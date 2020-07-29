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Новини
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90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар

90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар

Основна частина робіт із будівництва нового корпусу Охматдиту була проведена за попереднього президента, а для повноцінної роботи медустанови необхідна закупівля обладнання і донабір персоналу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в "Охматдит" приїхав Зеленський. Відкривати новий корпус і заявляти про те, що в Україні з’явилася найсучасніша дитяча лікарня. І власне після цього візиту новий корпус Охматдиту, який будувався з 2012 року, оголосять відкритим. Багато людей робили все можливе і не можливе, щоб це сталося. І не піарились, а саме робили. І треба сказати відверто: це сталося, бо 90% нового корпусу Охматдиту було збудовано за часів Порошенка", - написала нардеп.

Сюмар, яка входить в Опікунську Раду медзакладу, зазначає: нині відкриються лише 7 відділень із 21-го. Вони укомплектовані медичним персоналом лише наполовину. Тому повноцінно працювати і лікувати дітей там не зможуть.

Читайте також: Нові відділення "Охматдиту" плануємо відкрити наприкінці липня, - Степанов

"Решта 16 відділень нового корпусу запрацюють лише після закупівлі великої кількості медичної техніки на суму понад 1,2 млрд.грн. Величезний виклик для влади - провести тендери з закупівлі максимально прозоро і чесно, а не заробляти на життях дітей", - додала політик.

На думку Сюмар, прозоро і публічно має відбутися конкурс на посаду Головного лікаря лікарні: "Очолювати Охматдит має людина з баченням як розвивати найсучасні українську лікарню, а не той, хто "забезпечить потрібні тендери".

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90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар 01
90% нового корпусу Охматдиту були побудовані за Порошенка, - Сюмар 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Охматдит (249) Порошенко Петро (15192) Сюмар Вікторія (273)


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Топ коментарі
+30
Отстал от квартала, йумарист? Строили корпус при Порошенко а ленточку перерезать прибежала бубочка - медицинский факт.
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29.07.2020 18:58 Відповісти
+26
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8325
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29.07.2020 18:54 Відповісти
+18
Чисто кацапский холуйський спосіб мислення - "добрый батюшка царь по милости своей даровал нам новый корпус Охмадета".
90% нового корпусу Охмадита було збудовано не при Порошенкові і не при Зеленському і не при Брєжнєві і не при Сталіні. Його було збудовано при мені. Бо саме я, як платник податків, дав на це гроші. Я і мільйони інших платників податків.
І мене бісять перерізатєлі лєнточок та їхні холуї, типа Сюмар, які намагаються представити цей корпус як милість царя, даровану народові.
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29.07.2020 19:05 Відповісти
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Отстал от квартала, йумарист? Строили корпус при Порошенко а ленточку перерезать прибежала бубочка - медицинский факт.
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29.07.2020 18:58 Відповісти
Напиши просто, нажились при Порошенко, а юмористу оставили ленточку перерезать.
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29.07.2020 19:03 Відповісти
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8416
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29.07.2020 19:07 Відповісти
Строить начали ещё до порошенко. А достроили при Зе. Порох тут причем?
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29.07.2020 21:20 Відповісти
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8325
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29.07.2020 18:54 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw1N6f6fLqAhUqlIsKHblLC8YQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Ffoto%2Fyushchenko-vidkriv-laboratoriyu-v-ohmatditi.html&usg=AOvVaw0LpTj0uvSuE3N2KbtPOERD Ющенко відкрив лабораторію в "Охматдиті" - Фото - TCH.ua
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw1N6f6fLqAhUqlIsKHblLC8YQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Ffoto%2Fyushchenko-vidkriv-laboratoriyu-v-ohmatditi.html&usg=AOvVaw0LpTj0uvSuE3N2KbtPOERD tsn.ua › Фото


tsn.ua › Фото

https://www.google.com.ua/search?sxsrf=ALeKk02Pbrj-xz-_PlbNAVNvNPEbkttklA:1596038097720&q=%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82+.%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjc8_Ke6fLqAhUklIsKHUgbBxkQBSgAegQIAxAt&biw=1280&bih=951# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xir4h6fK7EIJ:https://tsn.ua/foto/yushchenko-vidkriv-laboratoriyu-v-ohmatditi.html+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua Кеш

