА звільняли від терористів 02
Навчання в Рівному: ОДА звільняли від терористів 03
Навчання в Рівному: ОДА звільняли від терористів 04
Навчання в Рівному: ОДА звільняли від терористів 05
Навчання в Рівному: ОДА звільняли від терористів 06

Автор: 

Рівне (577) СБУ (13061) військові навчання (2785) Національна гвардія (1590)


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Топ коментарі
+2
Терористи в будівлю прийдуть з РПГ і ніхто не зможе під'їхати до будівлі ані на джипі ані на пожежній машині. Ці потешні навчання не дають жодного результату! Потрібно реально відпрацювувати бойові ситуації! В росії це вже проходили під час штурму парламенту. Тому не потрібно вигадувати, а потрібна доставка танку, обстріл танком поверхів будівлі і подальший штурм з тушінням пожежі.
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30.07.2021 18:29 Відповісти
+2
а где шарики и концерт))
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30.07.2021 20:13 Відповісти
+2
Такі навчання показують тільки повну непрофесійність керівництва МВС та АТЦ СБУ, які планують такі навчання! Взагалі командири та керівники силовиків на місцях повністю непридатні для проведення будь яких антитерористичних заходів. Тому що МВС та СБУ не навчає керівництво та командування! В нас люди які приймають рішення є найбільш ідіотською та слабкою ланкою в процесі. Замість того щоб правильно моделювати ситуацію і віддавати правильні накази, командування та керівництво займаються імітацією! За такі навчання потрібно відразу звільнити всіх причетних як ідіотів.
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30.07.2021 20:15 Відповісти
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Терористи в будівлю прийдуть з РПГ і ніхто не зможе під'їхати до будівлі ані на джипі ані на пожежній машині. Ці потешні навчання не дають жодного результату! Потрібно реально відпрацювувати бойові ситуації! В росії це вже проходили під час штурму парламенту. Тому не потрібно вигадувати, а потрібна доставка танку, обстріл танком поверхів будівлі і подальший штурм з тушінням пожежі.
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30.07.2021 18:29 Відповісти
а чого саме танк?...це високоточна зброя
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30.07.2021 19:15 Відповісти
Це зброя яка може знешкодити терористів пострілами гармати і витримати влучання РПГ та обстріл з крупнокаліберного кулемету. Поки що інших бронемашин з таким бронюванням як у танка або більше в нас немає! Під прикриттям танку (поки танк буде стріляти по вікнам і даху) до будівлі підійде АТЦ СБУ і зайде в будівлю для ведення ближнього бою з терористами! Все інше це лайно і фальсифікація. Тренування мають полягати в доставці танків на позиції для обстрілу будівлі і планування наступу АТЦ СБУ на будівлю під приктиттям танків і БПЛА.
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30.07.2021 19:39 Відповісти
Такі навчання показують тільки повну непрофесійність керівництва МВС та АТЦ СБУ, які планують такі навчання! Взагалі командири та керівники силовиків на місцях повністю непридатні для проведення будь яких антитерористичних заходів. Тому що МВС та СБУ не навчає керівництво та командування! В нас люди які приймають рішення є найбільш ідіотською та слабкою ланкою в процесі. Замість того щоб правильно моделювати ситуацію і віддавати правильні накази, командування та керівництво займаються імітацією! За такі навчання потрібно відразу звільнити всіх причетних як ідіотів.
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30.07.2021 20:15 Відповісти
надож личный состав херней задолбать вот и выдумывают всякие потешные учения
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30.07.2021 19:48 Відповісти
Ну гахнути з будівлі РПГ трохи не комфортно, з криші так а з кімнати😂😂
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31.07.2021 22:03 Відповісти
а где шарики и концерт))
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30.07.2021 20:13 Відповісти
Потом просмотр фильма "Земляне"
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30.07.2021 20:21 Відповісти
Конечно, если задумать показуху вроде этой, то результат прогнозируем: террористы захвачены, заложники спасены (и не один не пострадал!) а правоохранители действовали четко и слаженно.
Но в реальности, получится приблизительно как со штурмом здания верховного суда в Боготе которое было захвачено террористами группировки М-19, 6 ноября 1985 года.
Тогда погибли 80 гражданских, 11 полицейских и 33 террориста.
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30.07.2021 20:26 Відповісти
цирк
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30.07.2021 21:26 Відповісти
По легенде, в здание ОГА проникла группа из 5 голых Чаусов и захватила заложников.
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31.07.2021 05:52 Відповісти
Усьоо! Трепещіть тераристи! В Рівному є спец пожежник- штурмовик, який знешкоджує 5 липарів😂😂😂😂.
***** хто вам пише легенду навчань????
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31.07.2021 22:00 Відповісти
Ставляться два муляжі МОНок і Рекси які так сміло стоять в центральному вході лежать метрів за 200 від центрального входу😂😂😂😂
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31.07.2021 22:07 Відповісти
 
 