Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в "Охматдет". ФОТО

Национальная полиция Украины в четверг транспортировала вертолетом шестимесячного мальчика из Ривненской областной детской больницы в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

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Согласно сообщению, у младенца выявили сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких. Его будут лечить в "Охматдете" специалисты по респираторной поддержке и лечению иммунодефицитов.





В рамках проекта по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи оказывают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения, а также с тяжелыми травматическими повреждениями.

Экспериментальный проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров Украины.