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90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар

90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар

Основная часть работ по строительству нового корпуса Охматдета была проведена при предыдущем президенте, а для полноценной работы медучреждения необходима закупка оборудования и донабор персонала.

Об этом на своей странице в Фейсбук напмсала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Охматдет приехал Зеленский. Открывать новый корпус и заявлять о том, что в Украине появилась современная детская больница. И собственно после этого визита новый корпус Охматдета, который строился с 2012 года, объявят открытым. Многие люди делали все возможное и не возможное, чтобы это произошло. И не пиарились, как то делали. И надо сказать откровенно: это произошло, потому что 90% нового корпуса Охматдета были построены во времена Порошенко", - написала нардеп.

Сюмар, которая входит в Опекунский совет медучреждения, отмечает: сейчас откроются лишь 7 отделений из 21. Они укомплектованы медицинским персоналом лишь наполовину, поэтому полноценно работать и лечить детей там не смогут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В 5-6 регионах построим мультибольницы, где будет все. ВИДЕО

"Остальные 16 отделений нового корпуса заработают только после закупки большого количества медицинской техники на сумму свыше 1,2 млрд. Огромный вызов для власти - провести тендеры по закупке максимально прозрачно и честно, а не зарабатывать на жизнях детей", - добавила политик.

По мнению Сюмар, прозрачно и публично должен состояться конкурс на должность главного врача больницы: "Возглавлять Охматдет должен человек с видением как развивать самую современную украинскую больницу, а не тот, кто "обеспечит нужны тендеры".

Также смотрите: "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский. ВИДЕО

90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар 01
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) ОХМАТДЕТ (244) Порошенко Петр (19617) Сюмар Виктория (423)


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Топ комментарии
+30
Отстал от квартала, йумарист? Строили корпус при Порошенко а ленточку перерезать прибежала бубочка - медицинский факт.
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29.07.2020 18:58 Ответить
+26
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8325
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29.07.2020 18:54 Ответить
+18
Чисто кацапский холуйський спосіб мислення - "добрый батюшка царь по милости своей даровал нам новый корпус Охмадета".
90% нового корпусу Охмадита було збудовано не при Порошенкові і не при Зеленському і не при Брєжнєві і не при Сталіні. Його було збудовано при мені. Бо саме я, як платник податків, дав на це гроші. Я і мільйони інших платників податків.
І мене бісять перерізатєлі лєнточок та їхні холуї, типа Сюмар, які намагаються представити цей корпус як милість царя, даровану народові.
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29.07.2020 19:05 Ответить
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Отстал от квартала, йумарист? Строили корпус при Порошенко а ленточку перерезать прибежала бубочка - медицинский факт.
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29.07.2020 18:58 Ответить
Напиши просто, нажились при Порошенко, а юмористу оставили ленточку перерезать.
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29.07.2020 19:03 Ответить
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8416
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29.07.2020 19:07 Ответить
Строить начали ещё до порошенко. А достроили при Зе. Порох тут причем?
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29.07.2020 21:20 Ответить
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8325
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29.07.2020 18:54 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw1N6f6fLqAhUqlIsKHblLC8YQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Ffoto%2Fyushchenko-vidkriv-laboratoriyu-v-ohmatditi.html&usg=AOvVaw0LpTj0uvSuE3N2KbtPOERD Ющенко відкрив лабораторію в "Охматдиті" - Фото - TCH.ua
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw1N6f6fLqAhUqlIsKHblLC8YQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Ffoto%2Fyushchenko-vidkriv-laboratoriyu-v-ohmatditi.html&usg=AOvVaw0LpTj0uvSuE3N2KbtPOERD tsn.ua › Фото


tsn.ua › Фото

https://www.google.com.ua/search?sxsrf=ALeKk02Pbrj-xz-_PlbNAVNvNPEbkttklA:1596038097720&q=%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82+.%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjc8_Ke6fLqAhUklIsKHUgbBxkQBSgAegQIAxAt&biw=1280&bih=951# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xir4h6fK7EIJ:https://tsn.ua/foto/yushchenko-vidkriv-laboratoriyu-v-ohmatditi.html+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua Кеш

