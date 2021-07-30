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Учения в Ривном: ОГА освобождали от "террористов". ФОТОрепортаж

По легенде, в здание ОГА проникла группа из 5 террористов и захватила заложников.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Учения проводила координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ Ривненщины. Также в них приняли участие нацгвардейцы, полицейски, сотрудники военной службы правопорядка, ГСЧС и Госспецсвязи.

"Условная группа из пяти террористов проникла в здание и захватила 15 заложников. Среди заложников оказались и гвардейцы. Злоумышленники забаррикадировались в помещении. Специалисты вели с ними переговоры по электронной почте и рации", - рассказал первый заместитель командира части - начальник штаба майор Владимир Немеришин.

Смотрите: Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море. ФОТОрепортаж

Главной задачей участников тренировки было сохранить жизнь "заложников". Переговоры с условными "террористами" длились три часа, но убедить их сдаться не удалось.

"Как результат - были задействованы штурмовые группы, которые нейтрализовали "террористов" и освободили заложников", - сообщили в Нацгвардии.

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Учения в Ривном: ОГА освобождали от террористов 01
Учения в Ривном: ОГА освобождали от террористов 02
Учения в Ривном: ОГА освобождали от террористов 03
Учения в Ривном: ОГА освобождали от террористов 04
Учения в Ривном: ОГА освобождали от террористов 05
Учения в Ривном: ОГА освобождали от террористов 06

Автор: 

Ровно (533) СБУ (20130) военные учения (3466) Национальная гвардия (2179)


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Топ комментарии
+2
Терористи в будівлю прийдуть з РПГ і ніхто не зможе під'їхати до будівлі ані на джипі ані на пожежній машині. Ці потешні навчання не дають жодного результату! Потрібно реально відпрацювувати бойові ситуації! В росії це вже проходили під час штурму парламенту. Тому не потрібно вигадувати, а потрібна доставка танку, обстріл танком поверхів будівлі і подальший штурм з тушінням пожежі.
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30.07.2021 18:29 Ответить
+2
а где шарики и концерт))
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30.07.2021 20:13 Ответить
+2
Такі навчання показують тільки повну непрофесійність керівництва МВС та АТЦ СБУ, які планують такі навчання! Взагалі командири та керівники силовиків на місцях повністю непридатні для проведення будь яких антитерористичних заходів. Тому що МВС та СБУ не навчає керівництво та командування! В нас люди які приймають рішення є найбільш ідіотською та слабкою ланкою в процесі. Замість того щоб правильно моделювати ситуацію і віддавати правильні накази, командування та керівництво займаються імітацією! За такі навчання потрібно відразу звільнити всіх причетних як ідіотів.
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30.07.2021 20:15 Ответить
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Терористи в будівлю прийдуть з РПГ і ніхто не зможе під'їхати до будівлі ані на джипі ані на пожежній машині. Ці потешні навчання не дають жодного результату! Потрібно реально відпрацювувати бойові ситуації! В росії це вже проходили під час штурму парламенту. Тому не потрібно вигадувати, а потрібна доставка танку, обстріл танком поверхів будівлі і подальший штурм з тушінням пожежі.
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30.07.2021 18:29 Ответить
а чого саме танк?...це високоточна зброя
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30.07.2021 19:15 Ответить
Це зброя яка може знешкодити терористів пострілами гармати і витримати влучання РПГ та обстріл з крупнокаліберного кулемету. Поки що інших бронемашин з таким бронюванням як у танка або більше в нас немає! Під прикриттям танку (поки танк буде стріляти по вікнам і даху) до будівлі підійде АТЦ СБУ і зайде в будівлю для ведення ближнього бою з терористами! Все інше це лайно і фальсифікація. Тренування мають полягати в доставці танків на позиції для обстрілу будівлі і планування наступу АТЦ СБУ на будівлю під приктиттям танків і БПЛА.
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30.07.2021 19:39 Ответить
Такі навчання показують тільки повну непрофесійність керівництва МВС та АТЦ СБУ, які планують такі навчання! Взагалі командири та керівники силовиків на місцях повністю непридатні для проведення будь яких антитерористичних заходів. Тому що МВС та СБУ не навчає керівництво та командування! В нас люди які приймають рішення є найбільш ідіотською та слабкою ланкою в процесі. Замість того щоб правильно моделювати ситуацію і віддавати правильні накази, командування та керівництво займаються імітацією! За такі навчання потрібно відразу звільнити всіх причетних як ідіотів.
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30.07.2021 20:15 Ответить
надож личный состав херней задолбать вот и выдумывают всякие потешные учения
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30.07.2021 19:48 Ответить
Ну гахнути з будівлі РПГ трохи не комфортно, з криші так а з кімнати😂😂
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31.07.2021 22:03 Ответить
а где шарики и концерт))
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30.07.2021 20:13 Ответить
Потом просмотр фильма "Земляне"
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30.07.2021 20:21 Ответить
Конечно, если задумать показуху вроде этой, то результат прогнозируем: террористы захвачены, заложники спасены (и не один не пострадал!) а правоохранители действовали четко и слаженно.
Но в реальности, получится приблизительно как со штурмом здания верховного суда в Боготе которое было захвачено террористами группировки М-19, 6 ноября 1985 года.
Тогда погибли 80 гражданских, 11 полицейских и 33 террориста.
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30.07.2021 20:26 Ответить
цирк
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30.07.2021 21:26 Ответить
По легенде, в здание ОГА проникла группа из 5 голых Чаусов и захватила заложников.
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31.07.2021 05:52 Ответить
Усьоо! Трепещіть тераристи! В Рівному є спец пожежник- штурмовик, який знешкоджує 5 липарів😂😂😂😂.
***** хто вам пише легенду навчань????
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31.07.2021 22:00 Ответить
Ставляться два муляжі МОНок і Рекси які так сміло стоять в центральному вході лежать метрів за 200 від центрального входу😂😂😂😂
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31.07.2021 22:07 Ответить
 
 