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Зеленский: В 5-6 регионах построим мультибольницы, где будет все. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы "Большое строительство" построят в пяти-шести регионах Украины мультибольницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в Киеве.

"Важная часть этой программы ("Большое строительство". - Ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", - сказал Зеленский.

Он заверил, что такая инициатива будет воплощена в жизнь.

"Самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) ОХМАТДЕТ (244) строительство (1997)


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Топ комментарии
+49
Зеленский: В 5-6 регионах построим мультибольницы, где будет все - Цензор.НЕТ 164
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29.07.2020 12:28 Ответить
+32
на старых - столько денег не украдешь, как они хотят на новых
откроют киоск с крестом и назовут "мультибольница".
В общем, это очередной пиар и хайп шмаркли перед выборами.. бо до выборов - все равно строить не станут, а после выборов - с зебилам поступят обычно: от "ничё вам, чуваки, не должен" до "вы*ипем вас в тупой собачий рот, зебилы!"(с))
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29.07.2020 12:28 Ответить
+30
Опять обкурился Оманский Мародер
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29.07.2020 12:25 Ответить
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Если бы убрали медицинское страхование сотрудников из налога на прибыль - в Украине был бы медицинский Клондайк и вопросы мед.обслуживания были бы сняты раз и навсегда.
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30.07.2020 10:52 Ответить
Ющенко уже строил...
Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица, И жучок, и червячок, И медведица! Всех излечит, исцелит. Добрый доктор Айболит!
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30.07.2020 14:11 Ответить
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