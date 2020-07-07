Нові відділення "Охматдиту" плануємо відкрити наприкінці липня, - Степанов

Другу чергу Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" відкриють до кінця липня 2020 року, все будівництво планується завершити до кінця 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас було передбачено 1 червня відкриття другої черги лікарні "Охматдит". Воно передбачало відкриття відділень хіміотерапії, онкології, відділення онкології з ліжками інтенсивної хіміотерапії. У зв'язку з епідемією з'явилася затримка з постачанням медобладнання європейських виробників. Я звернувся до компаній, щоб вони прискорили постачання обладнання. Ми перенесли відкриття відділень на кінець липня", - сказав він.

"Наступного року ми продовжимо реконструкцію та закупівлю обладнання, щоб відкрити наступне відділення. Окрім блока хіміотерапії, буде центр екстреної меддопомоги, повний спектр хірургічних відділень. Плануємо повністю закінчити до кінця 2021 року", - додав міністр.

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Нагадаємо, першу чергу нового корпусу "Охматдиту" площею 23 тис. кв. м ввели в експлуатацію в 2018 році.