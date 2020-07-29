Зеленський: У 5-6 регіонах побудуємо мультилікарні, де буде все. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах програми "Велике будівництво" побудують у п'яти-шести регіонах України мультилікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на відкритті другої черги нового корпусу Охматдиту в Києві.

"Важлива частина цієї програми ("Велике будівництво". - Ред.) - це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлено завдання, щоб там було все, повністю", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що така ініціатива буде втілена в життя.

"Найголовніше, як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які у нас працюють, - від лікаря до медсестри", - додав Зеленський.

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