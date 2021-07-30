Навчання в Рівному: ОДА звільняли від "терористів". ФОТОрепортаж
За легендою, в будівлю ОДА проникла група з 5 терористів і захопила заручників.
Про це повідомляє пресцентр Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
Навчання проводила координаційна група Антитерористичного центру при УСБУ Рівненщини. Також у них взяли участь нацгвардійці, поліцейські, співробітники військової служби правопорядку, ДСНС і Держспецзв'язку.
"Умовна група з п'яти терористів проникла в будівлю і захопила 15 заручників. Серед заручників опинилися і гвардійці. Зловмисники забарикадувалися в приміщенні. Фахівці вели з ними переговори через електронну пошту і рації", - розповів перший заступник командира частини - начальник штабу майор Володимир Немеришин.
Головним завданням учасників тренування було зберегти життя "заручників". Переговори з умовними "терористами" тривали три години, але переконати їх здатися не вдалося.
"Як результат - були задіяні штурмові групи, які нейтралізували "терористів" і звільнили заручників", - повідомили в Нацгвардії.
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Но в реальности, получится приблизительно как со штурмом здания верховного суда в Боготе которое было захвачено террористами группировки М-19, 6 ноября 1985 года.
Тогда погибли 80 гражданских, 11 полицейских и 33 террориста.
***** хто вам пише легенду навчань????