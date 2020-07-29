Зеленский: В 5-6 регионах построим мультибольницы, где будет все. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы "Большое строительство" построят в пяти-шести регионах Украины мультибольницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в Киеве.

"Важная часть этой программы ("Большое строительство". - Ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", - сказал Зеленский.

Он заверил, что такая инициатива будет воплощена в жизнь.

"Самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры", - добавил Зеленский.

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