13 лист. 2009 р
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29.07.2020 18:56 Ответить
Новый конкурс: перетягивание торжественной ленточки. Смешаная категория: парнокопытное против непарнокопытного.
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29.07.2020 18:56 Ответить
Досить кивати на попередню владу, тепер за все відповідає Зеленський.
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29.07.2020 18:56 Ответить
За Журавля також?
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29.07.2020 19:02 Ответить
Саме так, але що ж ти так постійно пінишся, коли вказують на факапи Зеленського?
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29.07.2020 19:13 Ответить
Да да построено. Но в общем то не он строил а строители строили.
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29.07.2020 18:57 Ответить
Та вже такі речі повинні без президентів будуватися. Вони ж не будівельники. Тим більше Вовка.
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29.07.2020 18:57 Ответить
Може сивочолий гетьман скаже, що на 90% профінансував це будівництво зі свого карману.
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29.07.2020 18:58 Ответить
А він не каже) Сюмар лише сказала що все те будувалось і фінансувалось при Порошенко.
Чого у зебілів бомбануло?
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29.07.2020 19:04 Ответить
Ну на 10 то процентов клован профинансировал)))
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29.07.2020 19:05 Ответить
та с аткудава? )))
там жеж Ленка за яйки банк держит...а тот альфонс даже по Оманам за ейный счет шарохается ))))
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29.07.2020 19:43 Ответить
ЗЕ достался запас неспользованых ленточек от ПЕ..
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29.07.2020 18:59 Ответить
А Ющенко бабло собрал и втик?
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29.07.2020 19:01 Ответить
валинская резня?
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29.07.2020 19:06 Ответить
90% больницы это как? Вроде лечат на 90% или 10% больных выгоняют на улицу?
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29.07.2020 19:05 Ответить
Зебилоидов лечить не будут, выгонят всех
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29.07.2020 19:07 Ответить
Так в тому-то й проблема, що повноцінно лікувати ні на 100%, ні на 90% поки не можуть, бо там все необхідне обладнання не завезли ще. І толку тоді, що Зе лєнточку перерізав???
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29.07.2020 19:18 Ответить
Так це ж охренітєльноє достіженіє "Великої стрижки(стройки), а скільки сил треба прикласти, щоб перерізати стрічку! Після такого - тільки на відпочинок.
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29.07.2020 19:45 Ответить
зебіл, окрім готових до роботи семи з 21-го корпусів Охмадиту, окрім встановленого необхідного обладнання там - туди потрібно ще запросити і влаштувати на роботу медичний персонал; і само собою, для інших 16 корпусів закупити обладнання... Чи не дочитався? Так поспішаєш висратися?
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29.07.2020 19:37 Ответить
Да я в курсе, что все, кто не лижет чокладне очко сивочелого гетьмана - зебилы, кацапы та проча наволоч. Уже даже скучно читать холуев паршенковских.
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30.07.2020 10:45 Ответить
Чисто кацапский холуйський спосіб мислення - "добрый батюшка царь по милости своей даровал нам новый корпус Охмадета".
90% нового корпусу Охмадита було збудовано не при Порошенкові і не при Зеленському і не при Брєжнєві і не при Сталіні. Його було збудовано при мені. Бо саме я, як платник податків, дав на це гроші. Я і мільйони інших платників податків.
І мене бісять перерізатєлі лєнточок та їхні холуї, типа Сюмар, які намагаються представити цей корпус як милість царя, даровану народові.
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29.07.2020 19:05 Ответить
Хоть один здравый коммент!
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29.07.2020 19:13 Ответить
Молодець гарно сказав) А тепер покажи як ти те саме писав під новиною про Зеленського з перерізанням лєнточок?
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29.07.2020 19:19 Ответить
Дай посилання на ту новину і мамой клянусь, я й туди вставлю свій комент.
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29.07.2020 19:43 Ответить
плюсую
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29.07.2020 21:51 Ответить
да-да зробив мудрий нарід )) Не ти зробив, а конкретні будівельники яким заплатили гроші з бюджету. Так в бюджет гроші попали від тебе і то не факт. А тепер стає питання виділення грошей. Якщо хтось на верху їх не виділить нічого побудовано не буде. От і все. Все залежить від того хто на верху і чи виділять гроші на одне чи на друге. Від порошенко і ради залежить підбір персоналу який би виділив гроші, або не виділив і перевів їх на щось інше на чому простіше попіляти. Багато що залежало від порошенко і команди, так само як багато що залежить від зе і команди. Завжди повинна бути конкретна особа яка бере і несе відповідальність, мудрий нарід не може брати відповідальність він може тільки пожинати наслідки роботи того кого вибрав.
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30.07.2020 08:54 Ответить
холуй
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30.07.2020 08:58 Ответить
да-да. Я просто дружу з реальністю, а не фантазіями ідеалістів і популістів.
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30.07.2020 09:37 Ответить
Це ти брешеш, при Ющенко було лише проектування та закладки фундаментів. Справді, Охмадит - це ідея Катерини Ющенко. Вона і навіть благодійний фонд організувала з цєю метою, для Охмадиту. І справді, Охмадит будувався не лише на державні кошти, а й на благодійні.
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29.07.2020 19:27 Ответить
Ну я ж не сверджую що Ющенко збудував, але таки було щось
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29.07.2020 19:32 Ответить
І я не стверджую, що Ющенко збудував. Я стверджую, що проектування і будівництво починалось з-за Ющенка з ініціативи його Катерини. І це також потрібно пам'ятати.
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29.07.2020 19:40 Ответить
Взагалі-то фундамент і по "нуль" - це 40-50% вартості будівлі!
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29.07.2020 19:48 Ответить
так не один же там корпус, а цілих двадцять один...
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29.07.2020 20:04 Ответить
Эта.... не скажу кто, забыла сказать, что и строительство великой китайской стены также произошло с подачи того, кому она так рьяно облизывает скоромные места
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29.07.2020 19:09 Ответить
Газопровід СП2 теж при Порошенці почали будувати
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29.07.2020 21:54 Ответить
Добудувати дорогу/міст/лікарню після попередників, а потім попіаритися на цьому - це типовий стиль ригіаналів! І зелені, здається, його переймають...

