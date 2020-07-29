90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар

Основная часть работ по строительству нового корпуса Охматдета была проведена при предыдущем президенте, а для полноценной работы медучреждения необходима закупка оборудования и донабор персонала.

Об этом на своей странице в Фейсбук напмсала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Охматдет приехал Зеленский. Открывать новый корпус и заявлять о том, что в Украине появилась современная детская больница. И собственно после этого визита новый корпус Охматдета, который строился с 2012 года, объявят открытым. Многие люди делали все возможное и не возможное, чтобы это произошло. И не пиарились, как то делали. И надо сказать откровенно: это произошло, потому что 90% нового корпуса Охматдета были построены во времена Порошенко", - написала нардеп.

Сюмар, которая входит в Опекунский совет медучреждения, отмечает: сейчас откроются лишь 7 отделений из 21. Они укомплектованы медицинским персоналом лишь наполовину, поэтому полноценно работать и лечить детей там не смогут.

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"Остальные 16 отделений нового корпуса заработают только после закупки большого количества медицинской техники на сумму свыше 1,2 млрд. Огромный вызов для власти - провести тендеры по закупке максимально прозрачно и честно, а не зарабатывать на жизнях детей", - добавила политик.

По мнению Сюмар, прозрачно и публично должен состояться конкурс на должность главного врача больницы: "Возглавлять Охматдет должен человек с видением как развивать самую современную украинскую больницу, а не тот, кто "обеспечит нужны тендеры".

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