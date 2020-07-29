90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар
Основная часть работ по строительству нового корпуса Охматдета была проведена при предыдущем президенте, а для полноценной работы медучреждения необходима закупка оборудования и донабор персонала.
Об этом на своей странице в Фейсбук напмсала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Охматдет приехал Зеленский. Открывать новый корпус и заявлять о том, что в Украине появилась современная детская больница. И собственно после этого визита новый корпус Охматдета, который строился с 2012 года, объявят открытым. Многие люди делали все возможное и не возможное, чтобы это произошло. И не пиарились, как то делали. И надо сказать откровенно: это произошло, потому что 90% нового корпуса Охматдета были построены во времена Порошенко", - написала нардеп.
Сюмар, которая входит в Опекунский совет медучреждения, отмечает: сейчас откроются лишь 7 отделений из 21. Они укомплектованы медицинским персоналом лишь наполовину, поэтому полноценно работать и лечить детей там не смогут.
"Остальные 16 отделений нового корпуса заработают только после закупки большого количества медицинской техники на сумму свыше 1,2 млрд. Огромный вызов для власти - провести тендеры по закупке максимально прозрачно и честно, а не зарабатывать на жизнях детей", - добавила политик.
По мнению Сюмар, прозрачно и публично должен состояться конкурс на должность главного врача больницы: "Возглавлять Охматдет должен человек с видением как развивать самую современную украинскую больницу, а не тот, кто "обеспечит нужны тендеры".
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13 лист. 2009 р
Чого у зебілів бомбануло?
там жеж Ленка
за яйкибанк держит...а тот альфонс даже по Оманам за ейный счет шарохается ))))
90% нового корпусу Охмадита було збудовано не при Порошенкові і не при Зеленському і не при Брєжнєві і не при Сталіні. Його було збудовано при мені. Бо саме я, як платник податків, дав на це гроші. Я і мільйони інших платників податків.
І мене бісять перерізатєлі лєнточок та їхні холуї, типа Сюмар, які намагаються представити цей корпус як милість царя, даровану народові.
Яскравий приклад - київське метро. Три станції синьої гілки (Деміївська, голосіївська, Васильківська) були готові на 80-90% ще при Омелі. На Деміївці тільки ескалатори поставити лишалося і кахлями стіни оббити (сам бачив!). Потім прийшов Космос і за кілька років не спромігся добудувати ці станції, бо гроші розікрала його маладая *******.
Потім Космоса посунув ригіанал Жопов, вибив гроші із держбюджету, добудував ті нещасні станції і попіарився на їх відкритті та ще й Азірова з собою притягнув! І всі забули, що станції мали відкрити ще в 2007 році!
"Найперше, треба, напевно, привітати всіх українців, що у нас з'являється дитяча лікарня ********* рівня. Це справді ми можемо претендувати сьогодні на те, що ця друга черга "Охматдиту" може вважатися однією з кращих лікарень Східної Європи. Скільки зусиль це коштувало, очевидно, президент не знає. Тому що справді дуже багато років минуло. Я цим справді займаюся з 11 року. З того часу, як ми намагалися спонукати ще Януковича і Азарова почати будівництво. З того часу, коли люди Азарова намагалися вкрасти практично все, що виділялося з бюджету на це будівництво. І це було жахливо. Тому що були великі сподівання і була величезна потреба…", - зазначає Сюмар.
"І тільки в 15-16 році ситуація суттєво помінялася. І була закуплена основна техніка на той момент, яка необхідна для такої складної трансплантації. Там дуже серйозні речі стоять, комп'ютери, які діагностують клітини стволові. Вони мають бути перевірені надзвичайно серйозно, має співпадати генотип. Ми дуже багато зусиль докладали для того, щоб увійти на ринок європейський кісткового мозку. Тому що цей кістковий мозок шукають в інших країнах, і Україна не входила до цього європейського банку кісткового мозку… Зусиль неймовірно багато було укладено і волонтерами, і активістами, і опікунською радою "Охматдиту"…", - сказала нардеп.
"Станом на рік тому ми вже фактично мали готову будівлю, і треба було просто не зупинятися для того, щоб стало можливим це відкриття. На жаль, в бюджеті були проблеми цього року, нас не почули, що не можна зупиняти будівництво. Але вже коли скандал дійшов тоді до Володимира Зеленського, він з президентського фонду виділив кошти на те, щоб все-таки в цьому році ми отримали хоча би ці сім відділень "Охматдиту" вже нового", - розповідає політик.
А ще пообіцяв, що не буде кортежів і державних дач... І що?
А если серьезно то ета больница должна стать памятником нашей коррупции и саботажников
розгулялись зебіли там, позаспамлювали...
"Ай ,Моська,знать она сильна,коль лает на Слона"....🤣🤣🤣
Факт один - будуються все народом на гроші народу.
А стрічечки ріжуть лише тимчасові піарники.