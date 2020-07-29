90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар

Основна частина робіт із будівництва нового корпусу Охматдиту була проведена за попереднього президента, а для повноцінної роботи медустанови необхідна закупівля обладнання і донабір персоналу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в "Охматдит" приїхав Зеленський. Відкривати новий корпус і заявляти про те, що в Україні з’явилася найсучасніша дитяча лікарня. І власне після цього візиту новий корпус Охматдиту, який будувався з 2012 року, оголосять відкритим. Багато людей робили все можливе і не можливе, щоб це сталося. І не піарились, а саме робили. І треба сказати відверто: це сталося, бо 90% нового корпусу Охматдиту було збудовано за часів Порошенка", - написала нардеп.

Сюмар, яка входить в Опікунську Раду медзакладу, зазначає: нині відкриються лише 7 відділень із 21-го. Вони укомплектовані медичним персоналом лише наполовину. Тому повноцінно працювати і лікувати дітей там не зможуть.

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"Решта 16 відділень нового корпусу запрацюють лише після закупівлі великої кількості медичної техніки на суму понад 1,2 млрд.грн. Величезний виклик для влади - провести тендери з закупівлі максимально прозоро і чесно, а не заробляти на життях дітей", - додала політик.

На думку Сюмар, прозоро і публічно має відбутися конкурс на посаду Головного лікаря лікарні: "Очолювати Охматдит має людина з баченням як розвивати найсучасні українську лікарню, а не той, хто "забезпечить потрібні тендери".

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