Попечительский совет "ОХМАТДЕТа" просит не превращать модернизацию больницы в очередную пиар-кампанию высшего госруководства

Члены попечительского совета НДСБ "ОХМАТДЕТ" обратились к руководству страны с призывом перенести намеченное ко Дню независимости Украины открытие нового лечебно-диагностического комплекса больницы с августа на декабрь, и не превращать модернизацию "ОХМАТДЕТа" в очередную пиар-кампанию высшего государственного руководства.

В противном случае это приведет к принятию поспешных и непрозрачных процедур закупки оборудования, необходимого для полноценного функционирования больницы, а также замене производителей с моделями экспертного класса на более дешевые аналоги, что, в свою очередь, повлечет высокие расходы на дальнейшую эксплуатацию оборудования.

Об этом говорится в обращении членов попечительского совета НДСБ "ОХМАТДЕТ", которым располагает Цензор.НЕТ.

Обращение адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Минздрава Виктору Ляшко, главе Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилу Радуцкому, директору НДСБ "ОХМАТДЕТ" Владимиру Жовниру и народным депутатам Украины.

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Далее приводим текст обращения без изменений:

"Многоуважаемое господа!

Как вам хорошо известно, попечительский совет НДСБ "ОХМАТДЕТ" - один из первых авторитетных Опекунских советов в Украине. В его состав входит достаточно большое количество специалистов, медиков, волонтеров, представителей общественности и тому подобное.

Наш волонтерский проект за 10 лет своего существования смог организовать оказание помощи тяжелобольным детям Украины на общую сумму, превышающую миллиард гривен. А также, мы добились увеличения финансирования детской онкологии в 10 раз, помогли создать и оборудовать, уникальную референс-лабораторию, которая, к слову, пока является единственной в Украине; помогли организовать и поддерживать полную проверку всей донорской крови методом ПЦР. Благодаря такой деятельности нам удалось в течение восьми лет избегать заражений маленьких пациентов гепатитом.

Нашими усилиями в больнице установлены первые в Украине очистные вентиляционные системы воздуха, первые сенсорные комнаты и первая интерактивная школа.

Хотелось бы отдельно напомнить об особом вкладе многолетнего участника попечительского совета МБФ "Таблеточки". Наши благотворители приобрели лекарств и медицинских средств на сотни миллионов гривен, отремонтировали и оснастили десяткие отделения. Мы организовали обучение за рубежом сотен врачей и медсестер. За десять лет тысячи волонтерских проектов успешно реализованы попечительским советом НДСБ "ОХМАТДЕТ". Поэтому нам есть чем гордиться.

Среди совместных государственно-общественных инициатив особенно выделяется открытие нового корпуса в НДСБ "ОХМАТДЕТ". Это, без преувеличения, событие государственного значения. Впервые за 30 лет с момента восстановления независимости нашего государства украинские дети имеют шанс получить современную пациенториентированную больницу с надлежащим обслуживанием и высококвалифицированным медперсоналом.

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Члены попечительского совета НДСБ "ОХМАТДЕТ", которые с момента закладки фундамента нового корпуса в НДСБ "Охматдет" на волонтерских началах прилагали немалые усилия для того, чтобы это историческое событие произошло, хотели бы проинформировать Вас, как коллективно ответственных за возможные последствия принятия решений по проведению поспешных и непрозрачных процедур закупки оборудования, необходимого для полноценного функционирования больницы. Речь идет о том, что в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 31 мая 2021 № 583-p "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины" на 24 августа 2021 года запланированы мероприятия (при участии Президента Украины) об открытии нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "ОХМАТДЕТ".

Между тем, попытка открытия нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "ОХМАТДЕТ" 24 августа 2021 года приведет к ее наполнению по принципу "что есть под открытие на складах поставщиков или на подходе", без учета кастомизации производителей и настоящих потребностей проекта. Это будет сопровождаться заменой производителей с моделями экспертного класса на более дешевые аналоги (удешевление и упрощение комплектаций), увеличением количества производителей при замене и контрактирования по переговорной процедуре, что повлечет высокие расходы на дальнейшую эксплуатацию оборудования. Будут иметь место и сверхвысокие риски коррупционности переговорной процедуры закупок оборудования, поскольку закупки срывали те, кто предлагает сейчас осуществить закупку у них по договору.

Вместе с тем, констатируется существенное несоответствие заявленной стратегии развития лучшей детской больницы в стране уровню оборудования, которое будет поставляться по переговорной процедуре (Китай, Турция и др.). Расторжение главной концепции медицинской программы создания медицинской экосистемы из сложного медицинского оборудования (сложные многоуровневые системы для операционных, для палат интенсивного лечения, мониторинга, инфузионной терапии, лабораторного комплекса и многое другое). Вследствие чрезмерной спешки и некачественного оборудования произошла потеря государством уже вложенных средств в развитие указанных систем, поскольку два пусковых комплекса наполнялись таким оборудованием по проекту, чтобы после третьей очереди все заработало как Единый механизм (было совместимо между собой).

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Все перечисленное может привести к девальвации головной идеи проекта - "ОХМАТДЕТ" - лучшая детская больница в Украине. А так же, может повредить репутации государства, если окажется, что государство не способно построить современную (не просто новую, а на уровне европейских конкурентов), эффективную хотя бы одну больницу за последние годы.

Мы считаем недопустимым превращать модернизацию НДСБ "ОХМАТДЕТ" в очередную пиар-кампанию высшего государственного руководства, а поспешную сдачу в эксплуатацию фактически неготовой 3-й очереди реконструированного корпуса к дежурной юбилейной дате (как это было во времена СССР) - в очередное "потемкинское село".

Вместо этого, мы требуем принять решение о переносе торжеств по открытию 3-й очереди реконструированного корпуса НДСБ "ОХМАТДЕТ" минимум на декабрь 2021 года (с целью выполнения всех необходимых мероприятий по запуску всех технологических процессов в новых отделениях больницы, поставки и тестирования нового оборудования, обучения медперсонала и т.д.). А до того - безотлагательно собрать отдельное заседание на высшем государственном уровне (желательно, под эгидой президента Украины), с участием уполномоченных представителей всех ветвей государственной власти, причастных по своим должностным обязанностям к публичным закупкам, а также - с участием представителей попечительского совета, включая известных экспертов в области антикоррупционной деятельности.

Считаем, что пришло время откровенно и бескомпромиссно обсудить ситуацию с завершением процесса укомплектования отделений больницы качественным оборудованием, а также - принять действенные меры с тем, чтобы избежать возможных злоупотреблений и предотвратить обогащение тех лиц, для которых дети и их здоровье не являются приоритетом.

Должны заявить, что ради служения маленьким украинцам опекуны за последние 10 лет адвокационной деятельности остановили не одну коррупционную схему. Поэтому, просим и в этот раз остановить обреченный на проблемы для детей подход: ради пиара, ради "галочки" к 30-летию Независимости Украины как можно скорее открыть больницу, чтобы поставщики побыстрее избавились от оборудования со своих складов без тендерных процедур.

По правде говоря, каждый из нас не является президентом, а только отец или мать детей. Потому чужих детей не бывает. Поэтому, все должны взглянуть в глаза ребенка и собственной совести, чтобы подарить детям действительно качественную больницу, которая будет служить годами. Учитывая вышеизложенную информацию, призываем общественность и журналистов тщательно разобраться в ситуации i не допустить злоупотреблений в этом очень важном для общества вопросе.

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Искренне надеемся на ваш государственный подход, понимание веса затронутой проблемы и безоговорочное содействие в ее скорейшем решении".