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Новый комплекс "Охматдета" реально достроить в текущем году, - Ляшко

Новый комплекс

Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев) можно реально завершить в 2021 году.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"При запуске нового корпуса "Охматдет" увеличит свою мощность: в нем смогут лечить более 32 тыс. пациентов, проводить более 18 тыс. сложных операций в год, в частности более 100 трансплантаций костного мозга. Проект реально завершить в 2021 году", - сказал он в ходе заседания комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования в пятницу.

По словам Ляшко, строительство нового лечебно-диагностического корпуса и его техоборудование включены в перечень мероприятий по подготовке празднования 30-й годовщины независимости Украины и перед Минздравом стоит вызов, чтобы корпус был дооборудован до 24 августа.

Ляшко подчеркнул, что закупку оборудования для комплекса планируется провести по переговорной процедуре.

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К настоящему времени проект строительства реализован на 95%.

"На сегодня из выделенной суммы средств инвестиционного проекта (1,2 млрд грн) фактически использовано 68 млн, заключены договора на сумму 202 млн, объявлены торги в системе ProZorro на сумму 962 млн грн. Однако существуют некоторые риски относительно полного введения в эксплуатацию этого корпуса. В частности, Антимонопольный комитет Украины блокирует процедуры закупок на сумму 293 млн грн, что делает невозможной закупку мониторов для пациентов. 14 процедур на сумму 220 мл грн не состоялись",- добавил министр.

Автор: 

Минздрав (4901) ОХМАТДЕТ (244) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+1
Стройка века!
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09.07.2021 14:36
+1
Новый комплекс "Охматдета" реально достроить в текущем году, - Ляшко

Та подожди. Не газуй. А что на следующих выборах обещать ты подумал? Только про Гонгадзе?
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09.07.2021 14:53
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09.07.2021 14:36 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82 Історія Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» розпочалася у 1894 році,
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09.07.2021 14:38 Ответить
ещё не достроили? пора и туда запускать Берлагу и колоть
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09.07.2021 15:02 Ответить
Новий комплекс "Охматдиту" реально добудувати в поточному році, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7577
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09.07.2021 16:30 Ответить
Возив дитину в Охматдит на початку 2019, а потім у кінці 2020... Щось я не особливо бачив, щоб стан готовності корпусу нового помінявся за цей час - коробка як стояла готова, так і стоїть. І в 2020 не було видно, щоб там по ньому роботи проводили.
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09.07.2021 14:39 Ответить
Чут-чуть юмора из РФ))

"Полный провал Российской сборной на чемпионате Европы по футболу,
Это заслуга лично Путина и его правительства, российских депутатов и чиновников.
Потому как им глубоко чихать на Россию и её граждан,
Их дети и семья живут в Европе и США, теперь там их Родина.
В том году Вачеслав Фетисов, депутат партии "Единая Россия" публично заявил:
"Слава Богу что моя дочь живет и учится в США, а не в этой убогой и нищей России."
И еще может не по теме, пресс секретарь Путина Дмитрий Песков призывает всех граждан России привиться от коронавируса,
А его дочь Лиза проживающая в Париже выкладывает видео, в котором говорит что российская вакцина от ковида "Спутник" полный отстой, и что эта вакцина только для животных.
Вот такой вот у нас в России патриотизм от Путина и его подчиненны"
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09.07.2021 14:40 Ответить
Шо опять?
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09.07.2021 14:40 Ответить
Та ви зробіть вже щось, хоч один раз, а то пусті брехливі обіцянки третій рік, бла..бла.. бла.
Пишу це вам з Діснейленда, що біля Голівуда, які побудував Зеленський, в лісі мільярда дерев, висаджених Зеленським, біля університету імені Зеленського, що запускають ракету-носітель в космос і розробляють українську вакцину від Ковід, за зарплатню, що наздогнала польську.
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09.07.2021 14:42 Ответить
если сократить дармоедов в верховной раде и в конституционном суде...(да и вообще) можно 10 таких выстроить
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09.07.2021 14:44 Ответить
якщо скоротити кількість таких дятлів, як ви, то і лікарня не потрібна буде.
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09.07.2021 14:49 Ответить
вибачте , пане депутат, не впізнав...
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09.07.2021 15:11 Ответить
Новый комплекс "Охматдета" реально достроить в текущем году, - Ляшко

Та подожди. Не газуй. А что на следующих выборах обещать ты подумал? Только про Гонгадзе?
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09.07.2021 14:53 Ответить
 
 