Учения в Ривном: ОГА освобождали от "террористов". ФОТОрепортаж
По легенде, в здание ОГА проникла группа из 5 террористов и захватила заложников.
Об этом сообщает пресс-центр Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Учения проводила координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ Ривненщины. Также в них приняли участие нацгвардейцы, полицейски, сотрудники военной службы правопорядка, ГСЧС и Госспецсвязи.
"Условная группа из пяти террористов проникла в здание и захватила 15 заложников. Среди заложников оказались и гвардейцы. Злоумышленники забаррикадировались в помещении. Специалисты вели с ними переговоры по электронной почте и рации", - рассказал первый заместитель командира части - начальник штаба майор Владимир Немеришин.
Главной задачей участников тренировки было сохранить жизнь "заложников". Переговоры с условными "террористами" длились три часа, но убедить их сдаться не удалось.
"Как результат - были задействованы штурмовые группы, которые нейтрализовали "террористов" и освободили заложников", - сообщили в Нацгвардии.
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Но в реальности, получится приблизительно как со штурмом здания верховного суда в Боготе которое было захвачено террористами группировки М-19, 6 ноября 1985 года.
Тогда погибли 80 гражданских, 11 полицейских и 33 террориста.
***** хто вам пише легенду навчань????