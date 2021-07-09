Новый комплекс "Охматдета" реально достроить в текущем году, - Ляшко
Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев) можно реально завершить в 2021 году.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"При запуске нового корпуса "Охматдет" увеличит свою мощность: в нем смогут лечить более 32 тыс. пациентов, проводить более 18 тыс. сложных операций в год, в частности более 100 трансплантаций костного мозга. Проект реально завершить в 2021 году", - сказал он в ходе заседания комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования в пятницу.
По словам Ляшко, строительство нового лечебно-диагностического корпуса и его техоборудование включены в перечень мероприятий по подготовке празднования 30-й годовщины независимости Украины и перед Минздравом стоит вызов, чтобы корпус был дооборудован до 24 августа.
Ляшко подчеркнул, что закупку оборудования для комплекса планируется провести по переговорной процедуре.
К настоящему времени проект строительства реализован на 95%.
"На сегодня из выделенной суммы средств инвестиционного проекта (1,2 млрд грн) фактически использовано 68 млн, заключены договора на сумму 202 млн, объявлены торги в системе ProZorro на сумму 962 млн грн. Однако существуют некоторые риски относительно полного введения в эксплуатацию этого корпуса. В частности, Антимонопольный комитет Украины блокирует процедуры закупок на сумму 293 млн грн, что делает невозможной закупку мониторов для пациентов. 14 процедур на сумму 220 мл грн не состоялись",- добавил министр.
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"Полный провал Российской сборной на чемпионате Европы по футболу,
Это заслуга лично Путина и его правительства, российских депутатов и чиновников.
Потому как им глубоко чихать на Россию и её граждан,
Их дети и семья живут в Европе и США, теперь там их Родина.
В том году Вачеслав Фетисов, депутат партии "Единая Россия" публично заявил:
"Слава Богу что моя дочь живет и учится в США, а не в этой убогой и нищей России."
И еще может не по теме, пресс секретарь Путина Дмитрий Песков призывает всех граждан России привиться от коронавируса,
А его дочь Лиза проживающая в Париже выкладывает видео, в котором говорит что российская вакцина от ковида "Спутник" полный отстой, и что эта вакцина только для животных.
Вот такой вот у нас в России патриотизм от Путина и его подчиненны"
Пишу це вам з Діснейленда, що біля Голівуда, які побудував Зеленський, в лісі мільярда дерев, висаджених Зеленським, біля університету імені Зеленського, що запускають ракету-носітель в космос і розробляють українську вакцину від Ковід, за зарплатню, що наздогнала польську.
Та подожди. Не газуй. А что на следующих выборах обещать ты подумал? Только про Гонгадзе?