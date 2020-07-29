Зеленський: У 5-6 регіонах побудуємо мультилікарні, де буде все. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах програми "Велике будівництво" побудують у п'яти-шести регіонах України мультилікарні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на відкритті другої черги нового корпусу Охматдиту в Києві.
"Важлива частина цієї програми ("Велике будівництво". - Ред.) - це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлено завдання, щоб там було все, повністю", - сказав Зеленський.
Він запевнив, що така ініціатива буде втілена в життя.
"Найголовніше, як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які у нас працюють, - від лікаря до медсестри", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+49 Стрелок
показати весь коментар29.07.2020 12:28 Відповісти Посилання
+32 Scorpman Y
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+30 dd13
показати весь коментар29.07.2020 12:25 Відповісти Посилання
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