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Зеленський: У 5-6 регіонах побудуємо мультилікарні, де буде все. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах програми "Велике будівництво" побудують у п'яти-шести регіонах України мультилікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на відкритті другої черги нового корпусу Охматдиту в Києві.

"Важлива частина цієї програми ("Велике будівництво". - Ред.) - це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлено завдання, щоб там було все, повністю", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що така ініціатива буде втілена в життя.

"Найголовніше, як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які у нас працюють, - від лікаря до медсестри", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Охматдит (249) будівництво (3030)


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Топ коментарі
+49
Зеленский: В 5-6 регионах построим мультибольницы, где будет все - Цензор.НЕТ 164
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29.07.2020 12:28 Відповісти
+32
на старых - столько денег не украдешь, как они хотят на новых
откроют киоск с крестом и назовут "мультибольница".
В общем, это очередной пиар и хайп шмаркли перед выборами.. бо до выборов - все равно строить не станут, а после выборов - с зебилам поступят обычно: от "ничё вам, чуваки, не должен" до "вы*ипем вас в тупой собачий рот, зебилы!"(с))
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29.07.2020 12:28 Відповісти
+30
Опять обкурился Оманский Мародер
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29.07.2020 12:25 Відповісти
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Если бы убрали медицинское страхование сотрудников из налога на прибыль - в Украине был бы медицинский Клондайк и вопросы мед.обслуживания были бы сняты раз и навсегда.
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30.07.2020 10:52 Відповісти
Ющенко уже строил...
Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица, И жучок, и червячок, И медведица! Всех излечит, исцелит. Добрый доктор Айболит!
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30.07.2020 14:11 Відповісти
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