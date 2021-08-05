Нацполіція вертольотом транспортувала немовля з Рівного в "Охматдит". ФОТО

Національна поліція України в четвер транспортувала вертольотом шестимісячного хлопчика з Рівненської обласної дитячої лікарні в Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

Згідно з повідомленням, у немовляти виявили сепсис і двосторонню бактеріальну деструкцію легень. Його лікуватимуть в "Охматдиті" фахівці з респіраторної підтримки та лікування імунодефіцитів.





В рамках проєкту з аеромедичної евакуації пріоритет у допомозі надають хворим з гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу, а також з важкими травматичними ушкодженнями.

Експериментальний проєкт передбачає перевезення складних пацієнтів з 14 обласних центрів України.