13 лист. 2009 р
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29.07.2020 18:56 Відповісти
Новый конкурс: перетягивание торжественной ленточки. Смешаная категория: парнокопытное против непарнокопытного.
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29.07.2020 18:56 Відповісти
Досить кивати на попередню владу, тепер за все відповідає Зеленський.
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29.07.2020 18:56 Відповісти
За Журавля також?
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29.07.2020 19:02 Відповісти
Саме так, але що ж ти так постійно пінишся, коли вказують на факапи Зеленського?
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29.07.2020 19:13 Відповісти
Да да построено. Но в общем то не он строил а строители строили.
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29.07.2020 18:57 Відповісти
Та вже такі речі повинні без президентів будуватися. Вони ж не будівельники. Тим більше Вовка.
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29.07.2020 18:57 Відповісти
Може сивочолий гетьман скаже, що на 90% профінансував це будівництво зі свого карману.
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29.07.2020 18:58 Відповісти
А він не каже) Сюмар лише сказала що все те будувалось і фінансувалось при Порошенко.
Чого у зебілів бомбануло?
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29.07.2020 19:04 Відповісти
Ну на 10 то процентов клован профинансировал)))
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29.07.2020 19:05 Відповісти
та с аткудава? )))
там жеж Ленка за яйки банк держит...а тот альфонс даже по Оманам за ейный счет шарохается ))))
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29.07.2020 19:43 Відповісти
ЗЕ достался запас неспользованых ленточек от ПЕ..
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29.07.2020 18:59 Відповісти
А Ющенко бабло собрал и втик?
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29.07.2020 19:01 Відповісти
валинская резня?
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29.07.2020 19:06 Відповісти
90% больницы это как? Вроде лечат на 90% или 10% больных выгоняют на улицу?
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29.07.2020 19:05 Відповісти
Зебилоидов лечить не будут, выгонят всех
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29.07.2020 19:07 Відповісти
Так в тому-то й проблема, що повноцінно лікувати ні на 100%, ні на 90% поки не можуть, бо там все необхідне обладнання не завезли ще. І толку тоді, що Зе лєнточку перерізав???
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29.07.2020 19:18 Відповісти
Так це ж охренітєльноє достіженіє "Великої стрижки(стройки), а скільки сил треба прикласти, щоб перерізати стрічку! Після такого - тільки на відпочинок.
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29.07.2020 19:45 Відповісти
зебіл, окрім готових до роботи семи з 21-го корпусів Охмадиту, окрім встановленого необхідного обладнання там - туди потрібно ще запросити і влаштувати на роботу медичний персонал; і само собою, для інших 16 корпусів закупити обладнання... Чи не дочитався? Так поспішаєш висратися?
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29.07.2020 19:37 Відповісти
Да я в курсе, что все, кто не лижет чокладне очко сивочелого гетьмана - зебилы, кацапы та проча наволоч. Уже даже скучно читать холуев паршенковских.
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30.07.2020 10:45 Відповісти
Чисто кацапский холуйський спосіб мислення - "добрый батюшка царь по милости своей даровал нам новый корпус Охмадета".
90% нового корпусу Охмадита було збудовано не при Порошенкові і не при Зеленському і не при Брєжнєві і не при Сталіні. Його було збудовано при мені. Бо саме я, як платник податків, дав на це гроші. Я і мільйони інших платників податків.
І мене бісять перерізатєлі лєнточок та їхні холуї, типа Сюмар, які намагаються представити цей корпус як милість царя, даровану народові.
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29.07.2020 19:05 Відповісти
Хоть один здравый коммент!
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29.07.2020 19:13 Відповісти
Молодець гарно сказав) А тепер покажи як ти те саме писав під новиною про Зеленського з перерізанням лєнточок?
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29.07.2020 19:19 Відповісти
Дай посилання на ту новину і мамой клянусь, я й туди вставлю свій комент.
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29.07.2020 19:43 Відповісти
плюсую
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29.07.2020 21:51 Відповісти
да-да зробив мудрий нарід )) Не ти зробив, а конкретні будівельники яким заплатили гроші з бюджету. Так в бюджет гроші попали від тебе і то не факт. А тепер стає питання виділення грошей. Якщо хтось на верху їх не виділить нічого побудовано не буде. От і все. Все залежить від того хто на верху і чи виділять гроші на одне чи на друге. Від порошенко і ради залежить підбір персоналу який би виділив гроші, або не виділив і перевів їх на щось інше на чому простіше попіляти. Багато що залежало від порошенко і команди, так само як багато що залежить від зе і команди. Завжди повинна бути конкретна особа яка бере і несе відповідальність, мудрий нарід не може брати відповідальність він може тільки пожинати наслідки роботи того кого вибрав.
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30.07.2020 08:54 Відповісти
холуй
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30.07.2020 08:58 Відповісти
да-да. Я просто дружу з реальністю, а не фантазіями ідеалістів і популістів.
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30.07.2020 09:37 Відповісти
Це ти брешеш, при Ющенко було лише проектування та закладки фундаментів. Справді, Охмадит - це ідея Катерини Ющенко. Вона і навіть благодійний фонд організувала з цєю метою, для Охмадиту. І справді, Охмадит будувався не лише на державні кошти, а й на благодійні.
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29.07.2020 19:27 Відповісти
Ну я ж не сверджую що Ющенко збудував, але таки було щось
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29.07.2020 19:32 Відповісти
І я не стверджую, що Ющенко збудував. Я стверджую, що проектування і будівництво починалось з-за Ющенка з ініціативи його Катерини. І це також потрібно пам'ятати.
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29.07.2020 19:40 Відповісти
Взагалі-то фундамент і по "нуль" - це 40-50% вартості будівлі!
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29.07.2020 19:48 Відповісти
так не один же там корпус, а цілих двадцять один...
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29.07.2020 20:04 Відповісти
Эта.... не скажу кто, забыла сказать, что и строительство великой китайской стены также произошло с подачи того, кому она так рьяно облизывает скоромные места
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29.07.2020 19:09 Відповісти
Газопровід СП2 теж при Порошенці почали будувати
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29.07.2020 21:54 Відповісти
Добудувати дорогу/міст/лікарню після попередників, а потім попіаритися на цьому - це типовий стиль ригіаналів! І зелені, здається, його переймають...

