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Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в "Охматдет". ФОТО

Национальная полиция Украины в четверг транспортировала вертолетом шестимесячного мальчика из Ривненской областной детской больницы в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

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Согласно сообщению, у младенца выявили сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких. Его будут лечить в "Охматдете" специалисты по респираторной поддержке и лечению иммунодефицитов.

Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в Охматдет 01
Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в Охматдет 02

В рамках проекта по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи оказывают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения, а также с тяжелыми травматическими повреждениями.

Экспериментальный проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров Украины.

ОХМАТДЕТ (243) Нацполиция (16459) Ровно (529)


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мне вот интересно, в суперсовременом Охмадете нет вертолетной площадки непосредственно на крыши больницы??))
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05.08.2021 16:24 Ответить
Ну новий корпус ж не здали досі, хоча Зе лєнточку там і перерізав... А у старому корпусі нема! От і вимушені сідати на стадіон старт за півкілометра звідти...
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05.08.2021 16:38 Ответить
Это шо вам? Кусок всфальта должно быть???
Посадка должна быть безопасной для борта и окружающих
Навигация в Киеве до сих пор запрещена!!!
Посадить эту птичку на пятачок без оборудввания , можно
Но риски всегда больше, чем ожидания
Посадят на стадионе рядом или на площадке иняза, накрвйняк на мотозаводе
А дальше скорой
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05.08.2021 17:31 Ответить
ех.. мою б тещу, ще ту сепарку, до криму б одвезли й там скинули.... Ну хоче серед росіян померти а не тут на "чужбине"
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05.08.2021 16:25 Ответить
Може, створити їй умови? Купити домік в дєрєвнє? Там багато занедбаного, дорого не буде.
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05.08.2021 17:06 Ответить
да кстати видел этот вертолёт сегодня над Киевом низко пролетал
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05.08.2021 16:39 Ответить
Причем тут полиция если вертолет оснащен ИВЛ, монитором, капельницой итп. Для чего такой вертолет именно в полиции а не в 103? Должна быть единая служба 911.
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05.08.2021 21:16 Ответить
 
 