Яскравий приклад - київське метро. Три станції синьої гілки (Деміївська, голосіївська, Васильківська) були готові на 80-90% ще при Омелі. На Деміївці тільки ескалатори поставити лишалося і кахлями стіни оббити (сам бачив!). Потім прийшов Космос і за кілька років не спромігся добудувати ці станції, бо гроші розікрала його маладая *******.
Потім Космоса посунув ригіанал Жопов, вибив гроші із держбюджету, добудував ті нещасні станції і попіарився на їх відкритті та ще й Азірова з собою притягнув! І всі забули, що станції мали відкрити ще в 2007 році!



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29.07.2020 19:17 Ответить
https://prm.ua/osnovna-tehnika-dlya-dityachoyi-likarni-ohmatdit-bula-zakuplena-u-2015-rotsi-syumar/ "Основна техніка, яка необхідна для трансплантації була закуплена у 2015 році для дитячої лікарні "Охматдит"" - заявила в ефірі "Прямого" народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар. І деталізувала свій пост в Фейсбук наступним:
"Найперше, треба, напевно, привітати всіх українців, що у нас з'являється дитяча лікарня ********* рівня. Це справді ми можемо претендувати сьогодні на те, що ця друга черга "Охматдиту" може вважатися однією з кращих лікарень Східної Європи. Скільки зусиль це коштувало, очевидно, президент не знає. Тому що справді дуже багато років минуло. Я цим справді займаюся з 11 року. З того часу, як ми намагалися спонукати ще Януковича і Азарова почати будівництво. З того часу, коли люди Азарова намагалися вкрасти практично все, що виділялося з бюджету на це будівництво. І це було жахливо. Тому що були великі сподівання і була величезна потреба…", - зазначає Сюмар.
"І тільки в 15-16 році ситуація суттєво помінялася. І була закуплена основна техніка на той момент, яка необхідна для такої складної трансплантації. Там дуже серйозні речі стоять, комп'ютери, які діагностують клітини стволові. Вони мають бути перевірені надзвичайно серйозно, має співпадати генотип. Ми дуже багато зусиль докладали для того, щоб увійти на ринок європейський кісткового мозку. Тому що цей кістковий мозок шукають в інших країнах, і Україна не входила до цього європейського банку кісткового мозку… Зусиль неймовірно багато було укладено і волонтерами, і активістами, і опікунською радою "Охматдиту"…", - сказала нардеп.
"Станом на рік тому ми вже фактично мали готову будівлю, і треба було просто не зупинятися для того, щоб стало можливим це відкриття. На жаль, в бюджеті були проблеми цього року, нас не почули, що не можна зупиняти будівництво. Але вже коли скандал дійшов тоді до Володимира Зеленського, він з президентського фонду виділив кошти на те, щоб все-таки в цьому році ми отримали хоча би ці сім відділень "Охматдиту" вже нового", - розповідає політик.
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29.07.2020 19:20 Ответить
До речі, рік тому Зе пообіцяв, що не буде піаритися і перерізати лєнточки, як папєрєдніки... І що?
А ще пообіцяв, що не буде кортежів і державних дач... І що?
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29.07.2020 19:20 Ответить
Помнишь, ты на мне обещал жениться? Мало что я на тебе обещал!
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29.07.2020 19:51 Ответить
Це про Мендель?)))
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29.07.2020 19:54 Ответить
Якби це тільки про неї а не про семидесятитрьопроцентних.
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29.07.2020 20:17 Ответить
например ато за години.... собстренно, только поэтому он стал президентом
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29.07.2020 23:37 Ответить
Ну так чим "не буде кортежів", "не буде перерізання лєнточок", "зарплата вчителям $4000" чи "я піду сам, як тільки порушу закон" краще за "АТО за години"?