Яскравий приклад - київське метро. Три станції синьої гілки (Деміївська, голосіївська, Васильківська) були готові на 80-90% ще при Омелі. На Деміївці тільки ескалатори поставити лишалося і кахлями стіни оббити (сам бачив!). Потім прийшов Космос і за кілька років не спромігся добудувати ці станції, бо гроші розікрала його маладая *******.
Потім Космоса посунув ригіанал Жопов, вибив гроші із держбюджету, добудував ті нещасні станції і попіарився на їх відкритті та ще й Азірова з собою притягнув! І всі забули, що станції мали відкрити ще в 2007 році!



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29.07.2020 19:17 Відповісти
https://prm.ua/osnovna-tehnika-dlya-dityachoyi-likarni-ohmatdit-bula-zakuplena-u-2015-rotsi-syumar/ "Основна техніка, яка необхідна для трансплантації була закуплена у 2015 році для дитячої лікарні "Охматдит"" - заявила в ефірі "Прямого" народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар. І деталізувала свій пост в Фейсбук наступним:
"Найперше, треба, напевно, привітати всіх українців, що у нас з'являється дитяча лікарня ********* рівня. Це справді ми можемо претендувати сьогодні на те, що ця друга черга "Охматдиту" може вважатися однією з кращих лікарень Східної Європи. Скільки зусиль це коштувало, очевидно, президент не знає. Тому що справді дуже багато років минуло. Я цим справді займаюся з 11 року. З того часу, як ми намагалися спонукати ще Януковича і Азарова почати будівництво. З того часу, коли люди Азарова намагалися вкрасти практично все, що виділялося з бюджету на це будівництво. І це було жахливо. Тому що були великі сподівання і була величезна потреба…", - зазначає Сюмар.
"І тільки в 15-16 році ситуація суттєво помінялася. І була закуплена основна техніка на той момент, яка необхідна для такої складної трансплантації. Там дуже серйозні речі стоять, комп'ютери, які діагностують клітини стволові. Вони мають бути перевірені надзвичайно серйозно, має співпадати генотип. Ми дуже багато зусиль докладали для того, щоб увійти на ринок європейський кісткового мозку. Тому що цей кістковий мозок шукають в інших країнах, і Україна не входила до цього європейського банку кісткового мозку… Зусиль неймовірно багато було укладено і волонтерами, і активістами, і опікунською радою "Охматдиту"…", - сказала нардеп.
"Станом на рік тому ми вже фактично мали готову будівлю, і треба було просто не зупинятися для того, щоб стало можливим це відкриття. На жаль, в бюджеті були проблеми цього року, нас не почули, що не можна зупиняти будівництво. Але вже коли скандал дійшов тоді до Володимира Зеленського, він з президентського фонду виділив кошти на те, щоб все-таки в цьому році ми отримали хоча би ці сім відділень "Охматдиту" вже нового", - розповідає політик.
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29.07.2020 19:20 Відповісти
До речі, рік тому Зе пообіцяв, що не буде піаритися і перерізати лєнточки, як папєрєдніки... І що?
А ще пообіцяв, що не буде кортежів і державних дач... І що?
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29.07.2020 19:20 Відповісти
Помнишь, ты на мне обещал жениться? Мало что я на тебе обещал!
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29.07.2020 19:51 Відповісти
Це про Мендель?)))
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29.07.2020 19:54 Відповісти
Якби це тільки про неї а не про семидесятитрьопроцентних.
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29.07.2020 20:17 Відповісти
например ато за години.... собстренно, только поэтому он стал президентом
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29.07.2020 23:37 Відповісти
Ну так чим "не буде кортежів", "не буде перерізання лєнточок", "зарплата вчителям $4000" чи "я піду сам, як тільки порушу закон" краще за "АТО за години"?
