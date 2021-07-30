Учения в Ривном: ОГА освобождали от "террористов". ФОТОрепортаж

По легенде, в здание ОГА проникла группа из 5 террористов и захватила заложников.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Учения проводила координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ Ривненщины. Также в них приняли участие нацгвардейцы, полицейски, сотрудники военной службы правопорядка, ГСЧС и Госспецсвязи.

"Условная группа из пяти террористов проникла в здание и захватила 15 заложников. Среди заложников оказались и гвардейцы. Злоумышленники забаррикадировались в помещении. Специалисты вели с ними переговоры по электронной почте и рации", - рассказал первый заместитель командира части - начальник штаба майор Владимир Немеришин.

Смотрите: Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море. ФОТОрепортаж

Главной задачей участников тренировки было сохранить жизнь "заложников". Переговоры с условными "террористами" длились три часа, но убедить их сдаться не удалось.

"Как результат - были задействованы штурмовые группы, которые нейтрализовали "террористов" и освободили заложников", - сообщили в Нацгвардии.

Также читайте: "Объединенные усилия-2021": активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей. ФОТОрепортаж











