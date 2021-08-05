Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в "Охматдет". ФОТО
Национальная полиция Украины в четверг транспортировала вертолетом шестимесячного мальчика из Ривненской областной детской больницы в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.
Согласно сообщению, у младенца выявили сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких. Его будут лечить в "Охматдете" специалисты по респираторной поддержке и лечению иммунодефицитов.
В рамках проекта по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи оказывают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения, а также с тяжелыми травматическими повреждениями.
Экспериментальный проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров Украины.
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Посадка должна быть безопасной для борта и окружающих
Навигация в Киеве до сих пор запрещена!!!
Посадить эту птичку на пятачок без оборудввания , можно
Но риски всегда больше, чем ожидания
Посадят на стадионе рядом или на площадке иняза, накрвйняк на мотозаводе
А дальше скорой