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30.07.2020 08:16 Відповісти
Странная возня в ЕС...
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29.07.2020 19:21 Відповісти
Смотри на возню в клоаке зеленых.Будет интересно.
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29.07.2020 19:40 Відповісти
Вава галімий піарщик.
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29.07.2020 19:25 Відповісти
90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1831
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29.07.2020 19:32 Відповісти
Теперь поздно Сюмар пить боржоми.Главное в наше время оказаться в нужном месте.А время сейчас такое,что Вава теперь будет ленточки резать,а Петя на допросы ходить.
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29.07.2020 19:34 Відповісти
Все меняется и буба с порохом могут поменяться местами.
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29.07.2020 19:53 Відповісти
Да я не против,но лучший вариант,когда ленточки резать будет кто то другой,а Вава с Петей на пару ходить на допросы.
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29.07.2020 20:08 Відповісти
Етот Охматдет строили Ющенко, Януковощ, Парашенко, Зеленский. Ето должно стать достоянием Юнеско как Египетские пирамиды. По крайней мере по срокам строительства. А по стоимости сколько было *освоено* денег из бюджета на етот корпус больницы даже не берусь с чем сравнить.
А если серьезно то ета больница должна стать памятником нашей коррупции и саботажников
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29.07.2020 19:54 Відповісти
ЗЕблевотные тролли уже наложили кучи дерьма. Опущенные
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29.07.2020 19:55 Відповісти
заглянь на гілки https://censor.net/tag/2288/poroshenko/news/page/1
розгулялись зебіли там, позаспамлювали...
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29.07.2020 20:06 Відповісти
Охмадет можно было построить максимум за год.Растянули на 10лет.Крали деньги
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29.07.2020 21:45 Відповісти
А военный городок на Ширлане можно построить за 3 месяца под ключ.Пусть Бюрюков с Дуником попиарятся
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29.07.2020 21:49 Відповісти
Точно. А построили месиво грязи
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29.07.2020 22:10 Відповісти
Не, Порошенко пиарился на детских садиках, где выступал с анализом международной обстановки
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29.07.2020 22:09 Відповісти
Я только за, чтобы Зеленский типа пиарился на реальных делах. Обещал 6500 км новых дорог, уже 1800 построено. А Порошенко пиарился на детских садиках. И еще расследовали недосчитались 1.5 ярда гривень на Охматдет, которые собирала Марина Порошенко. Они друг друга стоят
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29.07.2020 22:12 Відповісти
Маринці просто була потрібна нова сумочка.
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29.07.2020 23:25 Відповісти
О! Ещё одна "Моська"......
"Ай ,Моська,знать она сильна,коль лает на Слона"....🤣🤣🤣
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30.07.2020 00:54 Відповісти
и что, мы глав врача выбираем или пиаримся? порошенко на эту должность вряд ли сгодится....да и заслуга это его , что прстроили , тоже вряд ли) просто много внимания к этому обьекту....со времен ющенко ведь строят........................................................................................
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29.07.2020 23:34 Відповісти
Так весь Охматдит при комуняках був побудований, і що тепер - хвалити комуняк?
Факт один - будуються все народом на гроші народу.
А стрічечки ріжуть лише тимчасові піарники.
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30.07.2020 09:45 Відповісти
 
 