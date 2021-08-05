Нацполіція вертольотом транспортувала немовля з Рівного в "Охматдит". ФОТО
Національна поліція України в четвер транспортувала вертольотом шестимісячного хлопчика з Рівненської обласної дитячої лікарні в Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в Facebook.
Згідно з повідомленням, у немовляти виявили сепсис і двосторонню бактеріальну деструкцію легень. Його лікуватимуть в "Охматдиті" фахівці з респіраторної підтримки та лікування імунодефіцитів.
В рамках проєкту з аеромедичної евакуації пріоритет у допомозі надають хворим з гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу, а також з важкими травматичними ушкодженнями.
Експериментальний проєкт передбачає перевезення складних пацієнтів з 14 обласних центрів України.
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Посадка должна быть безопасной для борта и окружающих
Навигация в Киеве до сих пор запрещена!!!
Посадить эту птичку на пятачок без оборудввания , можно
Но риски всегда больше, чем ожидания
Посадят на стадионе рядом или на площадке иняза, накрвйняк на мотозаводе
А дальше скорой