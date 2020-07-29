90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар
Основна частина робіт із будівництва нового корпусу Охматдиту була проведена за попереднього президента, а для повноцінної роботи медустанови необхідна закупівля обладнання і донабір персоналу.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в "Охматдит" приїхав Зеленський. Відкривати новий корпус і заявляти про те, що в Україні з’явилася найсучасніша дитяча лікарня. І власне після цього візиту новий корпус Охматдиту, який будувався з 2012 року, оголосять відкритим. Багато людей робили все можливе і не можливе, щоб це сталося. І не піарились, а саме робили. І треба сказати відверто: це сталося, бо 90% нового корпусу Охматдиту було збудовано за часів Порошенка", - написала нардеп.
Сюмар, яка входить в Опікунську Раду медзакладу, зазначає: нині відкриються лише 7 відділень із 21-го. Вони укомплектовані медичним персоналом лише наполовину. Тому повноцінно працювати і лікувати дітей там не зможуть.
"Решта 16 відділень нового корпусу запрацюють лише після закупівлі великої кількості медичної техніки на суму понад 1,2 млрд.грн. Величезний виклик для влади - провести тендери з закупівлі максимально прозоро і чесно, а не заробляти на життях дітей", - додала політик.
На думку Сюмар, прозоро і публічно має відбутися конкурс на посаду Головного лікаря лікарні: "Очолювати Охматдит має людина з баченням як розвивати найсучасні українську лікарню, а не той, хто "забезпечить потрібні тендери".
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13 лист. 2009 р
Чого у зебілів бомбануло?
там жеж Ленка
за яйкибанк держит...а тот альфонс даже по Оманам за ейный счет шарохается ))))
90% нового корпусу Охмадита було збудовано не при Порошенкові і не при Зеленському і не при Брєжнєві і не при Сталіні. Його було збудовано при мені. Бо саме я, як платник податків, дав на це гроші. Я і мільйони інших платників податків.
І мене бісять перерізатєлі лєнточок та їхні холуї, типа Сюмар, які намагаються представити цей корпус як милість царя, даровану народові.
Яскравий приклад - київське метро. Три станції синьої гілки (Деміївська, голосіївська, Васильківська) були готові на 80-90% ще при Омелі. На Деміївці тільки ескалатори поставити лишалося і кахлями стіни оббити (сам бачив!). Потім прийшов Космос і за кілька років не спромігся добудувати ці станції, бо гроші розікрала його маладая *******.
Потім Космоса посунув ригіанал Жопов, вибив гроші із держбюджету, добудував ті нещасні станції і попіарився на їх відкритті та ще й Азірова з собою притягнув! І всі забули, що станції мали відкрити ще в 2007 році!
"Найперше, треба, напевно, привітати всіх українців, що у нас з'являється дитяча лікарня ********* рівня. Це справді ми можемо претендувати сьогодні на те, що ця друга черга "Охматдиту" може вважатися однією з кращих лікарень Східної Європи. Скільки зусиль це коштувало, очевидно, президент не знає. Тому що справді дуже багато років минуло. Я цим справді займаюся з 11 року. З того часу, як ми намагалися спонукати ще Януковича і Азарова почати будівництво. З того часу, коли люди Азарова намагалися вкрасти практично все, що виділялося з бюджету на це будівництво. І це було жахливо. Тому що були великі сподівання і була величезна потреба…", - зазначає Сюмар.
"І тільки в 15-16 році ситуація суттєво помінялася. І була закуплена основна техніка на той момент, яка необхідна для такої складної трансплантації. Там дуже серйозні речі стоять, комп'ютери, які діагностують клітини стволові. Вони мають бути перевірені надзвичайно серйозно, має співпадати генотип. Ми дуже багато зусиль докладали для того, щоб увійти на ринок європейський кісткового мозку. Тому що цей кістковий мозок шукають в інших країнах, і Україна не входила до цього європейського банку кісткового мозку… Зусиль неймовірно багато було укладено і волонтерами, і активістами, і опікунською радою "Охматдиту"…", - сказала нардеп.
"Станом на рік тому ми вже фактично мали готову будівлю, і треба було просто не зупинятися для того, щоб стало можливим це відкриття. На жаль, в бюджеті були проблеми цього року, нас не почули, що не можна зупиняти будівництво. Але вже коли скандал дійшов тоді до Володимира Зеленського, він з президентського фонду виділив кошти на те, щоб все-таки в цьому році ми отримали хоча би ці сім відділень "Охматдиту" вже нового", - розповідає політик.
А ще пообіцяв, що не буде кортежів і державних дач... І що?
А если серьезно то ета больница должна стать памятником нашей коррупции и саботажников
розгулялись зебіли там, позаспамлювали...
"Ай ,Моська,знать она сильна,коль лает на Слона"....🤣🤣🤣
Факт один - будуються все народом на гроші народу.
А стрічечки ріжуть лише тимчасові піарники.