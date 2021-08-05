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Нацполіція вертольотом транспортувала немовля з Рівного в "Охматдит". ФОТО

Національна поліція України в четвер транспортувала вертольотом шестимісячного хлопчика з Рівненської обласної дитячої лікарні в Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

Згідно з повідомленням, у немовляти виявили сепсис і двосторонню бактеріальну деструкцію легень. Його лікуватимуть в "Охматдиті" фахівці з респіраторної підтримки та лікування імунодефіцитів.

Нацполіція вертольотом транспортувала немовля з Рівного в Охматдит 01
Нацполіція вертольотом транспортувала немовля з Рівного в Охматдит 02

В рамках проєкту з аеромедичної евакуації пріоритет у допомозі надають хворим з гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу, а також з важкими травматичними ушкодженнями.

Експериментальний проєкт передбачає перевезення складних пацієнтів з 14 обласних центрів України.

Автор: 

Охматдит (245) Нацполіція (15164) Рівне (573)


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мне вот интересно, в суперсовременом Охмадете нет вертолетной площадки непосредственно на крыши больницы??))
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05.08.2021 16:24 Відповісти
Ну новий корпус ж не здали досі, хоча Зе лєнточку там і перерізав... А у старому корпусі нема! От і вимушені сідати на стадіон старт за півкілометра звідти...
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05.08.2021 16:38 Відповісти
Это шо вам? Кусок всфальта должно быть???
Посадка должна быть безопасной для борта и окружающих
Навигация в Киеве до сих пор запрещена!!!
Посадить эту птичку на пятачок без оборудввания , можно
Но риски всегда больше, чем ожидания
Посадят на стадионе рядом или на площадке иняза, накрвйняк на мотозаводе
А дальше скорой
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05.08.2021 17:31 Відповісти
ех.. мою б тещу, ще ту сепарку, до криму б одвезли й там скинули.... Ну хоче серед росіян померти а не тут на "чужбине"
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05.08.2021 16:25 Відповісти
Може, створити їй умови? Купити домік в дєрєвнє? Там багато занедбаного, дорого не буде.
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05.08.2021 17:06 Відповісти
да кстати видел этот вертолёт сегодня над Киевом низко пролетал
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05.08.2021 16:39 Відповісти
Причем тут полиция если вертолет оснащен ИВЛ, монитором, капельницой итп. Для чего такой вертолет именно в полиции а не в 103? Должна быть единая служба 911.
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05.08.2021 21:16 Відповісти
 
 