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30.07.2020 08:16 Ответить
Странная возня в ЕС...
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29.07.2020 19:21 Ответить
Смотри на возню в клоаке зеленых.Будет интересно.
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29.07.2020 19:40 Ответить
Вава галімий піарщик.
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29.07.2020 19:25 Ответить
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1831
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29.07.2020 19:32 Ответить
Теперь поздно Сюмар пить боржоми.Главное в наше время оказаться в нужном месте.А время сейчас такое,что Вава теперь будет ленточки резать,а Петя на допросы ходить.
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29.07.2020 19:34 Ответить
Все меняется и буба с порохом могут поменяться местами.
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29.07.2020 19:53 Ответить
Да я не против,но лучший вариант,когда ленточки резать будет кто то другой,а Вава с Петей на пару ходить на допросы.
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29.07.2020 20:08 Ответить
Етот Охматдет строили Ющенко, Януковощ, Парашенко, Зеленский. Ето должно стать достоянием Юнеско как Египетские пирамиды. По крайней мере по срокам строительства. А по стоимости сколько было *освоено* денег из бюджета на етот корпус больницы даже не берусь с чем сравнить.
А если серьезно то ета больница должна стать памятником нашей коррупции и саботажников
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29.07.2020 19:54 Ответить
ЗЕблевотные тролли уже наложили кучи дерьма. Опущенные
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29.07.2020 19:55 Ответить
заглянь на гілки https://censor.net/tag/2288/poroshenko/news/page/1
розгулялись зебіли там, позаспамлювали...
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29.07.2020 20:06 Ответить
Охмадет можно было построить максимум за год.Растянули на 10лет.Крали деньги
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29.07.2020 21:45 Ответить
А военный городок на Ширлане можно построить за 3 месяца под ключ.Пусть Бюрюков с Дуником попиарятся
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29.07.2020 21:49 Ответить
Точно. А построили месиво грязи
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29.07.2020 22:10 Ответить
Не, Порошенко пиарился на детских садиках, где выступал с анализом международной обстановки
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29.07.2020 22:09 Ответить
Я только за, чтобы Зеленский типа пиарился на реальных делах. Обещал 6500 км новых дорог, уже 1800 построено. А Порошенко пиарился на детских садиках. И еще расследовали недосчитались 1.5 ярда гривень на Охматдет, которые собирала Марина Порошенко. Они друг друга стоят
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29.07.2020 22:12 Ответить
Маринці просто була потрібна нова сумочка.
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29.07.2020 23:25 Ответить
О! Ещё одна "Моська"......
"Ай ,Моська,знать она сильна,коль лает на Слона"....🤣🤣🤣
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30.07.2020 00:54 Ответить
и что, мы глав врача выбираем или пиаримся? порошенко на эту должность вряд ли сгодится....да и заслуга это его , что прстроили , тоже вряд ли) просто много внимания к этому обьекту....со времен ющенко ведь строят........................................................................................
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29.07.2020 23:34 Ответить
Так весь Охматдит при комуняках був побудований, і що тепер - хвалити комуняк?
Факт один - будуються все народом на гроші народу.
А стрічечки ріжуть лише тимчасові піарники.
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30.07.2020 09:45 Ответить
 
 